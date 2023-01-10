YouTube Shorts'tan para kazanma programı yakında açılıyor: Peki, şartlar neler?

İzleme sayfasından para kazanma modülü, içerik üreticilerin uzun formatlı videolarında ve YouTube Premium’da sunulan reklamlardan para kazanmalarına olanak tanıyor. Shorts para kazanma modülü, içerik oluşturucuların Shorts akışındaki videolarla YouTube Premium arasında oynayan reklamlardan para kazanmalarına olanak tanıyor. Ticari ürün eki modülü, kanal üyelikleri ve süperler gibi özellikler için.

Shorts gelir paylaşımı nasıl olacak ❓

Peki, Shorts gelir paylaşımı nasıl işleyecek? Her ay Shorts videoları arasında çıkan reklamlardan elde edilen gelir toplanacak ve bir kısmı Shorts içerik üreticilerine verilecek, bir kısmı da müzik lisanslama maliyetlerini karşılamak için kullanılacak.

Toplam gelirin bir kısmı, izlenen kısa videoların görüntülenmesine ve müzik kullanımına göre üretici havuzuna aktarılacak. Shorts videosunda müzik yoksa, izlenmeyle ilişkili tüm gelir, üretici havuzuna aktarılacak. Müzik varsa, kullanılan parça sayısına göre içerik üretici ile müzik ortakları arasında paylaştırılacak. Shorts’tan para kazanan içerik üreticilere üretici havuzundaki toplam video görüntülemelerindeki paylarına göre gelir tahsis edilecek.