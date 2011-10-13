Lenovo ve YouTube, Space Lab adlı bilim yarışmasını duyurdu







Dünyanın ikinci büyük bilgisayar üreticisi Lenovo ve dev video portalı YouTube okul çağındaki çocuklara bilimi sevdirmek ve fikirlerini proje düzeyinde değerlendirmek için yeni bir bilim yarışması başlattı.



Space Lab adlı yarışma 14-16 ve 17-18 yaş gruplarına hitap ediyor. Dünyanın tüm ülkelerinde öğrenciler YouTube üzerine deneylerini tarif eden bir video yüklüyor. Stephen Hawking gibi uzmanlardan oluşan jüri de yarışma bitiminde en iyi deneyi seçerek ödüllendiriyor.



Yarışmanın son katılım tarihi 7 Aralık. Jüri Ocak ayının ilk haftası değerlendirmesini yapacak. Mart 2012 tarihinde ise kazananlar açıklanacak. Yaş gruplarında altı kıtada altı kazanan olacak. Toplam 36 kişi kıta galibi olacak. Küresel olarak ise her yaş grubundan bir kişi kazanan ilan edilecek.



Kıta galipleri Washington DC gezisi ile Lenovo U300s Ultrabook veya ZERO - G uçuşu ödül paketini kazanacak. Küresel galipler ise Uluslararası Uzay Istasyonunda deneyleri uygulanırken Rus uzay üssü Star City veya Japon uzay üssünden canlı olarak izleme fırsatını yakalayacak. Canlı yayın yaz döneminde gerçekleştirilecek.





