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Lenovo'dan Windows 7 işletim sistemli tablet: IdeaPad P1

7 yıl
5,8b
1
14
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Lenovo'dan Windows 7 işletim sistemli tablet: IdeaPad P1
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Bilgisayar üreticisi Lenovo, haziran ayında birbirinden yeni üç farklı tablet bilgisayarıyla teknoloji meraklılarının karşısına çıkacağını duyurmuştu. Firma yetkililerinin ifadelerine göre tabletlerden birisi Microsoft'un Windows 7 işletim sistemiyle, diğer ikisi de Google'ın Android işletim sistemiyle satışa sunulacaktı. Dün Android OS desteğini arkasına alan IdeaPad K1 ile ThinkPad'i ard arda anons eden Lenovo, söz verdiği gibi Windows 7 işletim sistemini kullanan IdeaPad P1'i de tanıttı.
279 mm x 184 mm x 14.5 mm ebatlarında, 810 gram ağırlığında turuncu ve gümüş renk seçenekleriyle dizayn edilen IdeaPad P1'e 1.5 GHz saat hızında çalışan Intel işlemci (Firmanın resmi internet sitesinde işlemci modelinin ne olduğu belirtilmemiş) ile 2 GB'a kadar DDR2-800 MHz RAM güç veriyor.
32 GB / 64 GB kapasiteli SSD ile donatılan IdeaPad P1'de, 10.1-inç boyutunda ve 1200 x 800 piksel (16:10) çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekran yer alıyor. Tabletin ön yüzünde ise görüntülü konuşma için 2 megapiksel çözünürlüğünde web kamera dikkat çekiyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 10 / 100M LAN, Bluetooth ve 3G (WCDMA / EVDO - opsiyonel) bağlantılarını bünyesinde barındıran IdeaPad P1'de tüketicilere Windows 7'nin Starter, Home Basic, Home Premium, Professional versiyonlarından birisini seçme hakkı tanınmış.
Bir adet 1.5 Watt'lık hoparlöre sahip tablette 1 x USB 2.0 portu, microSD kart okuyucu, Mini-PCIe x3, mikrofon ve kulaklık bağlantıları göze çarpmakta. 2 hücreli bataryası sayesinde 6 saate kadar çalışma ömrü sunan IdeaPad P1'in 2011'in 4. çeyreğinde boy göstermesi beklenirken tabletin fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama ise yapılmadı.

Lenovo'dan Windows 7 işletim sistemli tablet: IdeaPad P1
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Lenovo'dan Windows 7 işletim sistemli tablet: IdeaPad P1
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http://stadium.weblogsinc.com/engadget/files/IdeaPad_Tablet_P1_Datasheet.pdf Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
ya bana biri bunların bu özelliğinin olup olmadığını söylesin
misal olarak bir parmağımla gaza basıp öteki parmağımlasağa veya sola veyada frene basabilirmiyim
benim bunu sorma amacım bende bir tablet var bir parmağımla gaza diğer parmağımla frene bastığımla tablet kilitleniyor aç kapat yapıyorum anca toparlıyor bende sattım iyi bir tablet almayı düşünüyorum
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savinelli 7 yıl
tablet bilgisayarlarda ios ve android gibi işletim sistemleri varken windows un işin içine girmemesi gerektiğini en çok savunanlardan biri olarak, bu kadar şık ve batarya olarak tatmin edici bir cihazı androidli bir cihaz yerine tercih edebilirim. çünkü windows lu bilgisayarların laptopların genel sorunları zaten ısınmak ve kısa batarya ömürleri ayrıca androidli haleflerine göre ağır ve kaba olmaları idi. gördüğüm kadarıyla lenovo baya iyi iş çıkarmış. batarya performansı söyleneni veriyor ise ve görüntüsü imajlardaki kadar şık ise, e bir de soğutma sorunu yaşamazsa android gibi tablete özel yazılım konusunda kıt olan bir sistemle neden uğraşalım ki? yeri geldiğinde netbook gibi kullanılabilecek, usb den her türlü cihazı takıp driver problemi yaşamadan kullanabileceğim ve hatta windows ortamında kendi geliştirdiğim yazılımları dahi üzerinde kullanabileceğim bir cihazı almaktan ve kullanmaktan çekinmem. hem başarılı windows tabletler çıkarsa ışık hızı ile windows ortamı için tablet uyumlu yazılım çıkacaktır. önemli olan sistemin dokunmatiğe verdiği destekten ziyade programların dokunmatik uyumlu olması bence. çünkü ileride tablet üzerinde windows kullanımı yaygınlaştıkça firefox veya photoshop gibi yazılımların bile tablet uyumlu elle dokunulabilecek büyük butonları olan versiyonları çıkacaktır. netice de yazılım geliştirmeye en yatkın olunan ve en çok geliştiricisi olan platformdan bahsediyoruz..
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funnyboy 7 yıl
windows 7 işletim sistemli tabletin bir işe yaramadığını daha önceden yapılan bazı bazı başarısız çalışmalarda herkes görmüştü ama anlaşılan o ki lenovo görmemiş.
www.teknokampus.com
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DH Misafiri 7 yıl
readermania
abi android varken, windows 7 ne ya? android işetim sistemini xoom, samsung galaxy, reedpad, htc hepsi kullanıyor, dell ne saçmalamış anlamadım??

Dostum Dell mi Lenovo mı ? Hangisi ? :D
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DH Misafiri 7 yıl
bu tablette bilğisayardaki gibi internetten program indirilir mi windows oldugu için ?
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detroit21 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bu tablette bilğisayardaki gibi internetten program indirilir mi windows oldugu için ?


bidigim kadariyla evet win7 de ne varsa bundada o var
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readermania 7 yıl
abi android varken, windows 7 ne ya?
android işetim sistemini xoom, samsung galaxy, reedpad, htc hepsi kullanıyor, dell ne saçmalamış anlamadım??
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FromZeroToHero 7 yıl
met@lrock
jibeArtık ekranları parmaklamaktan parmak derilerimizde sıkıntılar başlıyacak yakında bilardo eldiveni tadında dokunmatik ekran eldivenleride çıkarsa şaşırmayın.
Hmm... İyi fikir dusunmemistim. Hemen calismalara baslamak lazim :)

Yapan yapmış bile :) - t-glove.com/... -
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artcraft35 7 yıl
detroit21
Resimde tarih 1/7/2000 yaziyor hayirdir ?

benimde dikkatimi ilk o çekti 2000 mi 20000 mi yazıyor tam görememiştim sayende 2000de karar kıldım :D
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met@lrock 7 yıl
jibe
Artık ekranları parmaklamaktan parmak derilerimizde sıkıntılar başlıyacak yakında bilardo eldiveni tadında dokunmatik ekran eldivenleride çıkarsa şaşırmayın.

Hmm... İyi fikir dusunmemistim. Hemen calismalara baslamak lazim :)
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jibe 7 yıl
Artık ekranları parmaklamaktan parmak derilerimizde sıkıntılar başlıyacak yakında bilardo eldiveni tadında dokunmatik ekran eldivenleride çıkarsa şaşırmayın.
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