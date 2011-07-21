Lenovo'dan Windows 7 işletim sistemli tablet: IdeaPad P1

Bilgisayar üreticisi Lenovo, haziran ayında birbirinden yeni üç farklı tablet bilgisayarıyla teknoloji meraklılarının karşısına çıkacağını duyurmuştu. Firma yetkililerinin ifadelerine göre tabletlerden birisi Microsoft'un Windows 7 işletim sistemiyle, diğer ikisi de Google'ın Android işletim sistemiyle satışa sunulacaktı. Dün Android OS desteğini arkasına alan IdeaPad K1 ile ThinkPad'i ard arda anons eden Lenovo, söz verdiği gibi Windows 7 işletim sistemini kullanan IdeaPad P1'i de tanıttı.

279 mm x 184 mm x 14.5 mm ebatlarında, 810 gram ağırlığında turuncu ve gümüş renk seçenekleriyle dizayn edilen IdeaPad P1'e 1.5 GHz saat hızında çalışan Intel işlemci (Firmanın resmi internet sitesinde işlemci modelinin ne olduğu belirtilmemiş) ile 2 GB'a kadar DDR2-800 MHz RAM güç veriyor.



32 GB / 64 GB kapasiteli SSD ile donatılan IdeaPad P1'de, 10.1-inç boyutunda ve 1200 x 800 piksel (16:10) çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekran yer alıyor. Tabletin ön yüzünde ise görüntülü konuşma için 2 megapiksel çözünürlüğünde web kamera dikkat çekiyor.



Wi-Fi 802.11 b/g/n, 10 / 100M LAN, Bluetooth ve 3G (WCDMA / EVDO - opsiyonel) bağlantılarını bünyesinde barındıran IdeaPad P1'de tüketicilere Windows 7'nin Starter, Home Basic, Home Premium, Professional versiyonlarından birisini seçme hakkı tanınmış.



Bir adet 1.5 Watt'lık hoparlöre sahip tablette 1 x USB 2.0 portu, microSD kart okuyucu, Mini-PCIe x3, mikrofon ve kulaklık bağlantıları göze çarpmakta. 2 hücreli bataryası sayesinde 6 saate kadar çalışma ömrü sunan IdeaPad P1'in 2011'in 4. çeyreğinde boy göstermesi beklenirken tabletin fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama ise yapılmadı.





http://stadium.weblogsinc.com/engadget/files/IdeaPad_Tablet_P1_Datasheet.pdf