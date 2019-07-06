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'Foton yelkenli' uzay aracı LightSail 2, başarıyla yörüngeye yerleşti

Planetary Society tarafından geliştirilen foton yelkenli uzay aracı LightSail 2, başarıyla yörüngeye yerleştirildi. LightSail 2 önümüzdeki günlerde yelkenlerini ilk kez test edecek.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünyanın en büyük kâr amacı gütmeyen uzay organizasyonu olan The Planetary Society, güneş yelkenli uzay aracı LightSail 2'yi başarıyla yörüngeye yerleştirdi. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan ekip, uzay aracından ilk sinyallerin alındığını ve test denemeleri için artık neredeyse hazır olduklarını söyledi. LightSail 2, 25 Haziran'da Falcon Heavy roketiyle uzaya gönderilmişti.

Prototip bir küp uydu olan LightSail 2, uzay yolculuklarının geleceği adına çok büyük umut vaadeden foton yelkeni teknolojisini test edecek. Yalnızca 5 kilogram ağırlığında olan LightSail 2, "bir somun ekmeği kadar" şeklinde ifade edilen çok küçük boyutlara sahip. Planetary Society, uzay aracının tam 32 metre kare genişliğinde uzay yelkenlerine sahip olduğunu söylüyor.

Yörüngeye başarılı bir şekilde yerleşen LightSail 2 şu anda test denemeleri öncesinde son hazırlıklarını yapıyor. Planetary Society'nin açıklamalarına uzay aracı, önümüzdeki günlerde 32 metre karelik yelkenlerini açacak ve Güneş'ten gelen fotonlar yardımıyla itici güç sağlamaya çalışacak. Araştırmacılar LightSail 2'nin yörüngesine ölçülebilecek seviyede bir değişim gerçekleşmesini bekliyor.

Uzay yelkenleriyle yıldızlararası yolculuk mümkün olabilir mi?


Gücünü ışıktan alan uzay araçları fikri ilk kez ünlü astronom Johannes Kepler tarafında öne sürülmüştü. Bildiğiniz gibi ışığın herhangi bir kütlesi yok, ancak momentumu var. Uzay yelkenleri, ışık yelkenleri veya foton yelkenleri olarak bilinen bu fütüristik fikirde, ışığın momentumundan faydalanarak itici kuvvet oluşturma hedefleniyor.

Ayrıca Bkz. "Yıldızlara ilk yolculuk (gerçekten) başlıyor: Stephen Hawking'in dev projesi ve tüm detayları"
Uzay yelkenlerinin gelecekte birçok farklı kullanım alanı olabileceği düşünülüyor. Örneğin LightSail 2 gibi küp uydular bu sistemden faydalanarak düşük maliyetlerle, herhangi bir yakıta ihtiyaç duymadan uzayda hareket edebilecek. Ancak burada uzay meraklılarını en çok heyecanlandıran kısım elbette bu değil. Çok güçlü lazer sistemleri kullanılması halinde hafif bir uzay aracının (birkaç gram) ışık yelkenleriyle inanılmaz hızlara çıkarılabilmesi şu anda teorik anlamda mümkün. Bilim insanları uzay yelkenlerine sahip çok küçük bir uzay aracının, ışık hızının %20 hızına ulaşabileceğini ve bu şekilde yıldızlararası yolculuk yapılabileceğini söylüyor.
Rus milyarder Yuri Milner'ın şu anda bu fikri temel alan çok önemli bir projesi var. Milner, Breakthrough Starshot isimli projesini Stephen Hawking ile beraber 2016 yılında duyurmuştu. Milner'ın hedefi, sadece 20 yılda Alfa Centauri yıldız sistemine ulaşabilecek bir uzay aracı geliştirmek.

Planetary Society, yaklaşık 10 yıldır uzay yelkenleri üzerinde çalışmalar yapıyor. 2015'te LightSail 1 isimli uzay aracı yörüngeye yerleştirilmişti ancak bazı teknik problemler nedeniyle yelkenlerin testi tam olarak gerçekleştirilememişti. Planetary Society, uzay aracının yaklaşık 10 gün sonra Dünya'ya düştüğünü açıkladı.
 

https://www.space.com/lightsail-2-sends-back-first-signals.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
torenbolen 1 gün
Stephen Hawking’in ölmeden önce yatırım yaptığı projelerden biriydi bu da. İnsanın aklı hayali almıyor. Vakumdaki ışık hızının %20’si saniyede 60000km demek! Saatte değil. Dünyadaki bütün füzeleri üst üste koy yine ulaşamayacakları bir hız. Bir de yerçekimi etkisindeki ışık hızını düşünün.
İleride 20 sene gibi bir sürede Alpha Centauri’ye gidilebilecek. Ama işte o hızlara ulaşıldığında ufak bir toz parçası bile yelken üzerinde mermi etkisi yaratmaz mı? Ona nasıl çözüm bulacaklar. İlgili bir arkadaş cevap verebilirse sevinirim.
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SEO-Uzmanı 1 gün
teoride uzay boş
sen boş sanmaya devam et
teoride sinyaller sonsuz kadar gider !
boşsa gider
ama boşluk yoğunluğun az olduğu anlamında olduğu için
nah gider !
1 Yanıt Yanıtla
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Mr.Legend 1 gün SEO-Uzmanı
aynen kardeşim kaç bin ışık yılı öteden sinyaller almıyoruz zaten
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