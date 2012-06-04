Lenovo'nun IdeaPad serisi yeni nesil ultrabook'ları satışa sunuldu

Kısa bir süre önce ThinkPad X1 Carbon modelini dünyanın en hafif 14-inç ultrabook'u olarak lanse eden Lenovo, son kullanıcılar için hazırladığı IdeaPad ailesini de yeni nesil ultrabook modelleriyle güncelledi. Intel'in Ivy Bridge kod adını verdiği ve 22nm üretim teknolojisini kullandığı üçüncü nesil Core platformundan güç alan IdeaPad U310 ve IdeaPad U410 modelleri sırasıyla 13.3-inç ve 14.1-inç büyüklüğünde ekran ile geliyorlar.

Teknik özelliklere model bazında değinecek olursak eğer, IdePad U310 modeli 1.7 Kg ağırlığında ve 18mm kalınlığında iken, U410 modeli ise 1.9 Kg ağırlığında ve 21mm kalınlığında. Tercihe bağlı olarak Core i7 serisine varan farklı işlemci modelleriyle konfigürasyon imkanı tanınan yeni ultrabook modellerinde, 1TB'a kadar geleneksel mekanik disk ve sistemi hızlandırmak için 32GB SSD sürücü gibi donanımlar da yeni modellerin uzun özellik listesinde yer alan detaylar arasında gösterilebilir. Ayrıca konfigürasyonuna göre Nvidia'nın harici GPU seçeneği de sunulan IdeaPad U310 ve IdeaPad U410 modelleri sırasıyla 749$ ve 799$ seviyesinden başlayan fiyatlarla yurt dışında satışa sunuluyorlar.