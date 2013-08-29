Lenovo, ekran bölümü 300 derece dönebilen yeni ultrabook modellerini tanıttı

Geçtiğimiz dönemde katlanarak tablet şeklinde kullanılabilen 11-inç ve 13-inç ekran boyutuna sahip Yoga isimli bilgisayar modellerini satışa sunan önemli bilgisayar üreticilerinden Lenovo, şimdi de benzer yapıda ekranı 300 derece oranında dönebilen Flex 14 ve Flex 15 isimli yeni Ultrabook modellerini resmi olarak duyurdu.

Özel bağlantı yapısıyla ekranı geriye doğru 300 derece hareket edebilen ve bu sayede kullanıcılara başarılı bir dokunmatik ekran deneyimi sunabilen Lenovo Flex 14 ve 15, teknik olarak 14-inç ve 15-inç 1366 x 768 piksel dokunmatik ekrana, Nvidia GeForce GT 740M ekran kartına, 8GB RAM miktarına, 500GB HDD depolama birimine ve Intel Core i5-4200U işlemciye sahip olarak hazırlanmış durumdalar. Ayrıca 15-inç ekran boyutuna sahip model üzerine sayısal tuş takımı ekleyen firma, ters kullanım amacıyla ürünler üzerine klavye kapatma tuşu da eklemeyi unutmamış.

Lenovo tarafından duyurulan 780$'lık Flex 14 ve fiyatı açıklanmayan Flex 15 Ultrabook modellerinin Eylül ayından itibaren Asya merkezli olarak satışa çıkması bekleniyor. Ürünlerin diğer bölgelerde ne zaman satılacağı ise şimdilik açıklanmış değil.





http://asia.cnet.com/lenovo-announces-flex-14-ultrabook-62222158.htm