Lenovo'dan yeni monitör: Neo Blade panelli ThinkVision X24

Las Vegas'da düzenlenen CES 2015 Fuarı kapsamında Lenovo, ThinkVision X24 adını verdiği yeni monitörünü de duyurdu. Çerçevesize çok yakın tasarımıyla beğeni toplayan monitör, donanım seviyesinde de önemli yeniliklere sahip. Bu detaylardan bahsedeceğim ancak öncesinde isterseniz monitörün karakteristik özelliklerine hızlıca göz atalım.

23.8-inç boyutunda IPS panele sahip olan monitör, Full HD çözünürlük sunuyor. Kullandığı panelin en önemli avantajından istifade eden monitör, 178 derecelik geniş görüş açısı sağlıyor. Hem HDMI hem de DisplayPort konnektörleriyle donatılan monitör, 16:9 görüntü formatı çeçevesinde 1000:1 kontrast ve 3 milyon:1 dinamik kontrast değerlerine sahip.

Tepki süresi 7ms, parlaklık seviyesi ise 250 cd/m2 olan ThinkVision X24 monitörün, kasa kalınlığı ise sadece 7.5mm. Bazılarınızın aklına, 2015 koşullarında 7ms çok mu sorusu gelebilir, ama bunun en önemli nedeni; dünyada ilk defa Neo Blade panel teknolojisinin bu monitörde kullanılması. LG tarafından geliştirilen bu panel tipi, üreticilerin çerçevesiz monitör hazırlamasına olanak tanıyor. Ortaya çıkan tasarımlar da genelde etkileyici düzeyde oluyor.

Lenovo'nun yeni monitörü aynı zamanda PCM teknolojisine de sahip. Yani bu monitörde metal ön kaplama kullanıyor. Kısacası çerçevesize çok yakın görünüm, güçlü bir malzeme kalitesi ile desteklenmiş durumda. Lenovo ThinkVision X24 monitör, eğer planlarda herhangi bir değişiklik olmaz ise önümüzdeki Mayıs ayında 249$ yurtdışı satış fiyatı ile kullanıma sunulacak.



