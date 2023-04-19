Gezegenler arası yolculuğun anahtarı Güneş yelkenlerinde

Voyager araçları derin uzayda yollarına devam etse de son yıllarda buna benzer çok az uydu görevi gerçekleştirildi. Bunun başlıca nedeni ise elbette maliyet ancak aşılamayacak tek engel masada ve hiçbir yere gitmiyor: Zaman. Bu kadar uzun yolculuklar için tasarımın hesaplanması yıllar alır ve bir uzay aracının planlanması ve inşası yaklaşık on yıl sürer. Bir uydunun uzak hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyacağı zamanı hesaba kattığımızda, yıldızlara bir sonraki bakışımız muhtemelen yakın zamanda olmayacak. Ancak bilim insanları bizi yıldızlara daha hızlı ve daha ucuz götürebilecek yeni bir seyahat yöntemi üzerinde çalışıyor.
Hızlı seyahat için yelkenler gerekiyor
Güneş yelkeni olarak ifade edilen bu teknoloji esasında, Güneş radyasyonu tarafından üretilen basıncın itici güç olarak kullanıldığı bir süreç. Araştırmacılar şöyle açıklıyor: "Güneş yelkenleri, uzayda bir uzay aracını itmek için Güneş ışığını yansıtan son derece yansıtıcı ve hafif malzemeler kullanarak itme gücü elde eder. Güneşten gelen sürekli foton basıncı, görev ömrünü ve gözlem konumlarını sınırlayan geleneksel yerleşik kimyasal ve elektrikli tahrik sistemleri tarafından kullanılan ağır, harcanabilir itici gazlara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak itiş gücü sağlar."
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)