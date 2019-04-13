LineageOS 6 cihaza daha Android Pie desteği ekledi

LineageOS, ömrünü üreticilerin gözünde tamamlamış çok sayıda cihazı hayata döndürüyor. Android ROM’ları arasında şüphesiz desteğiyle en çok sevileni olan, ömrünü üreticilerin gözünde tamamlamış çok sayıda cihazı hayata döndürüyor.

Android üreticilerinin standart güncelleme periyodunun sonu olan 2 yıl, Lineage ekibi için sadece bir sayıdan ibaret. Ekip altta listelenen 6 cihazın yanında 2014 yılında çıkan Nvidia Shield Tablet için de desteğini yeniden sunduğunu açıkladı.

Xiaomi Mi 5s

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi Mix

Xiaomi Mi 5s Plus

Xiaomi Mi Note 2

LG G2

Nvidia Shield Tablet konusuna dönersek, 2014 yılı cihazı LineageOS 15 versiyonuna yükseltilecek. Bu versiyon, Android Oreo tabanında çalışıyor. Güncelleme ise henüz yayında değil.

Pocophone F1, daha saf bir arayüze LineageOS sayesinde kavuşuyor. Kullanıcıların bu özel ROM serisine olan sevgisi ise LineageOS sürümleri eski cihazları hayata döndürmenin yanında üreticilerin kirli arayüzlerini sevmeyenler için de bir kaçış kapısı konumunda bulunuyor. Bu cihazlardan bir tanesi olan, daha saf bir arayüze LineageOS sayesinde kavuşuyor. Kullanıcıların bu özel ROM serisine olan sevgisi ise rakamlarla ortada : 2018 yılında 1,8 milyon aktif yükleme.