NASA’nın devrimsel Güneş yelkeni tahrik sistemi artık göreve hazır

Teknoloji ortağı Redwire Space'in ABD’de bulunan Longmont tesisinde Güneş yelkenlerinin kullanımını başarıyla sergilemesinin ardından NASA'nın Solar Sail projesinde önemli bir adım atılmış oldu. Ajans, 30 Ocak’ta aynı büyüklükteki dört Güneş yelkeni kadranından birinin başarılı bir şekilde yerde konuşlandırarak kritik bir kilometre taşını geride bıraktı.
Güneş yelkenleri için engel kalmadı
NASA, bu proje için Redwire ve başka ortaklar ile çalışırken sürece NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi liderlik yapıyor. Bu ortak girişim, geçtiğimiz günlerde ilk defa 400 metrekarelik bir prototip yelkeni sorunsuz bir şekilde açtı. Yelkenin sadece dörtte biri açılmış olsa da tamamı açıldığında yaklaşık 1.600 metre karelik (92 futbol sahası büyüklüğünde) bir alana ulaşılmış olacak. Ayrıca yelkenin kalınlığı da sadece 2 buçuk mikron, yani insan saçından daha ince. Bu arada yelken, polimer bir malzemeden yapılmış ve alüminyumla kaplanmış.
Güneş yelkenleri nedir?
Güneş yelkenleri bir tekneye güç veren rüzgar yelkenlerine benzer. Güneş yelkenleri rüzgârı yansıtmak yerine fotonlardan oluşan Güneş ışığını yansıtır. Üretilen itme gücünü en üst düzeye çıkarmak için güneş yelkeninin daha büyük olması ve yüksek yansıtıcı malzemeden yapılması gerekir.
NASA bu teknolojiyi ilk olarak düşük kütleli uzay araçlarıyla tasarlanabilecek ve yeni yörüngelere gönderilebilecek keşif görevleri için kullanmak istiyor. NASA, teknolojiyi uzayda test etmek için Kasım 2010'da NanoSail-D2'yi konuşlandırdı. Ardından 2019 yılında LightSail 2 görevi sırasında 32 metre karelik yelken konuşlandırılırken Near Earth Asteroid (NEA) göreviyle 2022'de 85 metre karelik yelekene sahip olan bir CubeSat fırlatıldı. İlerleyen yıllarda Venüs veya Merkür’e yapılacak görevlerde bu tahrik sisteminin kullanılması mümkün. Dahası, bu yelkenler yakıt gerektirmiyor ve ışık olduğu sürece sınırsız itiş gücü sağlıyor.
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.