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LineageOS 6 cihaza daha Android Pie desteği ekledi

ROM'ların en sevileni LineageOS, yapılan açıklamayla 6 telefona ve Nvidia Shield tablete destek vermeye başladı. 6 telefon Android Pie güncellemesi alacakken Shield tablet Android Oreo alacak.
1 ay
6,9b
1
27
android
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Android ROM’ları arasında şüphesiz desteğiyle en çok sevileni olan LineageOS, ömrünü üreticilerin gözünde tamamlamış çok sayıda cihazı hayata döndürüyor. 
Android üreticilerinin standart güncelleme periyodunun sonu olan 2 yıl, Lineage ekibi için sadece bir sayıdan ibaret. Ekip altta listelenen 6 cihazın yanında 2014 yılında çıkan Nvidia Shield Tablet için de desteğini yeniden sunduğunu açıkladı.
  • Xiaomi Mi 5s
  • Xiaomi Mi 5
  • Xiaomi Mi Mix
  • Xiaomi Mi 5s Plus
  • Xiaomi Mi Note 2
  • LG G2
Nvidia Shield Tablet konusuna dönersek, 2014 yılı cihazı LineageOS 15 versiyonuna yükseltilecek. Bu versiyon, Android Oreo tabanında çalışıyor. Güncelleme ise henüz yayında değil.
LineageOS sürümleri eski cihazları hayata döndürmenin yanında üreticilerin kirli arayüzlerini sevmeyenler için de bir kaçış kapısı konumunda bulunuyor. Bu cihazlardan bir tanesi olan Pocophone F1, daha saf bir arayüze LineageOS sayesinde kavuşuyor. Kullanıcıların bu özel ROM serisine olan sevgisi ise rakamlarla ortada: 2018 yılında 1,8 milyon aktif yükleme.

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Celonfix 1 ay en beğenilen
Reklamlı Miui editöründe yazmış olduğu gibi kirli bir arayüzdür. Xiaomi parayı görünce bozuttu. Eskiden insanlar telefonlarına Miui rom kurardı şuan ise Xiaomi kullananlar custom romlara yöneliyor. Para verilerek alınan cihazın sistemine reklam,spyware koymak hangi akla mantığa sığar gerçekten anlamıyorum.
Konudan ayrı olarak custom romlar gerçektende tüketim çılgınlığının önüne azda olsa geçebiliyor. 5,6 senelik cihazlara dahi custom rom yükleyince cihaz adeta yağ gibi akıyor bunun sebebi firmaların planlı eskitme politikasıdır. Mesela şuan kullanmakta olduğum cihaz Moto G 2014, snapdragon 400 ve 1gb rame sahip ama Android 9 yüklü ve gayet stabil çalışıyor bu özelliklere rağmen.
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Reklamlı Miui editöründe yazmış olduğu gibi kirli bir arayüzdür. Xiaomi parayı görünce bozuttu. Eskiden insanlar telefonlarına Miui rom kurardı şuan ise Xiaomi ...
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FRAPS_TR 1 ay
En iyi arayüz lg dedir . sonra samsung gelir. Çançin çular kötüdür çünkü iphone taklididir.
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alemburda34 1 ay
Pocophone F1 kirli bir arayüze mi sahip ? miui en kullanışlı arayüzlerden biridir.
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carloska 1 ay
custom rom ların en sevileni RR dir.. xda da konuları 1000 sayfayı geçer diğer çoğu otlakçı.. telefonuma zilyon tane rom kurduğum için biliyorum şu an redmi note 3 pro için en kullanışlı havoc ve rr..
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DH Misafiri 1 ay
Ağlayacağım artık sony telefonları göz ardı etmesinler xz1 içinde de gelsin şu rom anında yükleyeceğim isterse anroid 6 tabanlı gelsin
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FRAPS_TR 1 ay
En iyi arayüz lg dedir . sonra samsung gelir. Çançin çular kötüdür çünkü iphone taklididir.
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Frobisher 1 ay
Miui kirli arayüz denildiğini gördük ya daha diyecek bişi yok reklam yüzünden bunu söylüyorsanız xiaomi eu kurunda bakın daha reklamın yüzü çıkıyor mu?
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Celonfix 1 ay en beğenilen
Reklamlı Miui editöründe yazmış olduğu gibi kirli bir arayüzdür. Xiaomi parayı görünce bozuttu. Eskiden insanlar telefonlarına Miui rom kurardı şuan ise Xiaomi kullananlar custom romlara yöneliyor. Para verilerek alınan cihazın sistemine reklam,spyware koymak hangi akla mantığa sığar gerçekten anlamıyorum.
Konudan ayrı olarak custom romlar gerçektende tüketim çılgınlığının önüne azda olsa geçebiliyor. 5,6 senelik cihazlara dahi custom rom yükleyince cihaz adeta yağ gibi akıyor bunun sebebi firmaların planlı eskitme politikasıdır. Mesela şuan kullanmakta olduğum cihaz Moto G 2014, snapdragon 400 ve 1gb rame sahip ama Android 9 yüklü ve gayet stabil çalışıyor bu özelliklere rağmen.
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SHADOW 1 ay
gözünüzü seveyim developerlar şu samsung note 4 e de stabil bi 8.0 romu filan yapin da bi degisiklik yasayalim
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intel7mix 1 ay SHADOW
Exynos almanın cezası buda...
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Holk 1 ay
Daha yeni gelmiş. Uzun zaman önce Mi5'e Pixel Experience ile geldi. Kullanıyorum ve efsane tek kelimeyle efsane. Her ay güvenlik yamasını ve gerekli güncellemeler OTA üzerinden geliyor.
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intel7mix 1 ay Holk
Custom rom tüketim çılgınlığını düşürüyor
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hamzasoph 1 ay
Mi 5s global rom ile geliyor. Global romlarda bir kelime bile çince birşey yok. Belki yanlış rom kurmuşsunuz. Kirli arayüz dermen nasıl yani?ne gibi bir sorun var
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yorumculuklar 1 ay
Çoğu kişi kabullenememiş ama bir Mi 5s kullanıcısı olarak MIUI'ın kirli bir arayüz olduğu fikrine rahatlıkla katılabilirim. Uygulama yöneticisine girdiğimde ismi Çince yazılmış uygulamalar görmek içimi hiç rahatlatmıyor. Uğraşmaya vaktim olsa deneyeceğim şu LineageOS'i Mi 5s'de fakat bu tip ROM'ların günlük hayatta hep bir eksiği oluyor ne yazık ki. S3'de Cyanogen'e az geçip geçip geri dönmedim.
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intel7mix 1 ay yorumculuklar
S3 zamanından mi 5 çok sular aktı. Snapdragon işlemci olmasının getirisi daha stabil romlar çıkıyor.
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Winston_2010 1 ay
mu i nasıl kirli arayuz yazıcam da yazmıslar :D
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