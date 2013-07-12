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Lernstift isimli kalem, yazı yazarken meydana gelen hataları titreşim ile kullanıcıya bildirebiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lernstift isimli kalem, yazı yazarken meydana gelen hataları titreşim ile kullanıcıya bildirebiliyor
Lernstift isimli kalem, yazı yazarken meydana gelen hataları titreşim ile kullanıcıya bildirebiliyor
Parlak fikirlere destek aramaya devam eden ve çoğu zaman aranan desteği sağlayan Kickstarter, yazı yazarken hata yapıldığında titreşim ile uyaran Lernstift isimli kalem modeli ile yeniden gündeme geldi.
Site üzerinde Falk Wolsky ve Daniel Kaesmacher tarafından başlatılan Lernstift projesi, içerisinde yer alan mini bilgisayar sistemi (Linux tabanlı), hareket sensörleri ve titreşim motoru ile şimdilik İngilizce ve Almanca dillerinde yazılanları algılayabiliyor ve bir hata durumda titreşim motoru üzerinden kullanıcıyı uyarıyor. Yazım hatalarını ve okunabilirlik kusurlarını algılayabilen iki modu bulunan kalem, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği üzerinden akıllı cep telefonları ya da diğer farklı cihazlar ile iletişime geçebiliyor. 
Genel olarak çocuklar için geliştirilen Lernstift kalem projesi, Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 120,000£ hedefin bitimine 27 gün kalan 126 bağış ile 12,369£'lık kısmını toplamış durumda. Piyasaya sunulduğu zaman 40 farklı dil desteğine kavuşacağı belirtilen ürün, yapılacak 179£ bağış ile Kasım ayında elde edilebiliyor.
Lernstift hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.kickstarter.com/projects/lernstift/lernstift-the-first-pen-that-vibrates-when-u-make Yorum Yaz
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thinkwithbrain 6 yıl en beğenilen
biz yanlış yapınca kafamıza vuruyolardı yeni nesil şanslı
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t.baris 6 yıl
darkest earth
t.baris ben yazarken hep titrer bu benim harfler başka hiç bi alfabeye benzemiyorki
Öğrenebiliyormuş yazı şeklinizi.

ohooo ozaman 25 farklı a yı öğrenmesi lazım :D
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lordindarkness 6 yıl
40 dil arasında Türkçe olmaz garanti.
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thinkwithbrain 6 yıl en beğenilen
biz yanlış yapınca kafamıza vuruyolardı yeni nesil şanslı
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fuckulteli 6 yıl
Aslında gereksiz olduğunu düşündüm, kişi yanlışlarını kendisi farkedebilmeli.. (Gerçi bazen not tuttuğum defterlerime bakıyorum da kelimeleri yazarken eksik harfler kullandığım olmuş)
Ancak konudaki yorumlardan @gorkiman kullanıcı adlı üyenin yorumunu okuduktan sonra bu alanda faydalı olabileceğini düşündüm.
Akıllı kalemlere bakınca notları dijital ortama aktaran, aynı anda sesi kaydeden kalemlerin daha kullanışlı olduğunu düşünürdüm, haberi okuyunca bana boş geldi. Ama dediğim gibi Arkadaşın bahsettiği senaryoda çok işe yarayabilir. Belki bu amaç doğrultusunda yazılımsal olarak biraz daha üzerine düşülebilir.
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Lion 6 yıl
Çöp.
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gorkiman 6 yıl
Tanıtım videosunda yalnızca çocuklara yardımcı olmasına vurgu yapılmış, ancak bunun dışında aralarında benim de bulunduğum yabancı dil öğrencilerine daha bile fazla faydası dokunabilir. Daha kompakt bir şekilde ve uygun fiyata çıkarsa ilk edinenlerden biri olurum.
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DH Misafiri 6 yıl
Daha küçültülerek geliştirilmesi gerek. Ayıca titreme özelliği pek kullanışlı olmaz. Titredikçe kalem kayabilir. Onun yerine sesli uyarı koymalılar. En azından böyle bir seçenek sunup ister titreşim ister sesli uyarı gibi özelliklerini kullanıcı seçebilmeli.
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t.baris 6 yıl
ben yazarken hep titrer bu benim harfler başka hiç bi alfabeye benzemiyorki
1 Yanıt Yanıtla
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darkest earth 6 yıl t.baris
t.baris

ben yazarken hep titrer bu benim harfler başka hiç bi alfabeye benzemiyorki

Öğrenebiliyormuş yazı şeklinizi.
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FFadeleSS 6 yıl
Bunun altınada Çöp yazan bi moron dh üyesi çıkar mı acaba
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seven44 6 yıl
helal olsun
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