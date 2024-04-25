Gayriahlaki içerikler nedeniyle TikTok'a "bant daraltma" cezası gelebilir

Tam Boyutta Gör TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok’taki içeriklerden rahatsızlık duyulduğu için TikTok temsilcilerinin TBMM’ye çağırılacağını açıkladı. TikTok temsilcileri, 2023’ün Aralık ayında Meclis’e davet edilmiş ve çeşitli açıklamalar yapmıştı. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok’un vaatlerini yerine getirmediğini ve bu nedenle idari yaptırımların değerlendirilebileceğini açıkladı.

Başkan Yayman: "Seçim öncesinde kışkırtıcılık yapıldı"

Yayman, 31 Mart Genel Seçimleri öncesindeki paylaşımlara vurgu yaparak bu platformlarda sokak hayvanları, sığınmacılar, ekonomi ve hayat pahalılığı üzerinden bir kışkırtıcılık yapıldığını söyledi. Sosyal medyada "küresel bir kötücüllük" olduğunu ifade eden Yayman, gelecek dönemde bu konuyu bir kez daha gündemlerine alacaklarını açıkladı.

TikTok'taki gayriahlaki canlı yayınlara vurgu yaptı

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, bazı TikTok canlı yayınlarının gayriahlaki içerikler barındırdığını ifade etti. Yayman, “Burada para, bağış toplama adı altında insanların gayriahlaki tutum içerisine girmesi ne yerli ve milli değerlerimize uygundur ne de evrensel normlara uygundur.” dedi.

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Dijital ağların kendi otokontrol mekanizmasının olduğunu ancak bunların yetersiz kaldığını anlatan Yayman, "Halkımız bize şunu söylüyor: 'Bu TikTok bir ulusal güvenlik meselesidir, buranın kapatılmasını istiyoruz' diyorlar." ifadelerini kullandı.

TikTok’a bant daralma cezası gelebilir

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok temsilcilerinin önümüzdeki günlerde Meclis’e çağrılacağını açıkladı. Komisyona verdikleri cevaplarla hayata geçirdikleri uygulamalar arasında farklar olduğu ve verilen vaatlerin yerine getirilmediğini ifade etti.

Başkan Yayman, TikTok’taki içeriklerden dolayı olarak platforma idari yaptırım uygulanabileceğini ifade etti. Yayman, şunları söyledi:

“Ulaştırma Bakanlığımız ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığımız ile eş güdüm içerisinde bant daraltma, reklam ve ticaret yasağının getirilmesi ile lisans iptaline varan yaptırım imkanları var. Bütün bunları milletimizin talepleri doğrultusunda değerlendireceğiz. Önümüzdeki günlerde tekrar bu konuyu daha yoğun ve kapsayıcı bir şekilde ele alacağız."

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TikTok'a gayriahlaki içerikler nedeniyle daraltma cezası yolda