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Lenovo Z6 Pro ile çekilmiş fotoğraf örnekleri

Dört arka kameralı Lenovo Z6 Pro henüz tanıtılmasa da şimdiden kamera paketinden söz ettirmeyi başarıyor. Firma yöneticisi, cihazın kamerasını performansını gösteren fotoğraf örnekleri paylaştı.
1 ay
5,6b
1
10
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Lenovo Z6 Pro ile çekilmiş fotoğraf örnekleri
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Geçtiğimiz gün paylaşılan teaser görseli ile dört arka kamera ile geleceği öğrenilen Lenovo’nun yeni amiral gemisi Z6 Pro, 23 Nisan tarihinde tanıtılacak. Tanıtım tarihi yaklaştıkça cihaz hakkında gelen bilgilerde haliyle artmaya başladı. Özellikle kamera paketi ile kendinden söz ettirmeyi şimdiden başaran Levono Z6 Pro ile çekilmiş fotoğraf örnekleri paylaşıldı.
Ayrıca Bkz. "Yeni nesil iPhone'lar ultra geniş açılı lens ile gelebilir"

Yönetici bizzat kendi paylaştı

Lenovo yöneticisi Chang Cheng, Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden Lenovo Z6 Pro ile çekilmiş bu fotoğrafları bizzat kendi yayınladı. Dörtlü kamera paketinin hem gece hem de gündüz performansı hakkında bir ön izlenim sunan fotoğrafların hepsini haberimizin sonunda yer alan galeri üzerinden detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Lenovo Z6 Pro ile çekilmiş fotoğraf örnekleri
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Cihazın ana kamera sensörü 48 MP. Diğer üç sensör hakkında ise hala herhangi bir bilgi mevcut değil. Ancak cihazın 100 MP çekim yapabileceği iddia ediliyor. Bu görsellere ek olarak bir de cihazın makro fotoğraf çekimini ortaya çıkaran video paylaşıldı:

Cihazın diğer özellikleri Snapdragon 855 yonga seti, 12 GB RAM, 256 GB depolama, 5G bağlantı desteği ve ekrana üzerinden parmak izi sensörü olarak sıralanabiliyor. Detaylı bilgileri sadece birkaç gün sonra resmi etkinlik ile göreceğiz ama cihazın kamera noktasında iddialı olacağı şimdiden söylenebilir.


https://www.gsmarena.com/lenovo_vp_posts_z6_pro_sample_photos_ahead_of_launch-news-36655.php Yorum Yaz
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dodofran 3 hf.
fotoğraflar baya güzel işte. şeyinde boncuk buluyosunuz siz de.
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yyucel 3 hf. yeni yorumcu
Ozellikleri ve fiyat araligina bakarsak muazzam bir cihaz geliyor.
SD 855 4000mah batarya 8/128 lik versiyonu 445 dolar olacakmis. Telefon piyasasina bakarsak ozelliklerine gore tam bir F/P canavari olacagi kesin.
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LGatakan 4 hf.
Ben pek bir esprisini göremedim açıkçası. Gcam desteği olursa biraz adam olur belki.
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musty578 4 hf.
su fotograf isinden vaz gecin artik sanki en iyisini cekince odul veriyorlar size yeni bisi bulamadilar 5 senedir kameralari sekilden sekile soktular
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Biyturs_OnSr 4 hf.
Gece çekimlerini bayağı beğendim.
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blacksss 1 ay
Note 8 ile çektiğim resim herhangi bir oynama yok
Kameralarda teknoloji aşağı yukarı aynı batarya artık yukselsin

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Bloodin 1 ay
Bence herkesin yanlış anladığı bir konu var, cihaz 100 mp değil, bence toplam 100 mp, 48+32+20+ToF olacağını düşünüyorum
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Bloodin 1 ay
Ben güzele güzel demem, benim ülkeme gelmedikçe... Z5 Pro GT gelmedi, bunun için neden heyecanlanalım ki?
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sreylare 1 ay
Albüm içindeki 6. resmin 3000x1385 çözünürlüklü hali. Zumlayıp bakın sol üst ve sağ üst bulut taraflarına. Bu cihaz bu haliyle asla alınmaz. Çok fazla kumlanma var. Eğer resim özenerek çekilmiş sınırları böyleyse 100mp halini düşünmek bile istemiyorum.
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qoqoCAN 1 ay sreylare
eet ben de 400mp halini düşünmek bile istemiyorum.
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