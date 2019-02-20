En iyi Samsung telefonu Galaxy S10 5G duyuruldu

Samsung’un bugün tanıtacağı Galaxy S10 serisini sızdırılan bilgilerle neredeyse baştan aşağı biliyorduk. Samsung bugünkü etkinlikte adeta ters köşe yaptı ve 5G için çok daha özel bir amiral gemisi hazırladı.

Galaxy S10 5G özellikleri

Galaxy S10 5G modeli bugüne kadar Samsung’un geliştirdiği en iyi telefon ünvanını alıyor. 6.7 inçlik 1440x3440 piksel çözünürlüğünde Dinamik AMOLED ekran serinin en büyük ekranı konumunda. Kavisli ekranda yine Infinity-O çentik yer alıyor.

77.1 x 162.6 x 7.94 mm boyutları ile diğer modellerden daha uzun ve daha kalın. Ayrıca 198 gram. Telefonda kullanılan yonga seti ve modem hakkında bir bilgi verilmemiş. Snapdragon 855+Snapdragon X50 veya Exynos 9820+Samsung 5G modem olması muhtemel.

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Diğer modellerin 3 kamerasının yanına Galaxy S10 5G modeli bir sensör daha ekliyor. 3D ToF sensör daha gelişmiş derinlik verisi elde ediyor. 3 metreden 300 bin nokta ile haritalama yapabiliyor. Yani bir odada çok fazla nesne algılayarak zengin gerçeklik dünyasına entegre edebiliyor.

Telefonda sadece 8GB RAM ve arttırılamayan 256GB depolama kapasitesi bulunuyor. Daha büyük kasa daha büyük batarya sağlamış. 4500mAh kapasiteli batarya 5G bağlantısı için ideal bir kullanım süresi sunacak. Ayrıca 27W hızlı şarj özelliği de var. Yine kablosuz olarak diğer cihazları şarj edebiliyor.

Verizon operatörüne özel olarak piyasaya çıkacak Samsung Galaxy S10 5G için henüz bir fiyat açıklanmadı. 5G altyapısı henüz yaygın kullanımda olmadığı için bu telefonu çok sık göremeyebiliriz.