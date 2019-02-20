Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

En iyi Samsung telefonu Galaxy S10 5G duyuruldu

Samsung’un 3 telefon ile yetineceği zannedilirken çok daha iyi 5G telefonu da görücüye çıktı. Galaxy S10 5G modeli firmanın en iyi telefonu olarak kayıtlara geçti.
2 ay
5,7b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung’un bugün tanıtacağı Galaxy S10 serisini sızdırılan bilgilerle neredeyse baştan aşağı biliyorduk. Samsung bugünkü etkinlikte adeta ters köşe yaptı ve 5G için çok daha özel bir amiral gemisi hazırladı.

Galaxy S10 5G özellikleri

Galaxy S10 5G modeli bugüne kadar Samsung’un geliştirdiği en iyi telefon ünvanını alıyor. 6.7 inçlik 1440x3440 piksel çözünürlüğünde Dinamik AMOLED ekran serinin en büyük ekranı konumunda. Kavisli ekranda yine Infinity-O çentik yer alıyor.

77.1 x 162.6 x 7.94 mm boyutları ile diğer modellerden daha uzun ve daha kalın. Ayrıca 198 gram. Telefonda kullanılan yonga seti ve modem hakkında bir bilgi verilmemiş. Snapdragon 855+Snapdragon X50 veya Exynos 9820+Samsung 5G modem olması muhtemel.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Buds duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı"

Diğer modellerin 3 kamerasının yanına Galaxy S10 5G modeli bir sensör daha ekliyor. 3D ToF sensör daha gelişmiş derinlik verisi elde ediyor. 3 metreden 300 bin nokta ile haritalama yapabiliyor. Yani bir odada çok fazla nesne algılayarak zengin gerçeklik dünyasına entegre edebiliyor.

Telefonda sadece 8GB RAM ve arttırılamayan 256GB depolama kapasitesi bulunuyor. Daha büyük kasa daha büyük batarya sağlamış. 4500mAh kapasiteli batarya 5G bağlantısı için ideal bir kullanım süresi sunacak. Ayrıca 27W hızlı şarj özelliği de var. Yine kablosuz olarak diğer cihazları şarj edebiliyor.

Verizon operatörüne özel olarak piyasaya çıkacak Samsung Galaxy S10 5G için henüz bir fiyat açıklanmadı. 5G altyapısı henüz yaygın kullanımda olmadığı için bu telefonu çok sık göremeyebiliriz.


https://www.engadget.com/2019/02/20/samsung-galaxy-s10-5g/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
r.yilmaz4545 2 ay en beğenilen
Katılanlar artı ne lan? İlk yorumcular büyümüş foruma mi gelmiş ne olmuş?
1 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selman1435 2 ay
Çöpçüler gelmiş yine. Hele bi sakin olun, bi incelensin telefon, bi elimize alalım. Çöp kutusunda bulsan almazsın olur biter. Sen de Xiaomi alırsın. Herkesin istediğini seçip alma ve ya almama hakkı var. İhtiyaç, maddiyat ve zevk meselesi
Çöpçüler gelmiş yine. Hele bi sakin olun, bi incelensin telefon, bi elimize alalım. Çöp kutusunda bulsan almazsın olur biter. Sen de Xiaomi alırsın. Herkesin is...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EagleTibet 2 ay r.yilmaz4545
Gerçekten acilen bazı dh yorumcularına ip ban atılması gerek.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
El_domingo 2 ay
162.6MM uzunluk ve bunun adı cep telefonu...;)
bunun dışında 5g 2sene sonrasının teknolojisi değil bugunun teknolojisi nerdeyse her seyi hazır 2020 yılında cok hızlı bir şekilde yaygınlaşacağını düşünüyorum.benim gibi aldıgı cihazı 4 -5 sene kullanan biri için bu onemli..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozzzy222 2 ay
bu ön ekrandaki siyah saçma kısmı samsung metalik parlak renk yapsa varya ne satar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arabaci_58 2 ay
Türkiye'ye gelir mi ve S10+ yerine bu beklenmeli mi sizce?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 2 ay
Arttırılamayan hafıza... Hafıza kartı sadece depolama değil aynı zamanda telefon zarar görürse güvenle tutma için gereken bir şey. Çekim yaptıktan sonra dahili depolamadan oraya aktarmak ve uygun vakitte bilgisayara yedeklemek en ideal durum. Burada bitti benim için cihaz...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danlabilic 2 ay
bu telefonun vizyonu zaten şayomiciler değil be be ğim:d samsung'un klasını bilmiyor gelmiş burda çöp diyor asjdhfhjalsds
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Huawei olmasaydı android üreticiler bu kadar ilerleyemezdi. Android üreticilerin hepsini bir korku sardı
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hamza5806 2 ay
Zamzungculara inat
ÇÖP
çayomilerde
ÇÖP
Sjsjsjsj
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
r.yilmaz4545 2 ay en beğenilen
Katılanlar artı ne lan? İlk yorumcular büyümüş foruma mi gelmiş ne olmuş?
1 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EagleTibet 2 ay r.yilmaz4545
Gerçekten acilen bazı dh yorumcularına ip ban atılması gerek.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ensei 2 ay
Bence ekran boyutu çok güzel.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selman1435 2 ay
Çöpçüler gelmiş yine. Hele bi sakin olun, bi incelensin telefon, bi elimize alalım. Çöp kutusunda bulsan almazsın olur biter. Sen de Xiaomi alırsın. Herkesin istediğini seçip alma ve ya almama hakkı var. İhtiyaç, maddiyat ve zevk meselesi
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5657 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, samsung galaxy s10 5g ve
4 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Galaxy S10 kamerası entegre Instagram araçları ile geliyor 2 ay Çin sinemalarına damgasını vuran 'The Wandering Earth' Netflix'te yayınlanacak 2 ay Samsung Galaxy S10'daki Bixby tuşuna farklı görev atanabiliyor 2 ay Turkcell, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı 2 ay Samsung CEO'su Galaxy Home'un çıkış tarihini açıkladı 2 ay Kia, yeni elektrikli performans aracının ilk teaser görselini paylaştı 2 ay Meizu Note 9 modeli 6 Mart tarihinde tanıtılacak 2 ay Samsung Galaxy S10 için özel bir Adobe Premiere Rush versiyonu hazırlandı 2 ay Neptün’ün yeni uydusu Hippocamp ile tanışın 2 ay Yeni Peugeot 508 Sport Engineered konsepti tanıtıldı: Yüksek performanslı hibrit 2 ay ABD Hava Kuvvetleri'nden SpaceX'e tam 300 milyon dolarlık kontrat 2 ay Hizmet sektörü için çözüm üreten teknoloji girişimlerine yönelik ödül programı başlatıldı 2 ay iOS ara yüzündeki rahatsız edici ses kontrol penceresi kalkıyor 2 ay PUBG Mobile zombi etkinliği başladı 2 ay LG Q60, K50 ve K40 duyuruldu! 2 ay Yüksek protein içeren beslenme düzeni sanıldığı gibi sağlıklı olmayabilir 2 ay Uygun fiyat? Samsung Galaxy 10E ön inceleme 2 ay Samsung Galaxy S10 ön inceleme 2 ay Samsung Galaxy S10+ elimizde | İşte ilk izlenimlerimiz 2 ay Captain Marvel filmi hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 2 ay GÖRÜNTÜLENEN En iyi Samsung telefonu Galaxy S10 5G duyuruldu Sonraki Galaxy Fit duyuruldu 2 ay Citroen, elektrikli Ami One konseptiyle geleceğe hazırlanıyor 2 ay Galaxy Watch Active duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay Galaxy Buds duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay Samsung Galaxy S10 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu! 2 ay Samsung Galaxy S10 tanıtıldı: Yeni S10 serisi hakkında her şey! 2 ay Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold resmen tanıtıldı 2 ay Xiaomi Mi9 tanıtıldı: Yeni canavar 2 ay Kanadalı ekip, küre şeklinde ve dokunmatik bir sanal gerçeklik ekranı tanıttı 2 ay Samsung Galaxy S10 Unpacked Türkçe simultane çeviri yayını 2 ay 12 aylık PlayStation Plus üyeliğine Rainbow Six Siege hediyesi 2 ay Google, sahte haberlerle nasıl mücadele ettiğini açıkladı 2 ay 2si Bilmez | Süper Güçler 2 ay Leica Q2'nin detayları ortaya çıkmaya başladı 2 ay CRISPR sayesinde organ nakilinde doku reddi tarih olacak 2 ay Opera'nın Android versiyonunda, reklam engelleme özelliğinin kullanımı kolaylaştı 2 ay iPad Mini 5 önceki model ile aynı tasarıma sahip olabilir 2 ay Milyarderler sıraya girdi: Rusya, ISS'e uzay turisti taşımaya başlıyor 2 ay Lenovo Z6 Pro'nun Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağı kesinleşti 2 ay Bloody’nin yeni tuş teknolojisi sektörün en hızlısı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
translate yamalar hakkında!!!
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim