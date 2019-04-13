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Ses aktörü, Horizon Zero Dawn 2’nin geliştirildiği sinyallerini verdi

Horizon Zero Dawn'ın Frozen Wilds genişleme paketinde Tatai karakterini canlandıran aktris ve müzisyen Janina Gavankar, ikinci oyunun geliştirlme aşamasında olduğunun sinyallerini verdi.
1 ay
3,1b
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18
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Ses aktörü, Horizon Zero Dawn 2’nin geliştirildiği sinyallerini verdi
Guerrilla Games’in 2017 yılında piyasaya sürdüğü ve 10 milyon kopya satan Horizon Zero Dawn çıktığı dönem oldukça övgü almıştı. Bir devam oyunu beklentisi içinde olan oyuncular için ise ne Sony ne de Guerrilla Games bugüne kadar resmi bir açıklama yapmadı. Ancak şirketlerin sessizliğini bozan bir gelişme, ilk oyunun Frozen Wilds genişleme paketinde Tatai karakterini canlandıran aktris ve müzisyen Janina Gavankar tarafından gündeme getirildi.

Paylaşılan bir videoda, Gavankar’ın bir hayranıyla sohbet ettiği görülebiliyor. Aktrisin; Star Wars Battlefront II’deki Iden Versio rolüne ait bir cosplay ile Yıldız Savaşları Kutlama etkinliğine katılan hayranına sarf ettiği, “Horizon: Zero Dawn 2 geliştiriliyor ve ilk oyundan çok çok daha iyi olacak.” sözleri oyunla ilgili sessizlik perdesinin aralandığı yorumlarına neden olmuş.

Aktris hayranla yaptığı konuşmada, “Oyun inanılmaz. Devam oyunu görünce ne dediğimi anlayacaksın. Bazı sırlara sahibim. Heyecandan kalbin duracak.” ifadelerini kullanırken oyunla ilgili daha fazla bilgi paylaşmaktan kaçınmış, ancak devam oyununda önemli bir rol üstleneceğinin de sinyallerini vermiş.

Guerrilla Games'den iki oyun birden gelebilir

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da oyunun bir PS5 oyunu olacağını tahmin etmek yanlış olmayacaktır. Çıkış tarihine yönelik tahminler ise en erken 2021 yılını işaret ediyor. Yapılan sızıntıların doğru olduğu varsayımdan hareketle Guerrilla Games’in iki oyun üzerinde çalışan bir stüdyo haline geldiğini de söylemek yanlış olmayacaktır. Zira şirketin halihazırda bir “çok oyunculu” proje üzerinde çalıştığı biliniyor. Proje kapsamında açılan iş ilanlarında oyunun, eski Rainbow Six Siege geliştiricisi liderliğinde hazırlandığı bilgisi paylaşılıyor.


https://www.gamesradar.com/horizon-zero-dawn-2-confirmed-janina-gavankar-leak/ Yorum Yaz
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Kankkunen 1 ay en beğenilen
Oynadığım açık ara en sıkıcı Sony Exc. bu oyundur.
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defected 1 ay
sinyale gerek mi vardı ki?
altın yumurtlayan tavuk resmen, tabii ki geliştirecekler
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OnLiNe MaNaGeR 1 ay
Sıkılanlar ne diye sıkıldı ben anlam veremedim. Sanki Ubisoft oyunlarında ne varsa fazladan? Taş gibi oyun yahu. Tek eksiği yakın dövüştü bana kalırsa.
Easy modda oynarsanız tabii ki sıkıcı gelir oyun. Alın şöyle hard moda gerilimi sonda hissedin.
Ben iple çekiyorum. Daha bir de o grafiklere hangi oyun ulaşabildi? En fazla yaklaşan Gow olabilir ama aradaki yıl farkına rağmen Horizon hala bir numara. Ayrıca 30 fps olmasına rağmen akıcı da. Şu oyunun çıkış tarihi bir gelsin ilk çıkanı ultra hardda bitireceğim. Killzone yapmasınlar üstüne toprak attık en son.
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dark dragon 1 ay
Çok keyifli bir oyundu, baştan sona oynadım dlc’yi de aldım o da çok iyiydi. Zaten 10 milyon satması çok sevildiğini gösteriyor.
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KOEMAN32 1 ay
Oyun cok sıkıcıydı. Iyiki cikista felan almamisim. Seneler sonra ucuza almistim. 2 3 saat sonra en kolaya ayarlayip rushen ettim.
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GT_55 1 ay
Neden sevilmedi bilmiyorum ama ben platin yaparak bitirmiştim. Ve baya keyif almıştım. Belki de witcher gibi detay manyağı bir oyun olmadığı içindir. Çok fazla detay , çok fazla hikaye benim oyundan kopmama sebep oluyor. O kadar detayın içinde boğulmadan , daha sade anlaşılabilir bir oyun arayanlar için bence biçilmiş kaftan.
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melkor23 1 ay
İlk oyundaki bilgilerden belliydi geliştiriliyor oluşu, bununla alakalı bir konu açmıştım. İkinci oyunun mekan ve hikayesinin aşağı yukarı böyle olacağını düşünüyorum.
forum.donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 1 ay
Yeni neslin en iyi oyunu şimdiden belli oldu. Rakiplerin ruhuna fatiha. PS5 Decima motorunu tam kapasite kullanır olay biter
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The Balance 1 ay DH Misafiri
Geçen nesle oranla çok fark olmayacak grafik olarak bence. En azından AA sorunu halledilirse bile iyi bir şey.
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snakefatih 1 ay
keşke başka oyunlar yapsalar.
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turki5hmo 1 ay
sıkılıp bıraktım killzone 4 gelsin
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OnLiNe MaNaGeR 1 ay
Ben Gow’dan çok sevmiştim bunu.
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