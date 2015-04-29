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Lenovo'dan ThinkCentre ailesine Chrome işletim sistemli üye

4 yıl
1,9b
1
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo'dan ThinkCentre ailesine Chrome işletim sistemli üye

Daha önce IdeaPad ve ThinkPad ailelerine Chrome işletim sistemli modeller ekleyen Lenovo, şimdi de ThinkCentre ailesine mini PC yapısında yeni bir Chrome OS ürünü daha ekliyor. 

Eğitim kurumlarını ve küçük işletmeleri hedefleyen ThinkCentre Chromebox Tiny, tek başına olduğu gibi ayrıca opsiyonel olarak ThinkCentre Tiny-in-One monitör ve klavye/fare setiyle birlikte de satılacak. Bu bakımdan sektörün ilk Chromebox modeli olma özelliği taşıyor. Ürün istenirse monitörün arkasına monte edilerek ortadan kaybolabiliyor. Bu sayede hepsi-bir-arada bilgisayara da dönüşebiliyor. 

4 adet USB 3.0 ve 1 adet HDMI girişi taşıyan ürünün donanım bilgileri henüz mevcut değil. Ancak Chrome OS ağırlıklı olarak bulut tabanlı çalıştığı için üst seviye bir donanım gerektirmiyor. Bu bakımdan Chromebox Tiny ürünü de mütevazi bir donanım ile gelecektir. 

Chromebox Tiny ürünü 199$ fiyat etiketi ile Haziran ayında kurumlara yönelik olarak piyasaya sürülecek. ThinkCentre monitör ve fare/klavye seti ile birlikte ürüne sahip olmak isteyenlerin 279$ ödemesi gerekiyor.  

http://androidcommunity.com/lenovo-intros-new-thinkcentre-chromebox-20150428/ Yorum Yaz
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