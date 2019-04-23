Lenovo Z6 Pro tanıtıldı: Dört kamera ve 27W hızlı şarjlı 4000mAh pil

Haftalarca süregelen sızıntıların ardından Lenovo yeni amiral gemisi Z6 Pro modelini tanıttı. Cihazın kilit özellikleri dörtlü kamera kurulumu, Qualcomm Snapdragon 855 çipseti ve hızlı şarj kapasitesi olarak karşımıza çıkıyor.

6,39 inçlik Super AMOLED ekran, damla şeklinde çentikle bozuluyor. Cihaz beklendiği üzere ekran altı parmak izi okuyucuya sahip ve çerçeveler görsellere göre genel olarak bir hayli ince olsa da Lenovo’ya bu konuda güvenmemek gerek. Daha önce hemen hemen çerçevesiz telefon görselleri ortaya atıp patates gibi çerçeveleri olan akıllı telefonlar sunan firma, aynısını yeniden yapabilir.

Cihaz içerisinde yer alan güçlü Snapdragon 855 ile iddialara göre 100MP çözünürlükte fotoğraflar ortaya çıkarabiliyor. Bu çözünürlükte fotoğraflarda tabii ki 48MP ana sensörün de etkisi var fakat bu fotoğraflar gerçek anlamda ne kadar kullanılabilir olacak hep birlikte göreceğiz.

Lenovo Z6 Pro Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 855

6GB, 8GB ya da 12GB RAM - 128GB, 256GB veya 512GB dâhili depolama

HDR10 standartlarına uygun 6,39 inç Super AMOLED Full HD+ çözünürlüklü ekran

48MP f/1,8 ana + 16MP geniş açılı + 8MP telefoto + 2MP ToF (derinlik ölçen) kamera

32MP ön kamera

4.000mAh batarya, 27 Watt hızlı şarj

Android 9.0 Pie

Yeşil ya da Kırmızı renk

Lenovo Z6 Pro Fiyatları

6GB RAM & 128GB: 430 dolar

6GB RAM & 256GB: 450 dolar

12GB RAM & 512GB: 715 dolar

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Telefon 29 Nisan’da ilk olarak bir flaş indirim kapsamında satılacak. Bu flaş indirimlerde stokların az olmasından birkaç saniye ya da dakika içerisinde telefonların tükenmesi bir hâyli olası.