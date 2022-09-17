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    NASA, Mars'ın tarihteki en detaylı görüntüsünü yayınladı: 2.5 milyar piksel

    NASA'nın Perseverance gezgini Kızıl Gezegene indi ve inanılmaz fotoğraflar çekti. 2.5 milyar piksel boyutunda olan son görüntü, Mars'ın yüzeyine daha yakından bakmamızı sağlıyor.
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    Mars'ın tarihteki en detaylı görüntüsünü yayınlandı
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    NASA, Mars'taki Perseverance (Azim) gezgininin araştırma tarihinde gezegenin yüzeyinin en ayrıntılı görüntüsünü çektiğini duyurdu: Fotoğrafın çözünürlüğü 2,5 milyar piksel.

    Binden fazla fotoğraftan oluşan panoramik görüntü, kayaların, Mars tepelerinin ve uçurumların manzarasının keyfini çıkarabileceğiniz Jezero Gölü krateri civarındaki eski bir nehrin deltasının yakınında çekildi. NASA'dan alınan görüntünün yüksek çözünürlüklü versiyonu neredeyse 3.85 GB boyutunda ve NASA'nın web sitesinden indirebiliyor.

    Mars'ın tarihteki en detaylı görüntüsünü yayınlandı
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    Mars'ta yaşam aramak için ideal bir yer

    Gezicinin izleri görüntünün sol tarafında, kratere yuvarlandığı yerde görülebiliyor ve hemen önünde 10 metrelik kayalar var. Milyarlarca yıldır rüzgar erozyonuna maruz kalıyorlar ve bunun sonucunda da yavaş yavaş pürüzlü şekillerini aldıkları belirtiliyor.

    Bu kayaların deltadaki en ince taneli tortul kayalardan bazıları olduğuna inanılıyor ve bu nedenle yaşam aramak için iyi bir yer. Perseverance, bölgedeki bilimsel çalışmalarının bir parçası olarak, bu kayaların kimyasını ve mineralojisini analiz etmek için sondaj yapıyor.

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