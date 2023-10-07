Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 Ultra'nın işlemcisi netleşti: Exynos pas geçilecek

    Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy S24 serisi netleşmeye başladı. Serinin amiral gemisi modeli Galaxy S24 Ultra, yalnızca Snapdragon işlemciye sahip olabilir. İşte detaylar...
    Samsung Galaxy S24 Ultra'nın işlemcisi netleşti! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, yeni işlemcisi Exynos 2400'ü resmi olarak duyurdu ve bu çipin yakında çıkacak Galaxy S24 serisinde kullanılması muhtemel görünüyor. Ancak bu işlemci, Galaxy S24 Ultra'yı pas geçebilir. Kore'den gelen yeni bir raporda, Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

    Samsung Galaxy S24 Ultra'nın işlemcisi netleşti

    Kore merkezli The Elec'e göre Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus, satıldığı bölgeye bağlı olarak Exynos 2400 veya Snapdragon 8 Gen 3'ü kullanacak. Bu noktada Exynos sürümün Afrika, Asya (Güney Kore dahil), Avrupa ve Latin Amerika'da, Snapdragon donanımlı sürümün ise Kuzey Amerika'da (Kanada ve ABD) piyasaya sürülmesi muhtemel görünüyor.

    Öte yandan Galaxy S24 Ultra ise, satıldığı bölge veya pazar ne olursa olsun Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini kullanacak. Bu, Samsung'un Galaxy S22 serisinde benimsediği yaklaşıma benziyor. Ayrıca The Elec, söz konusu kararda son aşamaya gelindiğini bildirdi. Dolayısıyla şirketin stratejisini değiştirmesi pek mümkün görünmüyor. 

    Bunun nedeni ise, Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 arasındaki performans farkı olabilir. Bilmeyenler için Exynos 2400 yongasının Samsung Foundry'nin 4nm LPP+ düğümünde üretildiği ve 10 çekirdekli bir CPU'ya sahip olduğu bildiriliyor. Yakında çıkacak olan Snapdragon 8 Gen 3 ise, Apple A17 Pro'ya benzer şekilde TSMC'nin 3nm üretim düğümünü kullanabilir. 

    Öte yandan bu bilgilerin henüz doğrulanmadığını belirtmekte fayda var. Süreç hakkında daha fazla bilgiyi bu ay düzenlenecek Qualcomm Snapdragon Zirvesi'nde öğreneceğiz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    samsung tv renk bozulması tyt fizik formülleri kilo veriyorum ama göbek erimiyor olfrex nedir muhabbet kuşumun ayağı morardı ne yapmalıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y15S
    Vivo Y15S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 3
    Lenovo Ideapad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız