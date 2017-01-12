Lig TV’nin adı değişti: İşte yeni ismi

beIN Media Group çatısı altına giren Digiturk'ün kısa süre içerisinde logoları ve stüdyoları yenilendi. Yapılan açıklamaya göre kanallarda isim değişikliğine de giden Türkiye operasyonlarının başındaki isim ve aynı zamanda CEO olan Yousef Al-Obaidly, Lig TV’nin adının "beIN SPORTS" olarak değiştirildiğini duyurdu. Geride bıraktığımız eylül ayında Katar merkezli yayın grubu'ün kısa süre içerisinde logoları ve stüdyoları yenilendi. Yapılan açıklamaya göre kanallarda isim değişikliğine de giden Türkiye operasyonlarının başındaki isim ve aynı zamanda CEO olan Yousef Al-Obaidly, Lig TV’nin adınınolarak değiştirildiğini duyurdu.

2014 Dünya Kupası’ndan bu yana en büyük stüdyo yatırımını da gerçekleştiren şirket kameraları, ekipmanları ve teknolojik altyapıyı neredeyse tamamen yenileyerek daha modern sistemlere geçiş yaptı. İzleyicileri özel efekt barındıran içeriklerle buluşturmaya hazırlanan platform, böylelikle maç izleme keyfini en üst düzeye taşımayı hedefliyor.

3 gün boyunca tüm içerikler ücretsiz olacak

Devreye alınacak "Live Player" isimli uygulamayla maç analizlerine derinlik kazandırılırken, "Virtual Player" ile maç öncesi kadro tanıtımlarının daha dinamik şekilde yapılacağı ifade ediliyor. Diğer taraftan yemek programlarıyla ön plana çıkan Turkmax Gurme stüdyolarının yenilenerek ismimin "beIN GURME" olarak değiştirildiği, Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Kıuzey Afrika’daki izleyicilerle de buluşacağı açıklandı.

Film ve dizi kanallarında da önemli değişikliklere imza atan beIN Media Group, tüm bu yenilikleri 13 Ocak Cuma gecesinden başlayarak 16 Ocak Pazartesi sonuna kadar film, dizi, tüm Süper Lig ve Spor Extra paket içeriklerini tüm üyeleri için ücretsiz olarak sunacak.