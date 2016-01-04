Lenovo'dan modüler tablet: ThinkPad X1

Genelde akıllı telefon pazarında yoğun bir şekilde modüler yapıları konuşurken, Lenovo modüler bir tablet duyurusu yaptı. Genelde Lenovo'nun en ince Ultrabook dizüstü modellerini barındıran ThinkPad X1 serisi, artık bir tablet modeline de sahip.





ThinkPad X1 tabletinin modülerliği biraz kısıtlı zira donanım bileşenlerinin yükseltilme gibi bir şansı yok. Kullanıcılar tablet için çeşitli genişleme imkanından bu modülerlik sayesinde faydalanıyor. Tabletin alt kısmında yer alan bağlantılar üzerinden projeksiyon, batarya, bağlantı merkezi gibi farklı aksesuarlar takılabiliyor. Lenovo ilk etapta 3 modül hazırlamış.





Modüllerden birisi cihaza 5 saat ek kullanım, HDMI ve USB 3.0 bağlantıları kazandırıyor. İkinci modül projeksiyon modülü ve HDMI bağlantısı içeriyor. Son modül ise Intel RealSense 3D derinlik algılama kamerası ile geliyor. Bu sayede kullanıcılar nesneleri tarayarak 3D modelleme yapabiliyor. Tablet daha çok Surface modellerini kendisine rakip almış gibi görünüyor.





12 inçlik ekranında 2160x1440 çözünürlük sunan ThinkPad X1 Tablet, Skylake tabanlı Core m7 vPro yonga setinden gücünü alıyor. 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli m7 yonga setinde 1GHz saat hızında çalışan Intel HD 515 grafik birimi yer alıyor. 4.5W ısıl tasarım gücü ile yonga seti, fan gerektirmiyor.





Tablette ayrıca 16GB RAM, 1TB'a kadar PCI NVM depolama seçenekleri, LTE-A desteği, trackpoint barındıran harici ThinkPad klavyesi, toplamda 1Kg ağırlık, entegre arka stand şeklinde özelliklere sahip. Şubat ayında satışa çıkacak ThinkPad X1 modeli 899$ fiyat etiketine sahip. Projeksiyon modülü için 279$, RealSense modül için 149$, batarya modülü için 149$ şeklinde fiyatlar belirlenmiş. Modüller Mayıs ayında geliyor.

http://www.anandtech.com/show/9888/lenovo-launches-the-modular-thinkpad-x1-tablet-at-ces