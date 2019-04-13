Ses aktörü, Horizon Zero Dawn 2’nin geliştirildiği sinyallerini verdi

Guerrilla Games’in 2017 yılında piyasaya sürdüğü ve 10 milyon kopya satan Horizon Zero Dawn çıktığı dönem oldukça övgü almıştı. Bir devam oyunu beklentisi içinde olan oyuncular için ise ne Sony ne de Guerrilla Games bugüne kadar resmi bir açıklama yapmadı. Ancak şirketlerin sessizliğini bozan bir gelişme, ilk oyunun Frozen Wilds genişleme paketinde Tatai karakterini canlandıran aktris ve müzisyen Janina Gavankar tarafından gündeme getirildi.

Paylaşılan bir videoda, Gavankar’ın bir hayranıyla sohbet ettiği görülebiliyor. Aktrisin; Star Wars Battlefront II’deki Iden Versio rolüne ait bir cosplay ile Yıldız Savaşları Kutlama etkinliğine katılan hayranına sarf ettiği, “Horizon: Zero Dawn 2 geliştiriliyor ve ilk oyundan çok çok daha iyi olacak.” sözleri oyunla ilgili sessizlik perdesinin aralandığı yorumlarına neden olmuş.

Aktris hayranla yaptığı konuşmada, “Oyun inanılmaz. Devam oyunu görünce ne dediğimi anlayacaksın. Bazı sırlara sahibim. Heyecandan kalbin duracak.” ifadelerini kullanırken oyunla ilgili daha fazla bilgi paylaşmaktan kaçınmış, ancak devam oyununda önemli bir rol üstleneceğinin de sinyallerini vermiş.

Guerrilla Games'den iki oyun birden gelebilir

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da oyunun bir PS5 oyunu olacağını tahmin etmek yanlış olmayacaktır. Çıkış tarihine yönelik tahminler ise en erken 2021 yılını işaret ediyor. Yapılan sızıntıların doğru olduğu varsayımdan hareketle Guerrilla Games’in iki oyun üzerinde çalışan bir stüdyo haline geldiğini de söylemek yanlış olmayacaktır. Zira şirketin halihazırda bir “çok oyunculu” proje üzerinde çalıştığı biliniyor. Proje kapsamında açılan iş ilanlarında oyunun, eski Rainbow Six Siege geliştiricisi liderliğinde hazırlandığı bilgisi paylaşılıyor.

https://www.gamesradar.com/horizon-zero-dawn-2-confirmed-janina-gavankar-leak/