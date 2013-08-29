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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, ekran bölümü 300 derece dönebilen yeni ultrabook modellerini tanıttı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lenovo, ekran bölümü 300 derece dönebilen yeni ultrabook modellerini tanıttı
Geçtiğimiz dönemde katlanarak tablet şeklinde kullanılabilen 11-inç ve 13-inç ekran boyutuna sahip Yoga isimli bilgisayar modellerini satışa sunan önemli bilgisayar üreticilerinden Lenovo, şimdi de benzer yapıda ekranı 300 derece oranında dönebilen Flex 14 ve Flex 15 isimli yeni Ultrabook modellerini resmi olarak duyurdu.
Özel bağlantı yapısıyla ekranı geriye doğru 300 derece hareket edebilen ve bu sayede kullanıcılara başarılı bir dokunmatik ekran deneyimi sunabilen Lenovo Flex 14 ve 15, teknik olarak 14-inç ve 15-inç 1366 x 768 piksel dokunmatik ekrana, Nvidia GeForce GT 740M ekran kartına, 8GB RAM miktarına, 500GB HDD depolama birimine ve Intel Core i5-4200U işlemciye sahip olarak hazırlanmış durumdalar. Ayrıca 15-inç ekran boyutuna sahip model üzerine sayısal tuş takımı ekleyen firma, ters kullanım amacıyla ürünler üzerine klavye kapatma tuşu da eklemeyi unutmamış.
Lenovo tarafından duyurulan 780$'lık Flex 14 ve fiyatı açıklanmayan Flex 15 Ultrabook modellerinin Eylül ayından itibaren Asya merkezli olarak satışa çıkması bekleniyor. Ürünlerin diğer bölgelerde ne zaman satılacağı ise şimdilik açıklanmış değil.
(LP) / (TY)


http://asia.cnet.com/lenovo-announces-flex-14-ultrabook-62222158.htm Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
Lenovo'yu simdiye kadar kullanmayan her tanidigima siddetle tavsiye ediyorum. Bilgisayardan az bucuk anlayan, Met. Mal. Müh. olarak söyleyebilecegim tek sey bu cihazlarin isinma sorununu neredeyse kökünden halletmis oldugudur. Su an bu mesaji yazdigim X230 modelini parcalayip inceledim. Ana kasa magnezyum alasim, sogutucu ise cift kanal ve komple bakir. Ondan sonra neden bu kadar sessiz calistigini ve soguk kaldigini anladim. Ekran cözünürlügü düsük, ancak pil ömrü yüksek. Söyle söyleyeyim; i5-3320M'de aldiginiz performansa karsilik, i5-3317U kullaniyormus gibi pil ömrü var :) Yani Lenovo icin söyleyebilecegim; neden daha evvel tanimamisim dedirtecek kadar iyi cihazlar yapiyorlar. Eger mac tercih etmiyorsaniz, daha iyi bir üretici bulacaginizi sanmiyorum.
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wert95 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Lenovo'yu simdiye kadar kullanmayan her tanidigima siddetle tavsiye ediyorum. Bilgisayardan az bucuk anlayan, Met. Mal. Müh. olarak söyleyebilecegim tek sey bu cihazlarin isinma sorununu neredeyse kökünden halletmis oldugudur. Su an bu mesaji yazdigim X230 modelini parcalayip inceledim. Ana kasa magnezyum alasim, sogutucu ise cift kanal ve komple bakir. Ondan sonra neden bu kadar sessiz calistigini ve soguk kaldigini anladim. Ekran cözünürlügü düsük, ancak pil ömrü yüksek. Söyle söyleyeyim; i5-3320M'de aldiginiz performansa karsilik, i5-3317U kullaniyormus gibi pil ömrü var :) Yani Lenovo icin söyleyebilecegim; neden daha evvel tanimamisim dedirtecek kadar iyi cihazlar yapiyorlar. Eger mac tercih etmiyorsaniz, daha iyi bir üretici bulacaginizi sanmiyorum.

üstünde hd4000 den başka bir ekran kartı olmayan,i5 işlemcili,12 inçlik hd ekranlı bir bilgisayarla piyasadaki tüm bilgisayarları mı karşılaştırıyorsun

birde övdüğün bilgisayarın güzel özellikleri olsada ısınsa,pili harcasa.
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foz54 5 yıl

Gerekliliği tartışılsa da 5-inç telefonlar bile full hd, çinli tabletler bile 2048×1536 olmuşken Yıllardan beri 15-inç ekrana 1366 x 768 çözünürlük koymaktan bıkmadılar arkadaş.
Full hd laptoplar 2 bin liradan başlıyor onlar da zayıf gpulu bence ekranın dönmesinden çok buna önem vermeliler
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tr-mchd 5 yıl foz54
foz54
Gerekliliği tartışılsa da 5-inç telefonlar bile full hd, çinli tabletler bile 2048×1536 olmuşken Yıllardan beri 15-inç ekrana 1366 x 768 çözünürlük koymaktan bıkmadılar arkadaş.
Full hd laptoplar 2 bin liradan başlıyor onlar da zayıf gpulu bence ekranın dönmesinden çok buna önem vermeliler

stratejileri bu, cozunurlukler neredeyse ayni gpu larda zayif, fazlasini isteyen alienware, monster, msi a yoneliyor dolayisiyla
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godless turtle 5 yıl
Ekranı dönen modeller cidden tercih ediliyor mu merak ediyorum. Bence ultrabook dediğin şey Macbook Air gibi olmalı uzun pil ömrü ve yüksek taşınabilirlik sunmalı. Ekranın dönmesine ve dokunmatik panel olmasına ihtiyaç yok. (kim ekranında sürekli parmak izi olmasını ister ki?)
Ekranı dönen modeller ise ne tablet olmayı başarabiliyor, ne ultrabook ikisi arasında sıkışmış ucubik bir şey ortaya çıkıyor.
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