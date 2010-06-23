Lexar Media, SATA-III desteği sunan 64GB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu

DRAM üretiminde endüstriye yön veren isimlerden Micron firmasının bir iştiraki olan Lexar Media, SATA-III ara birimine destek sunan 64GB kapasiteli yeni SSD modelini tanıttı. Crucial RealSSD C300 serisi altında hazırlanan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücü, 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi NAND flash yongalarını kullanıyor ve 64GB depolama kapasitesi sunuyor. Marvell tarafından geliştirilen NAND flash kontrolcüsünün kullanıldığı SSD, 128MB büyüklüğünde tampon bellekle donatılmış.

355MB/saniye okuma ve 140MB/saniye yazma hızlarını desteklediği belirtilen RealSSD C300 64GB, üç yıllık garanti ve yaklaşık 135 Avro seviyesinden başlayan yurt dışı satış fiyatı ile kullanıma sunuluyor.

Kaynak: http://geizhals.at/a541509.html