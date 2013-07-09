Lenovo'dan Haswell işlemcili hepsi bir arada bilgisayar modeli: ThinkCentre M93z

Bilgisayar modellerini Intel'in Haswell işlemcileri ile güncellemeye devam eden Lenovo, ThinkCentre M93z isimli hepsi bir arada bilgisayar modelini duyurdu.

23-inç Full HD 1080p HD LED dokunmatik ekran ve Windows 8 işletim sistemi ile hazırlanan ThinkCentre M93z, gücünü Intel'in dördüncü jenerasyon Haswell Core i7 işlemcisinden alıyor ve grafik tarafında 1GB AMD Radeon HD çözümünü kullanıyor. Hibrit bir depolama birimi ile geleceği belirtilen ThinkCentre M93z hepsi bir arada bilgisayar modelinin, diğer teknik detayları ise şimdilik bilinmiyor.

Dokunmatik ekran desteğine göre iki farklı model halinde bu ay satışa çıkması beklenen ThinkCentre M93z, 799$ başlangıç fiyatı ile alıcı bulacak.

http://www.ubergizmo.com/2013/07/lenovo-thinkcentre-m93z-aio/