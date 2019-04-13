LineageOS 6 cihaza daha Android Pie desteği ekledi

Teknoloji Editörü
Android ROM’ları arasında şüphesiz desteğiyle en çok sevileni olan LineageOS, ömrünü üreticilerin gözünde tamamlamış çok sayıda cihazı hayata döndürüyor.
Android üreticilerinin standart güncelleme periyodunun sonu olan 2 yıl, Lineage ekibi için sadece bir sayıdan ibaret. Ekip altta listelenen 6 cihazın yanında 2014 yılında çıkan Nvidia Shield Tablet için de desteğini yeniden sunduğunu açıkladı.
- Xiaomi Mi 5s
- Xiaomi Mi 5
- Xiaomi Mi Mix
- Xiaomi Mi 5s Plus
- Xiaomi Mi Note 2
- LG G2
Nvidia Shield Tablet konusuna dönersek, 2014 yılı cihazı LineageOS 15 versiyonuna yükseltilecek. Bu versiyon, Android Oreo tabanında çalışıyor. Güncelleme ise henüz yayında değil.
LineageOS sürümleri eski cihazları hayata döndürmenin yanında üreticilerin kirli arayüzlerini sevmeyenler için de bir kaçış kapısı konumunda bulunuyor. Bu cihazlardan bir tanesi olan Pocophone F1, daha saf bir arayüze LineageOS sayesinde kavuşuyor. Kullanıcıların bu özel ROM serisine olan sevgisi ise rakamlarla ortada: 2018 yılında 1,8 milyon aktif yükleme.
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Konudan ayrı olarak custom romlar gerçektende tüketim çılgınlığının önüne azda olsa geçebiliyor. 5,6 senelik cihazlara dahi custom rom yükleyince cihaz adeta yağ gibi akıyor bunun sebebi firmaların planlı eskitme politikasıdır. Mesela şuan kullanmakta olduğum cihaz Moto G 2014, snapdragon 400 ve 1gb rame sahip ama Android 9 yüklü ve gayet stabil çalışıyor bu özelliklere rağmen.