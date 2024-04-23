WhatsApp'a çevrimdışı dosya paylaşımı geliyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde gerçek zamanlı yapay zeka ile görsel oluşturma özelliğini kullanıcıların beğenisine sunan WhatsApp, kendini geliştirmeye devam etmek için yeni özellikler test ediyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapor ise WhatsApp'ın oldukça kullanışlı yeni bir özelliği test ettiğini ortaya çıkardı.

Galaxy Ring, sekiz farklı boyut seçeneğiyle piyasaya sürülebilir 18 sa. önce eklendi

İşte AirDrop ve Nearby Share benzeri bir teknik ile çalışacak WhatsApp'ın yeni özelliğinin detayları:

Henüz test aşamasında olan yeni özellik sayesinde WhatsApp, yakınınızdaki kişilerle kolayca dosya paylaşmanızı sağlayacak. Bu özellik, yakındaki kullanıcılar arasında gelişmiş dosya paylaşım deneyimi sunarak belge, fotoğraf, video ve daha fazla dosya çeşidini destekleyecek.

Tam Boyutta Gör Android için WhatsApp beta 2.24.9.22 güncellemesi ile ortaya çıkan özellik, yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere yakınlardaki kişilerle dosya paylaşmak için gerekli tüm izinlerin listeleyecek. Kullanıcılar bu bölüme doğrudan uygulama ayarlarından kolay erişim bulacak ve böylece belirli dosyaları yakındaki cihazlara aktarma süreci iyileştirilecek. Bu özellik sayesinde, diğer kullanıcılar da ancak aynı ekranı WhatsApp uygulamasında açıp, cihazlarının tespit edilip bağlanmasına izin verdikleri takdirde kullanabilecek.

Kullanıcılar yakındaki diğer kişiler tarafından görülüp görülmemek konusunda tam kontrole sahip olacak, böylece gizlilik ve güvenlik sağlanacak. Son olarak uygulama veri bağlantısını kullanmayacağından, kullanıcılardan uygulamaya yerel ağlarındaki cihazları algılaması ve bunlara bağlanması için izin vermeleri istenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.