Ses aktörü, Horizon Zero Dawn 2’nin geliştirildiği sinyallerini verdi

Paylaşılan bir videoda, Gavankar’ın bir hayranıyla sohbet ettiği görülebiliyor. Aktrisin; Star Wars Battlefront II’deki Iden Versio rolüne ait bir cosplay ile Yıldız Savaşları Kutlama etkinliğine katılan hayranına sarf ettiği, “Horizon: Zero Dawn 2 geliştiriliyor ve ilk oyundan çok çok daha iyi olacak.” sözleri oyunla ilgili sessizlik perdesinin aralandığı yorumlarına neden olmuş.
Aktris hayranla yaptığı konuşmada, “Oyun inanılmaz. Devam oyunu görünce ne dediğimi anlayacaksın. Bazı sırlara sahibim. Heyecandan kalbin duracak.” ifadelerini kullanırken oyunla ilgili daha fazla bilgi paylaşmaktan kaçınmış, ancak devam oyununda önemli bir rol üstleneceğinin de sinyallerini vermiş.
Guerrilla Games'den iki oyun birden gelebilir
Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da oyunun bir PS5 oyunu olacağını tahmin etmek yanlış olmayacaktır. Çıkış tarihine yönelik tahminler ise en erken 2021 yılını işaret ediyor. Yapılan sızıntıların doğru olduğu varsayımdan hareketle Guerrilla Games’in iki oyun üzerinde çalışan bir stüdyo haline geldiğini de söylemek yanlış olmayacaktır. Zira şirketin halihazırda bir “çok oyunculu” proje üzerinde çalıştığı biliniyor. Proje kapsamında açılan iş ilanlarında oyunun, eski Rainbow Six Siege geliştiricisi liderliğinde hazırlandığı bilgisi paylaşılıyor.
https://www.gamesradar.com/horizon-zero-dawn-2-confirmed-janina-gavankar-leak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
altın yumurtlayan tavuk resmen, tabii ki geliştirecekler
Easy modda oynarsanız tabii ki sıkıcı gelir oyun. Alın şöyle hard moda gerilimi sonda hissedin.
Ben iple çekiyorum. Daha bir de o grafiklere hangi oyun ulaşabildi? En fazla yaklaşan Gow olabilir ama aradaki yıl farkına rağmen Horizon hala bir numara. Ayrıca 30 fps olmasına rağmen akıcı da. Şu oyunun çıkış tarihi bir gelsin ilk çıkanı ultra hardda bitireceğim. Killzone yapmasınlar üstüne toprak attık en son.
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rainbow six:siege, sony play station ve