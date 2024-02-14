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    Anlık Bildirim

    NASA’nın devrimsel Güneş yelkeni tahrik sistemi artık göreve hazır

    NASA'nın Solar Sail projesinde kritik bir test aşaması tamamlandı. Artık gücünü Güneş ışınlarından alan uzay yelkenlerine sahip uzay araçlarının önünde engeller kalmadı.
    NASA’nın devrimsel Güneş yelkeni tahrik sistemi göreve hazır Tam Boyutta Gör
    1974 tarihli The Mote in God's Eye veya Tanrı’nın Gözündeki Zerre adlı romanda uzay yelkeniyle (Güneş yelkeni) hareket eden bir uzay aracı ve içerisindeki uzaylı, insanlığı ziyaret ediyordu. Bu romandan etkilenen NASA teknoloji uzmanı Les Johnson ve NASA ekibi benzer bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Yapılan son testte ise önemli bir aşama geride bırakıldı.

    Teknoloji ortağı Redwire Space'in ABD’de bulunan Longmont tesisinde Güneş yelkenlerinin kullanımını başarıyla sergilemesinin ardından NASA'nın Solar Sail projesinde önemli bir adım atılmış oldu. Ajans, 30 Ocak’ta aynı büyüklükteki dört Güneş yelkeni kadranından birinin başarılı bir şekilde yerde konuşlandırarak kritik bir kilometre taşını geride bıraktı.

    Güneş yelkenleri için engel kalmadı

    NASA, bu proje için Redwire ve başka ortaklar ile çalışırken sürece NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi liderlik yapıyor. Bu ortak girişim, geçtiğimiz günlerde ilk defa 400 metrekarelik bir prototip yelkeni sorunsuz bir şekilde açtı. Yelkenin sadece dörtte biri açılmış olsa da tamamı açıldığında yaklaşık 1.600 metre karelik (92 futbol sahası büyüklüğünde) bir alana ulaşılmış olacak. Ayrıca yelkenin kalınlığı da sadece 2 buçuk mikron, yani insan saçından daha ince. Bu arada yelken, polimer bir malzemeden yapılmış ve alüminyumla kaplanmış.

    NASA’nın devrimsel Güneş yelkeni tahrik sistemi göreve hazır Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde tahrik teknolojisi uzmanı olan Les Johnson, yaptığı açıklamada hedeflerine ulaştıklarını ve uçuşa hazır olduklarını söyledi. NASA, bu yelkenleri Güneş'in kutup bölgelerini incelemek için kullanmayı planlıyor çünkü geleneksel tahrik sistemleri bir uzay aracını yıldızımızın kutup yörüngesine oturtmak için gereken itme gücünü üretemiyor. Dahası bu tip yelkenler Güneş sistemini terk etmek ve daha uzakları keşfetmek için de kullanılabilir. Eğer Güneş ışığı yetersiz kalırsa güç sağlamak için devasa lazerler kullanılabilir.

    Güneş yelkenleri nedir?

    Güneş yelkenleri bir tekneye güç veren rüzgar yelkenlerine benzer. Güneş yelkenleri rüzgârı yansıtmak yerine fotonlardan oluşan Güneş ışığını yansıtır. Üretilen itme gücünü en üst düzeye çıkarmak için güneş yelkeninin daha büyük olması ve yüksek yansıtıcı malzemeden yapılması gerekir.

    NASA bu teknolojiyi ilk olarak düşük kütleli uzay araçlarıyla tasarlanabilecek ve yeni yörüngelere gönderilebilecek keşif görevleri için kullanmak istiyor. NASA, teknolojiyi uzayda test etmek için Kasım 2010'da NanoSail-D2'yi konuşlandırdı. Ardından 2019 yılında LightSail 2 görevi sırasında 32 metre karelik yelken konuşlandırılırken  Near Earth Asteroid (NEA) göreviyle 2022'de 85 metre karelik yelekene sahip olan bir CubeSat fırlatıldı. İlerleyen yıllarda Venüs veya Merkür’e yapılacak görevlerde bu tahrik sisteminin kullanılması mümkün. Dahası, bu yelkenler yakıt gerektirmiyor ve ışık olduğu sürece sınırsız itiş gücü sağlıyor.

    Aşağıdaki videodan testi izleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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