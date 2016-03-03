LinkedIn CEO’su çalışanlarına kendi cebinden 40 Milyon TL dağıtacak

Son dönemde heyecan verici yeniliklere imza atan LinkedIn tarafında işler pek istendiği gibi gitmiyor. Yaratılan inovasyon şirketin vizyonu adına olumlu gelişmeler taşısa da kazanç anlamında aynı etki yaratılabilmiş değil. Son açıklanan rakamlardan sonra hisselerin değerinde yaşanan sert düşüş de bu durumu özetleyen en güzel gösterge aslında.

Hisselerdeki %50’lere yaklaşan düşüş oranın ardından küçük bir toparlanma olsa da bu odakta en azından şirket içindeki motivasyonu yükselterek bir sinerji yaratmak isteyen CEO Jeff Weiner, kendi hakkı olan önemli bir parayı çalışanlarına dağıtma kararı aldı.

Hisselerinin Değeri 100 Milyon Dolar'ın üzerinde

Toplamda 14 Milyon Dolar, Türki Lirası ile 40 Milyon TL’nin üzerinde bir rakam olan ve hisse bonusu olarak kendine ödenecek olan parayı Weiner çalışanlarına dağıtacak. Şirket içi kaynaklarca da doğrulanan bu bilgi doğrultusunda tüm ödeme prim havuzundan çalışanların hakedişlerine göre ödenecek.

Tabi bu rakam Jeff Weiner için çok ciddi bir meblağ değil aslında. Hali hazırda LinkedIn içinde çok ciddi hisseleri bulunan CEO, şirketin başarısından ve hisselerdeki yükselişten de en kazançlı çıkacak isimlerin başında geliyor haliyle. Weiner’ın toplam değeri son rakamlara göre 100 Milyon Dolar’dan fazla eden LinkedIn hissesi bulunuyor. Hali hazırda 119 Dolar seviyelerinde gezinen LinkedIn hisse değeri, son bir yılda 98 Dolar’dan fazla kayıp yaşamış durumda. Şu an LinkedIn’in piyasa değeri 16 Milyar Dolar’a yakın durumda.