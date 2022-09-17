NASA, Mars'ın tarihteki en detaylı görüntüsünü yayınladı: 2.5 milyar piksel

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NASA, Mars'taki Perseverance (Azim) gezgininin araştırma tarihinde gezegenin yüzeyinin en ayrıntılı görüntüsünü çektiğini duyurdu: Fotoğrafın çözünürlüğü 2,5 milyar piksel.

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Binden fazla fotoğraftan oluşan panoramik görüntü, kayaların, Mars tepelerinin ve uçurumların manzarasının keyfini çıkarabileceğiniz Jezero Gölü krateri civarındaki eski bir nehrin deltasının yakınında çekildi. NASA'dan alınan görüntünün yüksek çözünürlüklü versiyonu neredeyse 3.85 GB boyutunda ve NASA'nın web sitesinden indirebiliyor.

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Mars'ta yaşam aramak için ideal bir yer

Gezicinin izleri görüntünün sol tarafında, kratere yuvarlandığı yerde görülebiliyor ve hemen önünde 10 metrelik kayalar var. Milyarlarca yıldır rüzgar erozyonuna maruz kalıyorlar ve bunun sonucunda da yavaş yavaş pürüzlü şekillerini aldıkları belirtiliyor.

Bu kayaların deltadaki en ince taneli tortul kayalardan bazıları olduğuna inanılıyor ve bu nedenle yaşam aramak için iyi bir yer. Perseverance, bölgedeki bilimsel çalışmalarının bir parçası olarak, bu kayaların kimyasını ve mineralojisini analiz etmek için sondaj yapıyor.

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