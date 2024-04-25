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    Anlık Bildirim

    Gayriahlaki içerikler nedeniyle TikTok'a "bant daraltma" cezası gelebilir

    TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, önümüzdeki günlerde TikTok temsilcileri ile TBMM'de görüşüleceği ve TikTok'taki gayriahlaki içerikler hakkında değerlendirme yapılacağını söyledi.
    TikTok'a gayriahlaki içerikler nedeniyle daraltma cezası yolda Tam Boyutta Gör
    TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok’taki içeriklerden rahatsızlık duyulduğu için TikTok temsilcilerinin TBMM’ye çağırılacağını açıkladı. TikTok temsilcileri, 2023’ün Aralık ayında Meclis’e davet edilmiş ve çeşitli açıklamalar yapmıştı. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok’un vaatlerini yerine getirmediğini ve bu nedenle idari yaptırımların değerlendirilebileceğini açıkladı.

    Başkan Yayman: "Seçim öncesinde kışkırtıcılık yapıldı"

    Yayman, 31 Mart Genel Seçimleri öncesindeki paylaşımlara vurgu yaparak bu platformlarda sokak hayvanları, sığınmacılar, ekonomi ve hayat pahalılığı üzerinden bir kışkırtıcılık yapıldığını söyledi. Sosyal medyada "küresel bir kötücüllük" olduğunu ifade eden Yayman, gelecek dönemde bu konuyu bir kez daha gündemlerine alacaklarını açıkladı.

    TikTok'taki gayriahlaki canlı yayınlara vurgu yaptı

    Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, bazı TikTok canlı yayınlarının gayriahlaki içerikler barındırdığını ifade etti. Yayman, “Burada para, bağış toplama adı altında insanların gayriahlaki tutum içerisine girmesi ne yerli ve milli değerlerimize uygundur ne de evrensel normlara uygundur.” dedi.

    Dijital ağların kendi otokontrol mekanizmasının olduğunu ancak bunların yetersiz kaldığını anlatan Yayman, "Halkımız bize şunu söylüyor: 'Bu TikTok bir ulusal güvenlik meselesidir, buranın kapatılmasını istiyoruz' diyorlar." ifadelerini kullandı.

    TikTok’a bant daralma cezası gelebilir

    Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok temsilcilerinin önümüzdeki günlerde Meclis’e çağrılacağını açıkladı. Komisyona verdikleri cevaplarla hayata geçirdikleri uygulamalar arasında farklar olduğu ve verilen vaatlerin yerine getirilmediğini ifade etti.

    Başkan Yayman, TikTok’taki içeriklerden dolayı olarak platforma idari yaptırım uygulanabileceğini ifade etti. Yayman, şunları söyledi:

    “Ulaştırma Bakanlığımız ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığımız ile eş güdüm içerisinde bant daraltma, reklam ve ticaret yasağının getirilmesi ile lisans iptaline varan yaptırım imkanları var. Bütün bunları milletimizin talepleri doğrultusunda değerlendireceğiz. Önümüzdeki günlerde tekrar bu konuyu daha yoğun ve kapsayıcı bir şekilde ele alacağız."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 2 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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