Let's Encrypt sertifikaları bir milyonu geçti



Web sitesinin bağlantılarını şifrelemek isteyen kullanıcılara yönelik olarak faaliyetlerine başlayan Let's Encrypt adındaki açık kaynak şifreleme platformu, bir milyon sertifika sayısına eriştiğini duyurdu. Platforma olan ilgi beklenenin çok üzerinde.



Günümüzde pek çok web sitesi için, veri iletişiminin şifrelenmesi oldukça önem taşıyor. Genelde GeoTrust gibi yüksek seviyede şifreleme yapan platformlar ücretli. Ücretsiz versiyonlar ise ya süreli ya da kısıtlı güvenlik çözümleri sunuyor.



Web sitelerinin şifrelenmesi bilindiği gibi HTTPS protokolü üzerinden sağlanıyor. Güvenli web sitelerini adres çubuğunda çıkan yeşil renkli kilit simgesi ile anlayabiliyoruz. Bir dönem HTTPS protokolünü kullanmak performans problemlerine neden oluyordu ancak gerek donanımların güçlenmesi gerekse HTTP/2 standardının geliştirilmesi bu engeli ortadan kaldırdı.



Let's Encrypt nedir?

Let's Encrypt adındaki proje, site sahiplerine ücretsiz ve yüksek güvenlikli bir dijital sertifika hizmeti sunmayı amaçlıyor. Proje, İnternet Güvenliği Araştırma Grubu - ISRG adındaki sivil toplum kuruluşu tarafından yürütülüyor. Bu grup içerisinde Mozilla, EFF, Cisco, Akamai ve CoreOS gibi pek çok firma yer alıyor.



Let's Encrypt hizmeti, site altyapısına oldukça kolay entegre edilmesi ile dikkat çekiyor. Modern güvenlik seviyelerini kullanan hizmet, tüm kayıtları şeffaf olarak tutuyor ve isteyen herkes bu kayıtları inceleyebiliyor. Tek bir firmadan ziyade bir kollektif grubun arkasında olması ise en büyük avantajı.



Platformun sertifikaları birden fazla alan adında kullanılabildiği için, yaklaşık olarak 2.5 milyon sitenin kapsama alanında olduğu ifade edildi. Bu sitelerin yüzde 90'ı bugüne kadar HTTPS şifrelemesini kullanmıyordu. Bu bakımdan, internet güvenliği açısından da önemli bir adım atıldığı belirtiliyor. Platform, mümkün olduğu kadar fazla sertifika dağıtmayı ve HTTPS geçişini hızlandırmayı amaçlıyor.



http://www.tomshardware.com/news/lets-encrypt-one-million-certificates,31352.html