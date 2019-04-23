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Lenovo Z6 Pro tanıtıldı: Dört kamera ve 27W hızlı şarjlı 4000mAh pil

Lenovo'nun uzun zamandır çatır çatır sızdırılan akıllı telefonu Z6 Pro, sonunda resmi olarak tanıtıldı. Firmanın cihaz hakkında her şeyi zaten medyaya sunmuş olması, resmi tanıtımın heyecanını kaçırdı
3 hf.
3,7b
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12
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Haftalarca süregelen sızıntıların ardından Lenovo yeni amiral gemisi Z6 Pro modelini tanıttı. Cihazın kilit özellikleri dörtlü kamera kurulumu, Qualcomm Snapdragon 855 çipseti ve hızlı şarj kapasitesi olarak karşımıza çıkıyor. 
6,39 inçlik Super AMOLED ekran, damla şeklinde çentikle bozuluyor. Cihaz beklendiği üzere ekran altı parmak izi okuyucuya sahip ve çerçeveler görsellere göre genel olarak bir hayli ince olsa da Lenovo’ya bu konuda güvenmemek gerek. Daha önce hemen hemen çerçevesiz telefon görselleri ortaya atıp patates gibi çerçeveleri olan akıllı telefonlar sunan firma, aynısını yeniden yapabilir. 
Cihaz içerisinde yer alan güçlü Snapdragon 855 ile iddialara göre 100MP çözünürlükte fotoğraflar ortaya çıkarabiliyor. Bu çözünürlükte fotoğraflarda tabii ki 48MP ana sensörün de etkisi var fakat bu fotoğraflar gerçek anlamda ne kadar kullanılabilir olacak hep birlikte göreceğiz.

Lenovo Z6 Pro Özellikleri

  • Qualcomm Snapdragon 855
  • 6GB, 8GB ya da 12GB RAM - 128GB, 256GB veya 512GB dâhili depolama
  • HDR10 standartlarına uygun 6,39 inç Super AMOLED Full HD+ çözünürlüklü ekran
  • 48MP f/1,8 ana + 16MP geniş açılı + 8MP telefoto + 2MP ToF (derinlik ölçen) kamera
  • 32MP ön kamera
  • 4.000mAh batarya, 27 Watt hızlı şarj
  • Android 9.0 Pie
  • Yeşil ya da Kırmızı renk

Lenovo Z6 Pro Fiyatları

  • 6GB RAM & 128GB: 430 dolar
  • 6GB RAM & 256GB: 450 dolar
  • 12GB RAM & 512GB: 715 dolar
Telefon 29 Nisan’da ilk olarak bir flaş indirim kapsamında satılacak. Bu flaş indirimlerde stokların az olmasından birkaç saniye ya da dakika içerisinde telefonların tükenmesi bir hâyli olası.

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yyucel 3 hf. yeni yorumcu
SD 855 4000 mah batarya 8/128 lik versiyon ve kamera ozelliklerine bakacacak.olursak tam bir F/P Canavari olacak gibi. 446 dolar ciddi anlamda guzel rakam.
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BLacKeLDiaBLo 3 hf.
Z5 Pro Gt çok daha güzel görünüyor. Bu diğerlerine benzemiş...
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Kayrabey 3 hf.
Tasarımlar harika ama para yok :)
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Ekonomik21 3 hf. yeni yorumcu
İşin garip tarafı Lenovo z5 pro GT vardı oda süper cihaz onu dahi Türkiye'de çıkarmadı bunu sanırım hiç sürmez. Nereden alırız bunu ya güvenilir olarak bilen varsa söylesin.
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Ekonomik21 3 hf. yeni yorumcu
Manyak birşey olmuş be
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Ekonomik21 3 hf. yeni yorumcu
Yav arkadaş hayret ya tuttum p30 aldım şimdide bu canavar çıkacak ama ülkemize gelirmi işte o var yoksa valla p30 satar bunu alır 3 yıl kullanırım.
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DH Misafiri 3 hf.
lenovo çıkardığı telefonlara yazılım desteği vermeyi öğrensin önnce....
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Biyturs_OnSr 3 hf.
Lenovo'nun müthiş F/P cihazları var, yıllardır bayılıyorum bu özelliğine ama yeter artık getirin şu cihazları.
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Bloodin 3 hf.
Gelmeyecek ki Türkiye'ye... Z5'ler gelmedi sonuçta, özellikle Z5 Pro GT çok heyecan uyandırıcıydı ama esamesini bile göremedik, Z6 Pro için heyecanlanamıyorum bu yüzden, bu arada kamerada OIS var mı? Yok sanırım, 48'liklere ilk OIS koyan Meizu 16S olacak herhalde...
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mczaga 3 hf.
Tablet telefon
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lenovo z6 pro, z6 pro ve
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