Gayriahlaki içerikler nedeniyle TikTok'a "bant daraltma" cezası gelebilir

- Başkan Yayman: "Seçim öncesinde kışkırtıcılık yapıldı"
- TikTok'taki gayriahlaki canlı yayınlara vurgu yaptı
- TikTok’a bant daralma cezası gelebilir
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Başkan Yayman: "Seçim öncesinde kışkırtıcılık yapıldı"
Yayman, 31 Mart Genel Seçimleri öncesindeki paylaşımlara vurgu yaparak bu platformlarda sokak hayvanları, sığınmacılar, ekonomi ve hayat pahalılığı üzerinden bir kışkırtıcılık yapıldığını söyledi. Sosyal medyada "küresel bir kötücüllük" olduğunu ifade eden Yayman, gelecek dönemde bu konuyu bir kez daha gündemlerine alacaklarını açıkladı.
TikTok'taki gayriahlaki canlı yayınlara vurgu yaptı
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, bazı TikTok canlı yayınlarının gayriahlaki içerikler barındırdığını ifade etti. Yayman, “Burada para, bağış toplama adı altında insanların gayriahlaki tutum içerisine girmesi ne yerli ve milli değerlerimize uygundur ne de evrensel normlara uygundur.” dedi.
Dijital ağların kendi otokontrol mekanizmasının olduğunu ancak bunların yetersiz kaldığını anlatan Yayman, "Halkımız bize şunu söylüyor: 'Bu TikTok bir ulusal güvenlik meselesidir, buranın kapatılmasını istiyoruz' diyorlar." ifadelerini kullandı.
TikTok’a bant daralma cezası gelebilir
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok temsilcilerinin önümüzdeki günlerde Meclis’e çağrılacağını açıkladı. Komisyona verdikleri cevaplarla hayata geçirdikleri uygulamalar arasında farklar olduğu ve verilen vaatlerin yerine getirilmediğini ifade etti.
Başkan Yayman, TikTok’taki içeriklerden dolayı olarak platforma idari yaptırım uygulanabileceğini ifade etti. Yayman, şunları söyledi:
“Ulaştırma Bakanlığımız ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığımız ile eş güdüm içerisinde bant daraltma, reklam ve ticaret yasağının getirilmesi ile lisans iptaline varan yaptırım imkanları var. Bütün bunları milletimizin talepleri doğrultusunda değerlendireceğiz. Önümüzdeki günlerde tekrar bu konuyu daha yoğun ve kapsayıcı bir şekilde ele alacağız."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu