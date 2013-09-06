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Lenovo, çok amaçlı kullanım için tasarladığı Flex 20 isimli hepsi bir arada bilgisayarını kullanıcıların beğenisine sundu

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lenovo, çok amaçlı kullanım için tasarladığı Flex 20 isimli hepsi bir arada bilgisayarını kullanıcıların beğenisine sundu
IFA 2013 fuarı kapsamında merak edilen yeni ürünlerini ortaya çıkartan Lenovo, bu doğrultuda çok amaçlı kullanım için tasarladığı Flex 20 hepsi bir arada bilgisayarını resmi olarak duyurdu.
Hepsi bir arada bilgisayar modeli Lenovo Flex 20, geliştirilen özel ayak yapısıyla hem normal masaüstü bilgisayar hem de tablet olarak kullanılabiliyor. Üzerinde 19.5-inç 1600 x 900 piksel çoklu dokunmatik IPS ekran yer alan bilgisayar, 20.5mm alüminyum gövde yapısıyla üretilmiş durumda. Intel'in dördüncü jenerasyon Core i3, i5 ve i7 işlemcilerinden güç alan ve Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8.1 ile gelen Flex 20, 500GB'a kadar arttırılabilir depolama birimi, 8GB'a kadar arttırılabilir RAM miktarı ve Intel HD grafik birimi gibi diğer teknik detaylara sahip. Ses konusunda firmanın diğer birçok ürünün de yer alan Dolby Home Theater v4 destekli stereo hoparlörler ile hazırlanan bilgisayar, bünyesinde Wi-Fi, Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı teknolojilerini ve 720P HD kamerayı barındırıyor. Lenovo Flex 20 ayrıca dahili bataryasıyla 3 saat aktif kullanım ömrü sunabiliyor.
Flex ismiyle hazırlanan ilk hepsi bir arada bilgisayar modeli olma özelliğini kazanan Lenovo Flex 20,  899$ fiyat etiketiyle çok yakında dünya çapında satışa sunuluyor.


http://www.digitaltrends.com/computing/lenovo-stiffens-the-yoga-to-create-new-flex-series-laptops-also-debuts-flex-20-aio/ Yorum Yaz
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omeeeeer 5 yıl
Üzerinde 19.5-inç 1600 x 900... Gerisini okumadım.
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umut_baris 5 yıl
3 saat çok az bence. Hele ki içinde hdd ve i5 i7 gibi güçlü işlemcileri barındırıyorsa.
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