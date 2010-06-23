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Lexar Media, SATA-III desteği sunan 64GB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,1b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DRAM üretiminde endüstriye yön veren isimlerden Micron firmasının bir iştiraki olan Lexar Media, SATA-III ara birimine destek sunan 64GB kapasiteli yeni SSD modelini tanıttı. Crucial RealSSD C300 serisi altında hazırlanan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücü, 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi NAND flash yongalarını kullanıyor ve 64GB depolama kapasitesi sunuyor. Marvell tarafından geliştirilen NAND flash kontrolcüsünün kullanıldığı SSD, 128MB büyüklüğünde tampon bellekle donatılmış.

355MB/saniye okuma ve 140MB/saniye yazma hızlarını desteklediği belirtilen RealSSD C300 64GB, üç yıllık garanti ve yaklaşık 135 Avro seviyesinden başlayan yurt dışı satış fiyatı ile kullanıma sunuluyor.

Kaynak: http://geizhals.at/a541509.html


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DH Misafiri 9 yıl
"avrupada 135 euro ise U.S de 135$ olur"
ise;
limit x sonsuza giderken bu ssd nin fitayı hiçbir zaman turkiyede 135 tl olmaz.
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donanımcı123 9 yıl
DH Misafiri

"avrupada 135 euro ise U.S de 135$ olur"
ise;
limit x sonsuza giderken bu ssd nin fitayı hiçbir zaman turkiyede 135 tl olmaz.



Nasıl düz bir hesap bu hayran kaldım, hemencecik dolar ile euroyu eşitlemişsiniz, dolarıda 1 tl yapmışsınız


Türkiyede satış fiyatı 700 liradan aşağı olmaz. Ama ona rağmen fiyat yine iyi (f/p açısından) Tabi bu konuda notebooklar sıkıntı yaşayacak, şu anda sata 3 arabirimini destekleyen notebook yok.
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Batuist 9 yıl
daha yüksek performanslı yazma hızına sahip sataII diskler mevcut.. okuma hızı iyi ama yazma hızı yakışmamış...
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CeFurkan 9 yıl
okuma hızı dehşeti vahşet

umarım yazma hızlarıda bu seviyeye kısa zamanda gelir

fiyatıda çok pahalı degil

avrupada 135 euro ise U.S de 135$ olur
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drkayzer 9 yıl
bunların bellekleri ne zaman kullanılabilir seviyeye gelicekse?
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leech 9 yıl
Güzel haberler gelmeye başladı
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alperen_69 9 yıl
sata 3 için hızlar düşük ama fiyat sanki makul gibi ,en azından yavaş yavaş inişe geçecek gibi
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