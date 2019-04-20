Lenovo Z6 Pro ile çekilmiş fotoğraf örnekleri

Yönetici bizzat kendi paylaştı
Lenovo yöneticisi Chang Cheng, Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden Lenovo Z6 Pro ile çekilmiş bu fotoğrafları bizzat kendi yayınladı. Dörtlü kamera paketinin hem gece hem de gündüz performansı hakkında bir ön izlenim sunan fotoğrafların hepsini haberimizin sonunda yer alan galeri üzerinden detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
Cihazın ana kamera sensörü 48 MP. Diğer üç sensör hakkında ise hala herhangi bir bilgi mevcut değil. Ancak cihazın 100 MP çekim yapabileceği iddia ediliyor. Bu görsellere ek olarak bir de cihazın makro fotoğraf çekimini ortaya çıkaran video paylaşıldı:
Cihazın diğer özellikleri Snapdragon 855 yonga seti, 12 GB RAM, 256 GB depolama, 5G bağlantı desteği ve ekrana üzerinden parmak izi sensörü olarak sıralanabiliyor. Detaylı bilgileri sadece birkaç gün sonra resmi etkinlik ile göreceğiz ama cihazın kamera noktasında iddialı olacağı şimdiden söylenebilir.
https://www.gsmarena.com/lenovo_vp_posts_z6_pro_sample_photos_ahead_of_launch-news-36655.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
SD 855 4000mah batarya 8/128 lik versiyonu 445 dolar olacakmis. Telefon piyasasina bakarsak ozelliklerine gore tam bir F/P canavari olacagi kesin.
Kameralarda teknoloji aşağı yukarı aynı batarya artık yukselsin