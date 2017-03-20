Lily Drone'a ödeme yapanların paralarının ne zaman iade edileceği belli değil

Tam Boyutta Gör

Lily Robotics isimli şirket tarafından üretilen ve üzerindeki kamerasıyla kullanıcısını otomatik olarak takip eden Lily Drone, ilk tanıtıldığı tarihlerde büyük ilgi çekmişti ve şirketin kısa süre içerisinde 34 milyon dolarlık gelir elde etmesini sağlayabilecek kadar ön sipariş almıştı. Geliştirdikleri cihazın son derece başarılı olmasına rağmen Lily Robotics, 12 Ocak tarihinde drone’un üretilmeyeceğini ve iflas ettiklerini duyurmuştu. Bununla birlikte yalnızca 60 gün içerisinde Lily Drone’a ödeme yapan kişilerin parasının iade edileceğini söyleyen şirket, 60 günlük sürenin sona ermesinin ardından iade formunda bir değişiklik yaptı ve “60 gün” ibaresini formdan sildi.

İade formunun yenilenmesindeki sebep Lily Robotics’in Prime Clerk isimli bir ajans ile anlaşması. İflas sürecindeki para iadeleriyle ilgilenecek olan şirket, ödemelerin düzenli olarak yapılabilmesi amacıyla bu yeni iade formunu oluşturmuş.

Geçmiş tarihlerde yapılan açıklamalardan birisinde Lily Robotics’in fikri mülkiyet haklarını yaz mevsiminde açık artırmayla satışa sunacağı belirtilmişti. Bu da yaz mevsiminde birçok müşterinin parasını geri alabileceği anlamına geliyor.

https://www.engadget.com/2017/03/17/lily-drone-team-says-it-has-no-timeframe-for-issuing-refunds/