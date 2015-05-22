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Lenovo mali yılında 76 milyon akıllı telefon sattı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo mali yılında 76 milyon akıllı telefon sattı

Motorola Mobility firmasını da bünyesine katmasıyla dünyanın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi haline gelen Lenovo, son dönemde yaptığı hamlelerle satışlarını da gitgide artırıyor. 

Firmanın verdiği rakamlara göre yılın ilk çeyreği itibariyle Lenovo toplamda 18.7 milyon adet cihaz satışı gerçekleştirdi. Toplam gelir ise 2.8 milyar dolar oldu. Motorola markalı cihazlar 7.8 milyon satış ile yüzde 23.6 artış kaydetti. Geliri ise 1.8 milyar dolar oldu.

Lenovo bir dönem gerileyen Motorola'yı iyi stratejilerle ayağa kaldırmayı başarmış gibi görünüyor. Ancak halen bölüm zarar ediyor. Firma Motorola ürünlerini yavaş yavaş Çin'de de satmaya başladı. Önümüzdeki yıl kara geçmeyi planlıyor. 

Mart ayı sonunda biten genel mali yıl sonuçlarına göre ise Lenovo toplamda 76 milyon akıllı telefon sattı ve üçüncülükteki yerini sağlamlaştırdı. Firmanın Çin içerisinde 45 milyon, Çin dışında ise 31 milyon akıllı telefon satışı bulunuyor. Özellikle Çin dışındaki satışlarda yıllık yüzde 450 artış kaydedildi.

Tablet pazarında da bir hayli hareketli olan Lenovo, mali yıl içerisinde 12 milyon tablet sattı. Yıl bazında yüzde 26 artış yaşayan firma pazarın da yaklaşık yüzde 5.1'lik payın hükmeder hale geldi.  

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-ships-76-million-smartphones-for-the-year-remains-the-third-largest-global-manufacturer_id69524 Yorum Yaz
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There goes your life 4 yıl en beğenilen
Bu nasıl bir pazar arkadaş ya yılda 400 500 milyon akıllı telefon satılıyor..
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mehmtl 4 yıl
Bu ölçekteki bir firma satışlarının üçte ikisini kendi ülkesinde satıyorsa pek başarılı sayılmaz.
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danGerfuLL 4 yıl
Getir artik su Moto X, Moto G, Nexus 6 gibi Motorola cihazlari Turkiye'ye Lenovo.
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FreeRun 4 yıl
Kötü, Çin'de 1.3 milyar insan var.
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doctor_bey 4 yıl
Lenovo cihazlar gerçekten iyi ama, hak edilmiş bir rakam bence.
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pranis 4 yıl
nasıl oluyor da satış yapıyor. fahiş fiyatlı bir marka, kendini apple sanıyor.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Bulunduğu bölgedeki felaketlere artısı olmuş.
Bu gidişle Çin de hayat kalmayacak.
O kazandığı paralar yok olanı geri getirmez.
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General. 4 yıl
Lenovo Sağlam ürünler yapıyor satışlarının artması normal.
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There goes your life 4 yıl en beğenilen
Bu nasıl bir pazar arkadaş ya yılda 400 500 milyon akıllı telefon satılıyor..
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