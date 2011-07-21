Lenovo'dan Windows 7 işletim sistemli tablet: IdeaPad P1

Haber Editörü
Bilgisayar üreticisi Lenovo, haziran ayında birbirinden yeni üç farklı tablet bilgisayarıyla teknoloji meraklılarının karşısına çıkacağını duyurmuştu. Firma yetkililerinin ifadelerine göre tabletlerden birisi Microsoft'un Windows 7 işletim sistemiyle, diğer ikisi de Google'ın Android işletim sistemiyle satışa sunulacaktı. Dün Android OS desteğini arkasına alan IdeaPad K1 ile ThinkPad'i ard arda anons eden Lenovo, söz verdiği gibi Windows 7 işletim sistemini kullanan IdeaPad P1'i de tanıttı.
279 mm x 184 mm x 14.5 mm ebatlarında, 810 gram ağırlığında turuncu ve gümüş renk seçenekleriyle dizayn edilen IdeaPad P1'e 1.5 GHz saat hızında çalışan Intel işlemci (Firmanın resmi internet sitesinde işlemci modelinin ne olduğu belirtilmemiş) ile 2 GB'a kadar DDR2-800 MHz RAM güç veriyor.
32 GB / 64 GB kapasiteli SSD ile donatılan IdeaPad P1'de, 10.1-inç boyutunda ve 1200 x 800 piksel (16:10) çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekran yer alıyor. Tabletin ön yüzünde ise görüntülü konuşma için 2 megapiksel çözünürlüğünde web kamera dikkat çekiyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 10 / 100M LAN, Bluetooth ve 3G (WCDMA / EVDO - opsiyonel) bağlantılarını bünyesinde barındıran IdeaPad P1'de tüketicilere Windows 7'nin Starter, Home Basic, Home Premium, Professional versiyonlarından birisini seçme hakkı tanınmış.
Bir adet 1.5 Watt'lık hoparlöre sahip tablette 1 x USB 2.0 portu, microSD kart okuyucu, Mini-PCIe x3, mikrofon ve kulaklık bağlantıları göze çarpmakta. 2 hücreli bataryası sayesinde 6 saate kadar çalışma ömrü sunan IdeaPad P1'in 2011'in 4. çeyreğinde boy göstermesi beklenirken tabletin fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama ise yapılmadı.
http://stadium.weblogsinc.com/engadget/files/IdeaPad_Tablet_P1_Datasheet.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
misal olarak bir parmağımla gaza basıp öteki parmağımlasağa veya sola veyada frene basabilirmiyim
benim bunu sorma amacım bende bir tablet var bir parmağımla gaza diğer parmağımla frene bastığımla tablet kilitleniyor aç kapat yapıyorum anca toparlıyor bende sattım iyi bir tablet almayı düşünüyorum
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Dostum Dell mi Lenovo mı ? Hangisi ? :D
bidigim kadariyla evet win7 de ne varsa bundada o var
android işetim sistemini xoom, samsung galaxy, reedpad, htc hepsi kullanıyor, dell ne saçmalamış anlamadım??
Yapan yapmış bile :) - t-glove.com/... -
benimde dikkatimi ilk o çekti 2000 mi 20000 mi yazıyor tam görememiştim sayende 2000de karar kıldım :D
Hmm... İyi fikir dusunmemistim. Hemen calismalara baslamak lazim :)