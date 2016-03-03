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LinkedIn CEO’su çalışanlarına kendi cebinden 40 Milyon TL dağıtacak

LinkedIn CEO’su Jeff Weiner, çalışanlarının motivasyonunu yükseltmek için 40 Milyon TL’ye denk gelen bir ödemeyi çalışanlarına dağıtma kararı aldı. İşte konuya ilişkin detaylar:
3 yıl
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sosyal medya
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Son dönemde heyecan verici yeniliklere imza atan LinkedIn tarafında işler pek istendiği gibi gitmiyor. Yaratılan inovasyon şirketin vizyonu adına olumlu gelişmeler taşısa da kazanç anlamında aynı etki yaratılabilmiş değil. Son açıklanan rakamlardan sonra hisselerin değerinde yaşanan sert düşüş de bu durumu özetleyen en güzel gösterge aslında.
Hisselerdeki %50’lere yaklaşan düşüş oranın ardından küçük bir toparlanma olsa da bu odakta en azından şirket içindeki motivasyonu yükselterek bir sinerji yaratmak isteyen CEO Jeff Weiner, kendi hakkı olan önemli bir parayı çalışanlarına dağıtma kararı aldı.

Hisselerinin Değeri 100 Milyon Dolar'ın üzerinde

Toplamda 14 Milyon Dolar, Türki Lirası ile 40 Milyon TL’nin üzerinde bir rakam olan ve hisse bonusu olarak kendine ödenecek olan parayı Weiner çalışanlarına dağıtacak. Şirket içi kaynaklarca da doğrulanan bu bilgi doğrultusunda tüm ödeme prim havuzundan çalışanların hakedişlerine göre ödenecek.
Tabi bu rakam Jeff Weiner için çok ciddi bir meblağ değil aslında. Hali hazırda LinkedIn içinde çok ciddi hisseleri bulunan CEO, şirketin başarısından ve hisselerdeki yükselişten de en kazançlı çıkacak isimlerin başında geliyor haliyle. Weiner’ın toplam değeri son rakamlara göre 100 Milyon Dolar’dan fazla eden LinkedIn hissesi bulunuyor. Hali hazırda 119 Dolar seviyelerinde gezinen LinkedIn hisse değeri, son bir yılda 98 Dolar’dan fazla kayıp yaşamış durumda. Şu an LinkedIn’in piyasa değeri 16 Milyar Dolar’a yakın durumda.

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DH Misafiri 3 yıl
Saçma bence sermayeyi dağıtmak yerine maaşları ve tatilleri insani yaşam standartı sağlayacak şekilde yükseltip verimi düşürmeyecek şekilde de esnek çalışma şartları ve mesai saatleri verse daha mantıklı olurdu. Herkes üç beş sermaye sahibi olup kendi işini kurmaya kalkarsa ortada çalışan ve üreten insan kalmaz ekonomi göçer?
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bydvd 3 yıl
bizim patronlarımız ve müdürlerimiz ise işçilerden daha nasıl çalarım diye kafa patlatıyorlar.... hey yavrum heyyyyy......?????
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Tolgá 3 yıl bydvd
bydvd

bizim patronlarımız ve müdürlerimiz ise işçilerden daha nasıl çalarım diye kafa patlatıyorlar.... hey yavrum heyyyyy......?????

namazlarınıda kaçırmazlar ............
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filteke 3 yıl
kullanıcılarıda görseler
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WB 3 yıl
Herkese elbette esit dagitilmaz ancak ortalama 10k kisi calisiyor olsa 4k tl yapar, allah bereket versin..
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Armin van Buuren* 3 yıl
Nevzat Aydın'da yapmıştı. Gerçekten çok sağlam bir PR çalışması.
haberturk.com/...
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GrıezmaNN 3 yıl
Bu tarz yaklaşımların doğru olduğunu düşünmüyorum.
Günümüz insanlarının çoğu kıymet bilmez nankör insanlar. Parayı aldıktan sonra eğer yüklüyse veya başka yerden teklif varsa istifasını veren bile olur.
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