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    Whatsapp'tan mesaj gitmiyor sorunu (Çözüldü)

    İnternetim var WhatsApp'tan mesaj gitmiyor çözümü arayanlar buraya! WhatsApp tek tik neden olur, ünlem & saat işareti çıkıyor ne anlama gelir? Tıklayın, öğrenin.

    WhatsApp, yıllar içinde popüler mesajlaşma uygulaması haline geldi ve birçok insan için birincil mesajlaşma uygulaması. Bazı işletmeler tamamen WhatsApp üzerinden yönetiliyor. Dolayısıyla WhatsApp’ta mesajların iletilmemesi birçok sorunu neden olabilir. Neyse ki WhatsApp’ta mesajlar gitmiyor vb. bir sorun yaşadığınızda çözümü adına yapabileceğiniz birkaç şey var. WhatsApp mesaj gitmiyor ünlem işareti veya saat işareti çıkıyor ise işte yapmanız gerekenler:

    WhatsApp mesaj gitmiyor çözümü ✅

    whatsapp mesaj gitmiyor gelmiyor kesin çözüm Tam Boyutta Gör
    WhatsApp’ta mesaj gitmiyor tek tik çıkıyor neden?” sıklıkla soruluyor. WhatsApp tek tik, gönderdiğiniz mesajı karşı tarafın henüz almadığı anlamına gelir. Peki, WhatsApp’ta mesajlar gitmiyor ise ne yapacaksınız? İşte WhatsApp mesaj iletilmiyor sorunu çözüm yolları 👇🏻

    1️⃣ İnternet bağlantınızı kontrol edin

    WhatsApp’ta mesajlarınız gitmiyorsa yapacağınız ilk şey WiFi veya telefonun internetinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmektir. İnternet bağlantınızın açık olduğundan eminseniz, diğer uygulamalarınızın olması gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol edin. YouTube’da bir video açıp sorunsuz bir şekilde izleyip izleyemediğinize bakın. Sorun internetinizden kaynaklanıyorsa ve hiçbir şey yüklenmiyorsa modemi kapatıp açmayı deneyebilir veya internet servis sağlayıcınızla iletişim geçebilirsiniz. Bağlantı sorunları genelde bir süre sonra kendiliğinden düzelir.

    2️⃣ Veri tasarruf modunu kapatın

    iPhone ve Android telefonlarda veri tasarruf modu, WhatsApp’ın normal şekilde çalışmasını engelliyor olabilir. Telefonda düşük veri modunu açtıysanız WhatsApp mesaj gitmiyor ve gelmiyor sorunu yaşamanıza neden olabilir. iPhone’larda WiFi ismine ardından i simgesine dokunarak veya Hücresel ardından seçenekler altında düşük veri modunu bulabilirsiniz. Android telefonlarda da Ağ ve internet ayarları altında veri koruma moduna erişebilirsiniz.

    3️⃣ WhatsApp için arka planda veri kullanımını etkinleştirin

    WhatsApp mesajlarınızı doğrudan bildirim merkezinden mi yanıtlıyorsunuz? WhatsApp için arka plan veri kullanımını devre dışı bıraktıysanız mesajları alamayabilirsiniz. iPhone’da Ayarlar uygulamasını açıp WhatsApp’a girin, ardından “Arka planda yenileme” seçeneğinin açık olduğundan emin olun. Android telefonda WhatsApp uygulama bilgilerine girin ve mobil veri ve WiFi seçeneğine dokunun, arka plan verisinin açık olup olmadığını kontrol edin.

    4️⃣ WhatsApp’ın mobil veriyi kullanmasına izin verin (iPhone)

    iOS, ayarlar menüsünden belli uygulamalar için mobil veri kullanımını kısıtlamanıza olanak tanır. Bu seçenek WhatsApp uygulaması için etkinleştirilmişse mesaj gönderip alamayabilirsiniz. Kontrol etmek için Ayarlar’ı açıp WhatsApp’a girin, mobil veri seçeneğinin açık olduğundan emin olun.

    5️⃣ Düşük güç modunu kapatın

    Düşük güç modu, pil gücünden tasarruf etmek için uygulamaların arka planda çalışmasını engellemeyi amaçlar. Bu seçenek, genelde pil seviyesi %20 altına düştüğünde otomatik olarak açılıyor. Ayarlar - Pil bölümüne giderek düşük güç modunu kapatabilirsiniz.

    6️⃣ WhatsApp önbelleğini temizleyin

    WhatsApp önbelleğini temizlemek kişisel verileri etkilemez; yalnızca geçici ve hatalı dosyaları siler. Önbelleği temizlemek için WhatsApp simgesine uzun basıp uygulama bilgilerini açın. Depolama ve önbelleğe gelin ve önbelleği temizleyin. WhatsApp’a açıp saklama alanı ve veriler altından saklama alanına girerek de gereksiz dosyaları silebilirsiniz.

    7️⃣ WhatsApp’ı güncelleyin

    WhatsApp iOS ve Android uygulaması sık sık güncellenir. WhatsApp mesaj gelmiyor sorunu yaşamanızın nedenlerinden biri de son hatalı sürümden kaynaklı olabilir. iPhone’da App Store, Android’de Google Play Store’dan (APK olarak indirmeniz tavsiye edilmez) WhatsApp’ın son sürümünü güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. WhatsApp beta programına dahilseniz, mesaj gönderme hatası ile karşılaşabilirsiniz. iPhone’da TestFlight uygulaması üzerinden, Android’de Play Store’dan beta programını bırakabilirsiniz.

    8️⃣ WhatsApp çöktü mü kontrol edin

    WhatsApp gruplara mesaj gitmiyor durumunu yaşamanızın nedeni WhatsApp sunucuları da olabilir. Downdetector sitesi üzerinden WhatsApp’ı aratarak son 24 saat içinde WhatsApp kaynaklı kesinti olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

    WhatsApp mesajlar gitmiyor sorunu neden yaşanır ☹️

    whatsapp mesajları iletilmiyor neden Tam Boyutta Gör
    Peki, WhatsApp mesajları neden gelmiyor? WhatsApp mesajlarınızın gitmemesinin birçok farklı nedeni olabilir. Bu durum çoğu zaman sizin veya mesaj attığınız kişinin internet bağlantısından kaynaklanır. Ancak, WhatsApp’ta mesajların iletilmemesinin başka nedenleri de olabilir. İşte mesajların ulaşmamasının olası nedenleri 👇🏻
    • Telefon ağ bağlantı sorunları
    • Güncel olmayan sürüm kullanımı
    • Bozuk WhatsApp önbelleği
    • Hatalı beta sürümü
    • Veri tasarruf modunun açılması
    • WhatsApp sunucu taraflı sorunlar
    • Mobil veri izni verilmemesi

    Peki, WhatsApp mesaj gitmiyor saat işareti çıkıyor ne anlama gelir? Mesajın altında saat simgesi görüyorsanız bu, mevcut bağlantınızın mesajı göndermek için yeterli olmadığı anlamına gelir. Başka bir deyişle internet bağlantınız mesajı iletecek kadar güçlü değildir. Uygulama tamamen kapatıldığında da saat işareti görebilirsiniz.

    WhatsApp mesaj gitmiyor ünlem işareti çıkıyor neden? Mesajın yanında çıkan kırmızı ünlem işareti, mesajın gönderilmediği anlamına gelir. Ünlem işaretine dokunarak mesajı tekrar göndermeyi deneyebilir veya mesajı iptal edebilirsiniz.

    WhatsApp tek tık neden olur ✔️

    whatsapp tek tik gri onay işareti anlamı Tam Boyutta Gör
    WhatsApp’ta mesaj gönderdiğiniz anda (internet bağlantınız iyiyse) mesajınızın altında gri onay işareti görünür. Bazen gri tikin hemen iki gri tike dönüştüğünü, bazen de zaman aldığını fark etmişsinizdir. Tek tık işareti, mesajın başarıyla gönderildiği ancak henüz iletilmediği anlamına gelir. Bu durum sizden kaynaklanmaz; mesajı attığınız kişinin telefonunun kapalı olduğu veya o anda interneti kullanmadığı anlamına gelir. Saatlerce geçmesine rağmen hâlâ tek tık işareti varsa bu, diğer kişinin sizi görmezden geldiği anlamına gelmez. Meşgul olabilir veya çevrimiçi olma şansı bulamamıştır ya da sizi engellemiştir.

    WhatsApp, dünyanın en önemli anlık mesajlaşma platformu. Kullanımı kolaylığı, gizlilik özellikleri ve topluluklar gibi kullanışlı özellikleriyle WhatsApp’ın aktif kullanıcı sayısı her geçen gün daha da artıyor. Ancak, mesajlaşma deneyimi mükemmel değil. Mesajlar bazen çok hızlı iletilemiyor. Neyse ki WhatsApp mesaj gitmiyor sorunu çözümü basit. WhatsApp’tan mesaj gitmiyor gelmiyor, mesajın yanında çıkan soru işareti, ünlem işareti ve tek tık anlamı nedir? buradan öğrenebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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