Lenovo'dan ThinkPad T, X, ve S serisi yeni Ultrabook modelleri

IFA 2013 fuarı kapsamında görücüye çıkaracağı ürünlerini tanıtmaya devam eden Lenovo, bu doğrultuda Haswell işlemciler ile donattığı ThinkPad T, X, ve S serisi yeni Ultrabook modellerini resmi olarak duyurdu.

Tam olarak Lenovo ThinkPad T440s, T440, X240, S440 ve S540 isimleriyle hazırlanan bilgisayarlar, güçlerini Intel'in dördüncü jenerasyon Core işlemcilerinde alıyorlar. Rahat kullanım için geniş touchpad alanı tercih edilen ve mevcut modellere göre %20 daha ince bir gövde yapısı ile hazırlanan bilgisayarlar, G-sensör ismi verilen bir sensör ile her türlü darbeye karşı korunaklı bir yapıyla geliyorlar. T serisi 14-inç ekran boyutuna sahip iki farklı model hazırlayan Lenovo, iki model üzerinde de 1TB depolama ya da SSD depolama alanı sunabiliyor. 4G WANN ve Wi-Fi kablosuz bağlantılarını unutulmadığı modellerden T440s dokunmatik bir panel ile gelirken, T440 isteğe bağlı olarak dokunmatik bir panel ile satın alınabiliyor.

Firma tarafından tanıtılan X240 isimli Ultrabook ise 20.3mm kalınlık ve 1.3 kg ağırlık değeriyle hazırlanmış durumda. Lenovo'nun "Yol savaşçısının rüyası" olarak adlandırdığı X240, dördüncü jenerasyon Intel Core i7 işlemci ile üst seviye bir performans ortaya koyabiliyor ve 1TB depolama alanı ile 12.5-inç Full HD bir ekran ile geliyor. S serisinde ise S440 ve S540 modellerini tanıtan Lenovo, bu ürünler ile küçük gövde yapısında büyük bir ekran sunmayı hedeflemiş durumda. Full HD parlama yapmayan ekran ile donattığı modeller üzerinde dördüncü jenerasyon Intel Core işlemci kullanmayı uygun gören firma, ayrıca yüksek performans vaat eden harici grafik birimi koymayı da unutmamış.

Lenovo tarafından tanıtılan T440s 1149$, T440 899$, X240 1099$, S440 699 Euro ve S540 ise 649 Euro fiyat etiketleri ile Ekim ayı içerisinde resmi olarak satışa çıkıyorlar.

http://www.slashgear.com/lenovo-thinkpad-t-x-and-s-series-ultrabooks-get-ultra-thin-with-haswell-inside-02295769/