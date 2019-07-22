LigthSail 2, uzaydan Dünya'nın inanılmaz fotoğraflarını yakaladı

The Planetary Society'nin geçtiğimiz ay başarıyla yörüngeye yerleştirdiği güneş yelkenli uzay aracı LightSail 2, önümüzdeki günlerde ilk test denemelerini gerçekleştirecek. Uzay aracı bu tarihi denemeden hemen önce uzaydan Dünya'nın inanılmaz fotoğraflarını çekmeyi başardı. Planetary Society ekibinin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan fotoğraflar büyüleyici görünüyor.
Prototip bir küp uydu olan LightSail 2, uzay yolculuklarının geleceği adına çok büyük umut vaadeden foton yelkeni teknolojisini test edecek. Yalnızca 5 kilogram ağırlığında olan LightSail 2, "bir somun ekmeği kadar" şeklinde ifade edilen çok küçük boyutlara sahip. Planetary Society, uzay aracının tam 32 metre kare genişliğinde uzay yelkenlerine sahip olduğunu söylüyor.
Şu anda 720 kilometre yükseklikte bulunan LightSail 2, ilk test denemesini önümüzdeki Salı günü (23 Temmuz) gerçekleştirecek. Uzay aracı 32 metre karelik yelkenleri açarak ışığın momentumundan faydalanarak itici kuvvet oluşturmaya çalışacak. Planetary Society ekibi, LightSail 2'nin yörüngesinde ölçülebilecek seviyede bir değişim gerçekleşmesini bekliyor.
Ayrıca Bkz. "'Foton yelkenli' uzay aracı LightSail 2, başarıyla yörüngeye yerleşti"
Kar amacı gütmeyen bir bilim topluluğu olan Planetary Society, yaklaşık 10 yıldır uzay yelkenleri üzerinde çalışmalar yapıyor. 2015'te LightSail 1 isimli uzay aracı yörüngeye yerleştirilmişti ancak bazı teknik problemler nedeniyle yelkenlerin testi tam olarak gerçekleştirilememişti. Planetary Society, uzay aracının yaklaşık 10 gün sonra Dünya'ya düştüğünü açıkladı.
Planetary Society, 1980 yılında aralarında Carl Sagan'ın da bulunduğu bir grup bilim insanı tarafından kurulmuştu. Ünlü bilim insanı Bill Nye şu anda Planetary Society'nin CEO'luğunu üstleniyor.
Prototip bir küp uydu olan LightSail 2, uzay yolculuklarının geleceği adına çok büyük umut vaadeden foton yelkeni teknolojisini test edecek. Yalnızca 5 kilogram ağırlığında olan LightSail 2, "bir somun ekmeği kadar" şeklinde ifade edilen çok küçük boyutlara sahip. Planetary Society, uzay aracının tam 32 metre kare genişliğinde uzay yelkenlerine sahip olduğunu söylüyor.
Şu anda 720 kilometre yükseklikte bulunan LightSail 2, ilk test denemesini önümüzdeki Salı günü (23 Temmuz) gerçekleştirecek. Uzay aracı 32 metre karelik yelkenleri açarak ışığın momentumundan faydalanarak itici kuvvet oluşturmaya çalışacak. Planetary Society ekibi, LightSail 2'nin yörüngesinde ölçülebilecek seviyede bir değişim gerçekleşmesini bekliyor.
Ayrıca Bkz. "'Foton yelkenli' uzay aracı LightSail 2, başarıyla yörüngeye yerleşti"
Kar amacı gütmeyen bir bilim topluluğu olan Planetary Society, yaklaşık 10 yıldır uzay yelkenleri üzerinde çalışmalar yapıyor. 2015'te LightSail 1 isimli uzay aracı yörüngeye yerleştirilmişti ancak bazı teknik problemler nedeniyle yelkenlerin testi tam olarak gerçekleştirilememişti. Planetary Society, uzay aracının yaklaşık 10 gün sonra Dünya'ya düştüğünü açıkladı.
Planetary Society, 1980 yılında aralarında Carl Sagan'ın da bulunduğu bir grup bilim insanı tarafından kurulmuştu. Ünlü bilim insanı Bill Nye şu anda Planetary Society'nin CEO'luğunu üstleniyor.
http://www.planetary.org/explore/projects/lightsail-solar-sailing/lightsail-multimedia.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle