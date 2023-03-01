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    Uygun fiyatlı Vivo V27, V27 Pro ve V27e tanıtıldı

    Türkiye’de de resmi olarak bulunan Vivo, yeni akıllı telefon serisini bugün tanıttı. Firma, Vivo V27, V27 Pro ve V27e modelleriyle geliştirdiği ürün yelpazesini rekabetçi fiyat ile sunuyor.
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    Vivo V27, V27 Pro ve V27e Tam Boyutta Gör
    Çin’in önemli akıllı telefon üreticilerinden olan Vivo, kısa bir süre önce yeni V27 serisini tanıttı. Tanıtılan seride Vivo V27, V27 Pro ve V27e modelleri yer alırken her üç telefon da kamera yetenekleri konusunda öne çıkıyor. Modellerin bir diğer önemli detayı ise hepsinin 500 dolar altında fiyat etiketine sahip olması.

    Vivo V27 Pro ve Vivo V27 özellikleri

    Vivo V27, V27 Pro Tam Boyutta Gör
    • Ekran: 6.78 inç FHD+ AMOLED yine 120 Hz
    • İşlemci: Pro model, Dimensity 8200 – normal model Dimensity 7200
    • Depolama: 128/256 GB
    • RAM: 8/12 GB
    • Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro
    • Ön kamera: 50 MP
    • İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Funtouch OS 13
    • Batarya: 4600 mAh 66W

    Vivo V27 Pro ve Vivo V27 nerdeyse aynı telefon olarak görülebilir. En büyük ve tek farkları ise sahip oldukları işlemci tarafında yaşanıyor. Vivo V27 Pro, Mediatek Dimensity 8200 ile donatılırken kardeşi ise Mediatek Dimensity 7200 yongasından gücünü alıyor. Bu farklılık dışında telefonların tüm özellikleri aynı.

    Vivo V27 Pro ve Vivo V27, 120 HZ Hz yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlüğündeki 6,78 inçlik AMOLED ekran ile geliyor. Kamera tarafında ise her iki cihaz da güçlü görünüyor. İki telefonda Sony IMX766V sensörüyle birlikte f/1.8 diyafram açıklığına ve OIS destekli 50 MP ana kameraya sahip. Bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açı lens ve 2 MP makro lens eşlik ediyor. Arka taraftaki kamera bölmesin halka şeklin de bir de LED flaş bulunuyor. Ön kamera ise otomatik odaklama yeteneğine sahip ve 50 MP çözünürlüğünde. Vivo, bu kameraları Hibrit Görüntü Sabitleme ve gece görüşü gibi yazılımlarla da desteklemiş.

    Yazılım demişken, telefonlar Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 arayüzünü çalıştıracak. Cihazlar 5G'yi, Bluetooth 5.3'ü ve Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz ağlarını desteklerken gerekli olan gücü ise 66W hızlı şarj destekli 4600 mAh pilden karşılayacak.

    Bellek tarafındaysa Vivo V27 Pro, 8/128 GB, 8/256 GB ve 12/256 GB seçeneklerine sahip. Temel modelin fiyatı ise 459 dolar. Öte yandan Vivo V27, 8/256 GB veya 12/256 GB seçenekleriyle geliyor ve bu model başlangıç fiyatı da 399 dolar olarak belirlenmiş.

    Vivo V27e özellikleri

    Vivo V27e Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.62 inç FHD+ AMOLED yine 120 Hz
    • İşlemci: Mediatek Helio G99
    • Depolama: 128 GB
    • RAM: 8 GB
    • Kamera: 64 MP + 2 MP + 2 MP
    • Ön kamera: 32 MP
    • İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Funtouch OS 13
    • Batarya: 4600 mAh 66W

    Vivo V27e, 5G ağlarının bulunmadığı bölgeler için geliyor çünkü vivo, cihaza yalnızca LTE desteği sunabilen Mediatek Helio G99 yonga setini konumlandırmış. Tasarım açısından diğer modellerle aynı olan telefonun arkasında OIS destekli 64 MP ana kamera, 2 MP telefoto ve 2 MP makro lensler yer alıyor. Ön kamera ise sabit odaklı 32 MP.

    Vivo V27e, 6.62 inçlik AMOLED ekranında yine 120 Hz yenileme hızını destekliyor. Telefonda 128 GB depolama bulunuyorken RAM ise 8 GB. Telefonun ayarlar menüsünde ekstra 8 GB sanal RAM özelliği de bulunuyor. Vivo V27e, kardeşlerinde olduğu gibi 66W hızlı şarj özellikli 4600 mAh pil ve Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 ile geliyor. Telefonun fiyatı ise 289 dolar.

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    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 4 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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