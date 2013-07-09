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Lenovo'dan Haswell işlemcili hepsi bir arada bilgisayar modeli: ThinkCentre M93z

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lenovo'dan Haswell işlemcili hepsi bir arada bilgisayar modeli: ThinkCentre M93z
Bilgisayar modellerini Intel'in Haswell işlemcileri ile güncellemeye devam eden Lenovo, ThinkCentre M93z isimli hepsi bir arada bilgisayar modelini duyurdu.
23-inç Full HD 1080p HD LED dokunmatik ekran ve Windows 8 işletim sistemi ile hazırlanan ThinkCentre M93z, gücünü Intel'in dördüncü jenerasyon Haswell Core i7 işlemcisinden alıyor ve grafik tarafında 1GB AMD Radeon HD çözümünü kullanıyor. Hibrit bir depolama birimi ile geleceği belirtilen ThinkCentre M93z hepsi bir arada bilgisayar modelinin, diğer teknik detayları ise şimdilik bilinmiyor.
Dokunmatik ekran desteğine göre iki farklı model halinde bu ay satışa çıkması beklenen ThinkCentre M93z, 799$ başlangıç fiyatı ile alıcı bulacak.

http://www.ubergizmo.com/2013/07/lenovo-thinkcentre-m93z-aio/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Crossguard 5 yıl
1GB AMD Radeon

oo bir cigabõrtse her oyunu açar

şaka bi yana modeli verebilseniz iyi olurdu.
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Batuist 5 yıl
Geleceğin masaüstü konsepti all-in-one kasalar.. ne kablo karmaşası nede kasa kalabalığı.. koy masa üstüne monitörü çalıştır..
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Zordion 5 yıl
Apple 20 senedir bu isi yapiyor, oyle olsaydi bayagi bir kullanim orani gorurduk simdiden.
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zesh 5 yıl
tutulması cok zor dokunmatik ve masaüstü , masaüstü alan insanlar genelde oyun performans amaclı alıyor onun haricinde notebook alıyorlar lenovo dan beklenmeyen hareketler bunun yerine f/p notebooklarla daha dikkat cekebilirdi
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Zerdova 5 yıl
Güzel bir şey olmuş ..
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