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Lig TV’nin adı değişti: İşte yeni ismi

Birkaç ay önce beIN Media Group tarafından satın alınan Digiturk’te değişim için düğmeye basıldı. Bu kapsamda ilk etapta Süper Lig karşılaşmalarının yayınlandığı Lig TV’nin ismi değiştirildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız eylül ayında Katar merkezli yayın grubu beIN Media Group çatısı altına giren Digiturk'ün kısa süre içerisinde logoları ve stüdyoları yenilendi. Yapılan açıklamaya göre kanallarda isim değişikliğine de giden Türkiye operasyonlarının başındaki isim ve aynı zamanda CEO olan Yousef Al-Obaidly, Lig TV’nin adının "beIN SPORTS" olarak değiştirildiğini duyurdu.
2014 Dünya Kupası’ndan bu yana en büyük stüdyo yatırımını da gerçekleştiren şirket kameraları, ekipmanları ve teknolojik altyapıyı neredeyse tamamen yenileyerek daha modern sistemlere geçiş yaptı. İzleyicileri özel efekt barındıran içeriklerle buluşturmaya hazırlanan platform, böylelikle maç izleme keyfini en üst düzeye taşımayı hedefliyor.

3 gün boyunca tüm içerikler ücretsiz olacak 

Devreye alınacak "Live Player" isimli uygulamayla maç analizlerine derinlik kazandırılırken, "Virtual Player" ile maç öncesi kadro tanıtımlarının daha dinamik şekilde yapılacağı ifade ediliyor. Diğer taraftan yemek programlarıyla ön plana çıkan Turkmax Gurme stüdyolarının yenilenerek ismimin "beIN GURME" olarak değiştirildiği, Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Kıuzey Afrika’daki izleyicilerle de buluşacağı açıklandı.
Film ve dizi kanallarında da önemli değişikliklere imza atan beIN Media Group, tüm bu yenilikleri 13 Ocak Cuma gecesinden başlayarak 16 Ocak Pazartesi sonuna kadar film, dizi, tüm Süper Lig ve Spor Extra paket içeriklerini tüm üyeleri için ücretsiz olarak sunacak. 

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REV0 2 yıl en beğenilen Det.Harvey Bullock
Det.Harvey Bullock
Ülkede adında Türk olan hangi marka varsa tek tek araplara geçiyor.


Lig TV = beIN
Trabzon = Little Katar
AKP = AKP, onun ismi zaten arap
Det.Harvey BullockÜlkede adında Türk olan hangi marka varsa tek tek araplara geçiyor.Lig TV = beINTrabzon = L...
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2 Yanıt Yanıtla +200
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Det.Harvey Bullock 2 yıl
Ülkede adında Türk olan hangi marka varsa tek tek araplara geçiyor.
4 Yanıt Yanıtla +143
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FRAPS_TR 2 yıl
Filistinliler nasıl topraklarını para için israillilere satmışlarsa , şimdide trabzon parsel parsel araplara satılıyor. Trabzonlular uyumaya devam etsin.

Filistinliler nasıl topraklarını para için israillilere satmışlarsa , şimdide trabzon parsel parsel araplara satılıyor. Trabzonlular uyumaya devam etsin....
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1 Yanıt Yanıtla +121
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Recharged 2 yıl
Grafiklere acilen el atmaları lazım. Gerçekten scoreboard ve ara geçiş efektleri çok kötü.
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DH Misafiri 2 yıl
Digiturk onceki sahipleride amerikalilardi ? Anlamadim ki arap veya digerleri ! Avrupadan takim alinca ne olacak. Bein grup tun afrikaya yayin yapiyot ve turk iceriklerini orayada tasiyorum diyor. Ama bizim arkadaslar olayin teknik degil baska yonuyle ilgileniyor karnindan konusuyor... ne diyeyim
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fatihhuu 2 yıl
O kadar dilimize aşina olmuş bir ismi değiştirmek saçma olmuş, kötü olmuş.Artık bu akşam derbi beinsports da gibisinden derseniz millet anlayamıcaktır bir süre....
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alemburda34 2 yıl
Adamlar digiturk aldi ilk isleri ismini degistirmek oldu. Hersey tamam ya bir ismi olmamisti xD
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Frozzy45 2 yıl
2.3. kanallar neden açıktı Barça, PSG maçı falan tüm Avrupa maçları açıktı onlar bende olmamasına rağmen? Bu arada gerçekten kendimi yabancı kanaldan kaliteli maç yayını izliyormuşum gibi zannettim. Bariz fark var görüntüde.
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aRiSe* 2 yıl
kalite artmış ligtv yayınlarına nazaran. Bariz fark var. Özellikle maç yayınlarında kalitenin arttığı çok bariz. Kamera açıları falan daha avrupai olmuş içerikler maç sonrası pozisyonu hemen vermesi geciktirmemesi falan çok çok iyi olmuş.
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lawbreaker 2 yıl aRiSe*
aRiSe*
kalite artmış ligtv yayınlarına nazaran. Bariz fark var. Özellikle maç yayınlarında kalitenin arttığı çok bariz. Kamera açıları falan daha avrupai olmuş içerikler maç sonrası pozisyonu hemen vermesi geciktirmemesi falan çok çok iyi olmuş.

kalite artsın isimden ne olacak diyecektim, söylemeden cevap gelmiş, teşekkürler
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-RüzgarGibiGeçti- 2 yıl aRiSe*
Size öyle gelmiştir
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dawras 2 yıl
Sacma bir degisim olmus. O kadar bilinen bir ismi birakip boyle soylenmesine alisilmasi gereken isim getirmisler.
Gerci bogaz koprusu, selpak gibi kaliplasmis seyler gibi yine lig tv denicek de.
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spacenet 2 yıl
Bu değişime neden olan herkesi kınıyorum. Bundan sonra bayiye gidip "Lig TV almak istiyorum" diyenler "Beyin almak istiyorum." der, bayi de "Lazım zaten" der.
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forumdonanim005 2 yıl
İcerikler ucretsiz normal bi uydudan izliyebilcezmi maclari 3 gun izlenilcekse nasil bn eklemeye calistim ama kanallar sifreli
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uniqe11 2 yıl
Nasıl bedava izleyeceğiz arkadaşlar maçları? Yedide galatasarayın maçı var.
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