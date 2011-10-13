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Lenovo ve YouTube, Space Lab adlı bilim yarışmasını duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın ikinci büyük bilgisayar üreticisi Lenovo ve dev video portalı YouTube okul çağındaki çocuklara bilimi sevdirmek ve fikirlerini proje düzeyinde değerlendirmek için yeni bir bilim yarışması başlattı.

Space Lab adlı yarışma 14-16 ve 17-18 yaş gruplarına hitap ediyor. Dünyanın tüm ülkelerinde öğrenciler YouTube üzerine deneylerini tarif eden bir video yüklüyor. Stephen Hawking gibi uzmanlardan oluşan jüri de yarışma bitiminde en iyi deneyi seçerek ödüllendiriyor.

Yarışmanın son katılım tarihi 7 Aralık. Jüri Ocak ayının ilk haftası değerlendirmesini yapacak. Mart 2012 tarihinde ise kazananlar açıklanacak. Yaş gruplarında altı kıtada altı kazanan olacak. Toplam 36 kişi kıta galibi olacak. Küresel olarak ise her yaş grubundan bir kişi kazanan ilan edilecek.

Kıta galipleri Washington DC gezisi ile Lenovo U300s Ultrabook veya ZERO - G uçuşu ödül paketini kazanacak. Küresel galipler ise Uluslararası Uzay Istasyonunda deneyleri uygulanırken Rus uzay üssü Star City veya Japon uzay üssünden canlı olarak izleme fırsatını yakalayacak. Canlı yayın yaz döneminde gerçekleştirilecek.



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Stanislas Xavier 8 yıl
berkkarabacak
Bilim mi?gereksiz daha önemli yapcak işler var.Ben buraya ezan sesi gelmio mesela

+++
zaten bunlar gavur icadı hep gerek yok çok doğru söyledin ama elden ne gelir herkesi değiştiremezsin ki değiştirmeye çalışmakta yanlış çünkü biz gençlerin de yakındığı şey bu değil mi toplum seni belli bir kalıba sokmaya çalışıyor aynı şeyi başkalarına yapamayız ve insanların aklı başına gelmedikçe hep başka milletlerin başarılarını tartışır hep eleştirir olacağız ve sahip olamayacağız...
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ogi_can 8 yıl
şu yoruma eksi veren adam otursun bir daha düşünsün. aynı sokakta 2-3 tane cami varken kaç tane hastane var ülkede? orana bir bakın. kaç laboratuvar? kaç araştırma merkezi? eleştiri farklı dinsizlik farklı.
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berkkarabacak 8 yıl
Bilim mi?gereksiz daha önemli yapcak işler var.Ben buraya ezan sesi gelmio mesela
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