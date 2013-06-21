Lenovo'dan çıkartılabilir klavyeye sahip Windows 8 tablet: Miix

Dizüstü bilgisayarlarını Intel'in yeni Haswell işlemcileri ile güncelleyen Lenovo, aynı zamanda çıkartılabilir klavyeye sahip Windows 8 tablet modelini de duyurdu.

Miix ismine sahip olarak Windows 8 işletim sistemi üzerine kurulan tablet, beraberinde gelen çıkartabilir klavye ile dizüstü bilgisayar formuna bürünebiliyor. Üzerinde 10.1-inç HD (1366x768) IPS ekran yer alan tablet, gücünü çift çekirdekli Intel Atom Z2760 işlemciden alıyor. Ayrıca 2GB RAM, 64GB dahili depolama birimi, microSD yuvası, Bluetooth 4.0, Wi-Fi ve 3G/GPS (Micro SIM) gibi teknik ayrıntılarla hazırlanan Miix, Lenovo'nun söylediğine göre 10 saat aktif kullanım ömrü sunabiliyor ve 10.1mm kalınlık yanında 580 gram ağırlık değeriyle geliyor.

Windows 8 tablet piyasasının yeni üyesi Lenovo Miix, 500$ fiyat etiketiyle yaz aylarından sonra satışa çıkıyor.





http://news.lenovo.com/article_display.cfm?article_id=1696