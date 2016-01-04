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Lenovo'dan modüler tablet: ThinkPad X1

Üst seviye ThinkPad X1 ince dizüstü serisine son olarak bir tablet modeli ekleyen Lenovo, genişleme modülleri ile pazarda rakiplerinden farklılaşmaya çalışacak.
3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo'dan modüler tablet: ThinkPad X1

Genelde akıllı telefon pazarında yoğun bir şekilde modüler yapıları konuşurken, Lenovo modüler bir tablet duyurusu yaptı. Genelde Lenovo'nun en ince Ultrabook dizüstü modellerini barındıran ThinkPad X1 serisi, artık bir tablet modeline de sahip. 

ThinkPad X1 tabletinin modülerliği biraz kısıtlı zira donanım bileşenlerinin yükseltilme gibi bir şansı yok. Kullanıcılar tablet için çeşitli genişleme imkanından bu modülerlik sayesinde faydalanıyor. Tabletin alt kısmında yer alan bağlantılar üzerinden projeksiyon, batarya, bağlantı merkezi gibi farklı aksesuarlar takılabiliyor. Lenovo ilk etapta 3 modül hazırlamış.

Modüllerden birisi cihaza 5 saat ek kullanım, HDMI ve USB 3.0 bağlantıları kazandırıyor. İkinci modül projeksiyon modülü ve HDMI bağlantısı içeriyor. Son modül ise Intel RealSense 3D derinlik algılama kamerası ile geliyor. Bu sayede kullanıcılar nesneleri tarayarak 3D modelleme yapabiliyor. Tablet daha çok Surface modellerini kendisine rakip almış gibi görünüyor.

12 inçlik ekranında 2160x1440 çözünürlük sunan ThinkPad X1 Tablet, Skylake tabanlı Core m7 vPro yonga setinden gücünü alıyor. 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli m7 yonga setinde 1GHz saat hızında çalışan Intel HD 515 grafik birimi yer alıyor. 4.5W ısıl tasarım gücü ile yonga seti, fan gerektirmiyor. 

Tablette ayrıca 16GB RAM, 1TB'a kadar PCI NVM depolama seçenekleri, LTE-A desteği, trackpoint barındıran harici ThinkPad klavyesi, toplamda 1Kg ağırlık, entegre arka stand şeklinde özelliklere sahip. Şubat ayında satışa çıkacak ThinkPad X1 modeli 899$ fiyat etiketine sahip. Projeksiyon modülü için 279$, RealSense modül için 149$, batarya modülü için 149$ şeklinde fiyatlar belirlenmiş. Modüller Mayıs ayında geliyor. 
Lenovo'dan modüler tablet: ThinkPad X1
 

http://www.anandtech.com/show/9888/lenovo-launches-the-modular-thinkpad-x1-tablet-at-ces Yorum Yaz
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kesbi 3 yıl
Bunlar işe yaramıyor. Ekran eğimini bile istediğim gibi ayarlayamadıktan sonra yemişim teknolojiyi.
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Piêr Dé Sans 3 yıl kesbi
Şu an alabileceğiniz hiçbir tablet pc size ekran eğimi avantajı sunamıyor zaten. Aykırı oluyor dizaynına. O tür bir eğim istiyorsanız lenovo nun x2xx serisi pc lerine bakabilirsiniz. Kimi tabletten daha hafif, nerdeyse hepsinden daha sağlam ve stabil bir çalışma şekli var. İstediklerinizi fazlasıyla karşılayacaktır.

Bu tür ürünleri genelde herhangi bir yerde dokunmatik ekranın kolaylığı ve tabletin taşınabilirliği için tercih edenler kullanıyor. klavyesini ise masasına oturduğunda ekranla uğraşmamak için takıyorlar.

Çalıştığım firmada 40 dan fazla satışçı, 10 dan fazla müdürde tablet pc kullandırıyoruz ve gayet memnunlar. Ekran eğimi ise şuan kullandığım ATIV 7 Pro pc de bile oldukça iyi. rahatsız etmiyor.
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simbolmina 3 yıl
Ben hala güzel bir surface varyasyonu bekliyorum. Tabii fiyat daha uygun olmak kaydıyla.
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jubeii 3 yıl
Inovasyon diye ben buna derim. Bide su egpu thunderbird yada isb 3.1 c gpu olayini hallederlerse alinlarindan opecem.
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