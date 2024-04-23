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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'a çevrimdışı dosya paylaşımı geliyor

    Popüler mesajlşma uygulaması WhatsApp, internet bağlantısı olmayan kişilerle belge ve medya paylaşımına yönelik yeni bir özelliği test ediyor. İşte yeni özelliğin detayları:
    WhatsApp'a çevrimdışı dosya paylaşımı geliyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde gerçek zamanlı yapay zeka ile görsel oluşturma özelliğini kullanıcıların beğenisine sunan WhatsApp, kendini geliştirmeye devam etmek için yeni özellikler test ediyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapor ise WhatsApp'ın oldukça kullanışlı yeni bir özelliği test ettiğini ortaya çıkardı.

    İşte AirDrop ve Nearby Share benzeri bir teknik ile çalışacak WhatsApp'ın yeni özelliğinin detayları:

    Henüz test aşamasında olan yeni özellik sayesinde WhatsApp, yakınınızdaki kişilerle kolayca dosya paylaşmanızı sağlayacak. Bu özellik, yakındaki kullanıcılar arasında gelişmiş dosya paylaşım deneyimi sunarak belge, fotoğraf, video ve daha fazla dosya çeşidini destekleyecek.

    WhatsApp'a çevrimdışı dosya paylaşımı geliyor Tam Boyutta Gör
    Android için WhatsApp beta 2.24.9.22 güncellemesi ile ortaya çıkan özellik, yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere yakınlardaki kişilerle dosya paylaşmak için gerekli tüm izinlerin listeleyecek. Kullanıcılar bu bölüme doğrudan uygulama ayarlarından kolay erişim bulacak ve böylece belirli dosyaları yakındaki cihazlara aktarma süreci iyileştirilecek. Bu özellik sayesinde, diğer kullanıcılar da ancak aynı ekranı WhatsApp uygulamasında açıp, cihazlarının tespit edilip bağlanmasına izin verdikleri takdirde kullanabilecek.

    Kullanıcılar yakındaki diğer kişiler tarafından görülüp görülmemek konusunda tam kontrole sahip olacak, böylece gizlilik ve güvenlik sağlanacak. Son olarak uygulama veri bağlantısını kullanmayacağından, kullanıcılardan uygulamaya yerel ağlarındaki cihazları algılaması ve bunlara bağlanması için izin vermeleri istenecek. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 4 saat önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 19 saat önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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