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Lenovo reklam yazılımı davasında tazminat ödeyecek

ABD’de 2014-2015 yılları arasında satılan belirli Lenovo dizüstü bilgisayar modellerinde yer alan reklam yazılımı davalık oldu. Lenovo kullanıcılara tazminat ödeyecek.
2 ay
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Aldığımız herhangi bir mobil veya masa üstü cihazın ara yüzüne entegre edilmiş reklam yazılımları artık alıştığımız bir olgu haline geldi. Bununla birlikte reklam yazılımları riskli olabilir. Lenovo aleyhine açılan davada tazminat uzlaşması çıktı.

Hangi modeller?

Dava oldukça eskiye dayanıyor. ABD’de 2015 yılında açılan davada Eylül 2014-Şubat 2015 yılları arasında satılan yaklaşık 800 bin Lenovo dizüstü bilgisayarda riskli reklam yazılım barındırıldığı iddia ediliyor.

Davada Lenovo ve Visual Discovery geliştiricisi Superfish’den şikayetçi olunmuştu. Visual Discovery yazılımının web sayfalarına reklam entegre ederken Windows’un şifreli güvenliğini kandırdığı ve bunun sonucunda şifreli kullanıcı verilerini riske attığı ifade ediliyor.

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Olayın ortaya çıkmasının ardından Lenovo reklamların gönderildiği sunucuları kapatmış ve McAfee ile birlikte çalışarak reklam yazılımlarının kaldırılması konusunda kullanıcılara yol göstermeye çalışmıştı.

Kaliforniya bölge mahkemesinde görülen davada Lenovo ve kullanıcıları temsilen hukuk bürosu arasında uzlaşma sağlandı. Buna göre Lenovo toplamda 7.5 milyon dolar, Superfish ise 1 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Uzlaşmaya göre dava kapsamındaki Lenovo bilgisayarları satın alanlara 40$-55$ arasında ödeme yapılacak. Eğer reklam yazılımından ciddi zarar gördüğünü ispat eden olursa ona da 750$’a kadar tazminat ödeneceği belirtiliyor. Dava kapsamındaki cihazlar şu şekilde:

G410, G510, G710, G40-70, G50-70, G40-30, G50-30, G50-45 serileri

U serisi U430P, U430Touch, U530Touch

Y serisi Y40-70, Y50-70

Z serisi: Z50-75, Z40-70, Z50-70

Flex serisi Flex2 14D, Flex2 15D, Flex2 14, Flex2 15, Flex2 15(BTM), Flex 10

MIIX serisi MIIX2-10, MIIX2-11

YOGA serisi YOGA2Pro-13, YOGA2-13, YOGA2-11BTM, YOGA2-11HSW

 

https://www.mediapost.com/publications/article/332175/lenovo-buyers-to-receive-55-each-in-adware-settle.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SilverNitrate 2 ay
Darısı xiaomi'ye umarım.
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DH Misafiri 2 ay
Vay be bize de vermezler mi acaba :D
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renega 2 ay
Bu model leptobumuz varsa nasıl faydalanacağız?
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cryptdlg 2 ay renega
Amerika da olman lazım.
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