Line'dan yeni bir sosyal paylaşım uygulaması





Tale uygulaması daha çok Reddit ve Imgur platformlarının kombinasyonu gibi duruyor. Kullanıcılar etiketler temel alan mesajları görebiliyor, oylayabiliyor ve yorum yapabiliyor. İsterse ilgili etiket altına kendi mesajını da ekleyebiliyor. Mesajlar metin, fotoğraf, hiperlink, doodle, video gibi farklı içerikler barındırabiliyor.





Kullanıcılar her mesaja en fazla 3 etiket ekleyebiliyor. Verilen oylara göre mesajlar üst çıkıyor veya alta düşüyor. Etiketler çeşitli kategorilere ayrılırken şimdilik arama yapmak biraz zor. Uygulamaya Facebook üzerinden veya yeni bir hesap açarak giriliyor yani Line hesabı kullanılamıyor. Uygulama şimdilik sadece ABD ve Kanada'da faaliyette.











