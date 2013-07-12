Lernstift isimli kalem, yazı yazarken meydana gelen hataları titreşim ile kullanıcıya bildirebiliyor

Parlak fikirlere destek aramaya devam eden ve çoğu zaman aranan desteği sağlayan Kickstarter, yazı yazarken hata yapıldığında titreşim ile uyaran Lernstift isimli kalem modeli ile yeniden gündeme geldi.

Site üzerinde Falk Wolsky ve Daniel Kaesmacher tarafından başlatılan Lernstift projesi, içerisinde yer alan mini bilgisayar sistemi (Linux tabanlı), hareket sensörleri ve titreşim motoru ile şimdilik İngilizce ve Almanca dillerinde yazılanları algılayabiliyor ve bir hata durumda titreşim motoru üzerinden kullanıcıyı uyarıyor. Yazım hatalarını ve okunabilirlik kusurlarını algılayabilen iki modu bulunan kalem, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği üzerinden akıllı cep telefonları ya da diğer farklı cihazlar ile iletişime geçebiliyor.

Genel olarak çocuklar için geliştirilen Lernstift kalem projesi, Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 120,000£ hedefin bitimine 27 gün kalan 126 bağış ile 12,369£'lık kısmını toplamış durumda. Piyasaya sunulduğu zaman 40 farklı dil desteğine kavuşacağı belirtilen ürün, yapılacak 179£ bağış ile Kasım ayında elde edilebiliyor.

Lernstift hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/lernstift/lernstift-the-first-pen-that-vibrates-when-u-make