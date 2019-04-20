Lenovo Z6 Pro ile çekilmiş fotoğraf örnekleri

Geçtiğimiz gün paylaşılan teaser görseli ile dört arka kamera ile geleceği öğrenilen Lenovo’nun yeni amiral gemisi Z6 Pro, 23 Nisan tarihinde tanıtılacak. Tanıtım tarihi yaklaştıkça cihaz hakkında gelen bilgilerde haliyle artmaya başladı. Özellikle kamera paketi ile kendinden söz ettirmeyi şimdiden başaran Levono Z6 Pro ile çekilmiş fotoğraf örnekleri paylaşıldı.

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Yönetici bizzat kendi paylaştı

Lenovo yöneticisi Chang Cheng, Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden Lenovo Z6 Pro ile çekilmiş bu fotoğrafları bizzat kendi yayınladı. Dörtlü kamera paketinin hem gece hem de gündüz performansı hakkında bir ön izlenim sunan fotoğrafların hepsini haberimizin sonunda yer alan galeri üzerinden detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Cihazın ana kamera sensörü 48 MP. Diğer üç sensör hakkında ise hala herhangi bir bilgi mevcut değil. Ancak cihazın 100 MP çekim yapabileceği iddia ediliyor. Bu görsellere ek olarak bir de cihazın makro fotoğraf çekimini ortaya çıkaran video paylaşıldı:

Cihazın diğer özellikleri Snapdragon 855 yonga seti, 12 GB RAM, 256 GB depolama, 5G bağlantı desteği ve ekrana üzerinden parmak izi sensörü olarak sıralanabiliyor. Detaylı bilgileri sadece birkaç gün sonra resmi etkinlik ile göreceğiz ama cihazın kamera noktasında iddialı olacağı şimdiden söylenebilir.

https://www.gsmarena.com/lenovo_vp_posts_z6_pro_sample_photos_ahead_of_launch-news-36655.php