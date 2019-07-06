'Foton yelkenli' uzay aracı LightSail 2, başarıyla yörüngeye yerleşti

Uzay yelkenleriyle yıldızlararası yolculuk mümkün olabilir mi?

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Dünyanın en büyük kâr amacı gütmeyen uzay organizasyonu olan The Planetary Society, güneş yelkenli uzay aracı LightSail 2'yi başarıyla yörüngeye yerleştirdi. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan ekip, uzay aracından ilk sinyallerin alındığını ve test denemeleri için artık neredeyse hazır olduklarını söyledi. LightSail 2, 25 Haziran'da Falcon Heavy roketiyle uzaya gönderilmişti.Prototip bir küp uydu olan LightSail 2, uzay yolculuklarının geleceği adına çok büyük umut vaadeden foton yelkeni teknolojisini test edecek. Yalnızca 5 kilogram ağırlığında olan LightSail 2, "bir somun ekmeği kadar" şeklinde ifade edilen çok küçük boyutlara sahip. Planetary Society, uzay aracının tam 32 metre kare genişliğinde uzay yelkenlerine sahip olduğunu söylüyor.Yörüngeye başarılı bir şekilde yerleşen LightSail 2 şu anda test denemeleri öncesinde son hazırlıklarını yapıyor. Planetary Society'nin açıklamalarına uzay aracı, önümüzdeki günlerde 32 metre karelik yelkenlerini açacak ve Güneş'ten gelen fotonlar yardımıyla itici güç sağlamaya çalışacak. Araştırmacılar LightSail 2'nin yörüngesine ölçülebilecek seviyede bir değişim gerçekleşmesini bekliyor.Gücünü ışıktan alan uzay araçları fikri ilk kez ünlü astronomtarafında öne sürülmüştü. Bildiğiniz gibi ışığın herhangi bir kütlesi yok, ancak momentumu var. Uzay yelkenleri, ışık yelkenleri veya foton yelkenleri olarak bilinen bu fütüristik fikirde,hedefleniyor.Uzay yelkenlerinin gelecekte birçok farklı kullanım alanı olabileceği düşünülüyor. Örneğin LightSail 2 gibi küp uydular bu sistemden faydalanarak düşük maliyetlerle,uzayda hareket edebilecek. Ancak burada uzay meraklılarını en çok heyecanlandıran kısım elbette bu değil. Çokkullanılması halinde hafif bir uzay aracının (birkaç gram) ışık yelkenleriyle inanılmaz hızlara çıkarılabilmesi şu anda teorik anlamda mümkün. Bilim insanları uzay yelkenlerine sahip çok küçük bir uzay aracının,ulaşabileceğini ve bu şekilde yıldızlararası yolculuk yapılabileceğini söylüyor.