Samsung Galaxy S24 Ultra'nın işlemcisi netleşti: Exynos pas geçilecek

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, yeni işlemcisi Exynos 2400'ü resmi olarak duyurdu ve bu çipin yakında çıkacak Galaxy S24 serisinde kullanılması muhtemel görünüyor. Ancak bu işlemci, Galaxy S24 Ultra'yı pas geçebilir. Kore'den gelen yeni bir raporda, Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın işlemcisi netleşti

Kore merkezli The Elec'e göre Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus, satıldığı bölgeye bağlı olarak Exynos 2400 veya Snapdragon 8 Gen 3'ü kullanacak. Bu noktada Exynos sürümün Afrika, Asya (Güney Kore dahil), Avrupa ve Latin Amerika'da, Snapdragon donanımlı sürümün ise Kuzey Amerika'da (Kanada ve ABD) piyasaya sürülmesi muhtemel görünüyor.

Öte yandan Galaxy S24 Ultra ise, satıldığı bölge veya pazar ne olursa olsun Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini kullanacak. Bu, Samsung'un Galaxy S22 serisinde benimsediği yaklaşıma benziyor. Ayrıca The Elec, söz konusu kararda son aşamaya gelindiğini bildirdi. Dolayısıyla şirketin stratejisini değiştirmesi pek mümkün görünmüyor.

Bunun nedeni ise, Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 arasındaki performans farkı olabilir. Bilmeyenler için Exynos 2400 yongasının Samsung Foundry'nin 4nm LPP+ düğümünde üretildiği ve 10 çekirdekli bir CPU'ya sahip olduğu bildiriliyor. Yakında çıkacak olan Snapdragon 8 Gen 3 ise, Apple A17 Pro'ya benzer şekilde TSMC'nin 3nm üretim düğümünü kullanabilir.

Samsung, 5 yıllık güvenlik güncellemelerinin süresini artırabilir 6 sa. önce eklendi

Öte yandan bu bilgilerin henüz doğrulanmadığını belirtmekte fayda var. Süreç hakkında daha fazla bilgiyi bu ay düzenlenecek Qualcomm Snapdragon Zirvesi'nde öğreneceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.