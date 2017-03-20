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Lily Drone'a ödeme yapanların paralarının ne zaman iade edileceği belli değil

Lily Robotics isimli drone üreticisi iflas ettiğini açıklamasının ardından müşterilerine paralarını iade edeceğini açıklamıştı, ancak yeni gelen bilgilere göre iadenin yapılacağı tarih belirli değil.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Emre Karakullukçu
Yazar
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Lily Drone'a ödeme yapanların paralarının ne zaman iade edileceği belli değil
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Lily Robotics isimli şirket tarafından üretilen ve üzerindeki kamerasıyla kullanıcısını otomatik olarak takip eden Lily Drone, ilk tanıtıldığı tarihlerde büyük ilgi çekmişti ve şirketin kısa süre içerisinde 34 milyon dolarlık gelir elde etmesini sağlayabilecek kadar ön sipariş almıştı. Geliştirdikleri cihazın son derece başarılı olmasına rağmen Lily Robotics, 12 Ocak tarihinde drone’un üretilmeyeceğini ve iflas ettiklerini duyurmuştu. Bununla birlikte yalnızca 60 gün içerisinde Lily Drone’a ödeme yapan kişilerin parasının iade edileceğini söyleyen şirket, 60 günlük sürenin sona ermesinin ardından iade formunda bir değişiklik yaptı ve “60 gün” ibaresini formdan sildi.

İade formunun yenilenmesindeki sebep Lily Robotics’in Prime Clerk isimli bir ajans ile anlaşması. İflas sürecindeki para iadeleriyle ilgilenecek olan şirket, ödemelerin düzenli olarak yapılabilmesi amacıyla bu yeni iade formunu oluşturmuş.

Geçmiş tarihlerde yapılan açıklamalardan birisinde Lily Robotics’in fikri mülkiyet haklarını yaz mevsiminde açık artırmayla satışa sunacağı belirtilmişti. Bu da yaz mevsiminde birçok müşterinin parasını geri alabileceği anlamına geliyor.



https://www.engadget.com/2017/03/17/lily-drone-team-says-it-has-no-timeframe-for-issuing-refunds/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
34 milyon doları batırıp kaçan adamın parayı ödeyeceğini sanmıyorum
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Umutcan 2 yıl
Kickstarter tipi sistemlerin açığı da bu. Maketten daire satıp sonra toz olan müteahhitlerin online versiyonu.
Ortada olmayan şeye para mı bağlanır...
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metekmete 2 yıl
borcum borç ne veririm ne inkar ederim :))
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axaxa 2 yıl
sazan.avi işte.
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tobepeople 2 yıl
bankanın faiziyle yavaş yavaş öderler artık :D
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hakan1581 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Colouse 2 yıl
Ön sipariş pişmanlıktır. Early access oyunlara da sakın para vermeyin; bakın DayZ 3 yıldır bitmedi.
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shadowtr 2 yıl
Keriz silkeleme metodlarının en bilineni: Hayal tacirliği.
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arel.gr 2 yıl
...usul usul alıştırıyor !
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kadirirdem 2 yıl arel.gr
arel.gr

...usul usul alıştırıyor !


bu aralar beni kızdırmıyorsun ? :).
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
34 milyon doları batırıp kaçan adamın parayı ödeyeceğini sanmıyorum
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