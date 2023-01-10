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    YouTube Shorts'tan para kazanma programı yakında açılıyor: Peki, şartlar neler?

    Google, 1 Şubat tarihinden itibaren içerik üreticilerin YouTube Shorts videolarından para kazanabileceklerini duyurdu. Peki, YouTube Shorts para kazanma şartları neler?
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    youtube shorts para kazanma Tam Boyutta Gör
    Google, 1 Şubat’ta YouTube Shorts’a içerik üretenlerle reklam gelirini paylaşmaya başlayacağını duyurdu. YouTube İş Ortağı Programı’ndaki tüm içerik üreticilerin programda kalabilmeleri için yeni şartları 10 Temmuz’a kadar kabul etmeleri gerekiyor. Peki, YouTube Shorts’tan para kazanma şartları neler?

    İçerik üreticiler, artık Shorts videolarında çıkan reklamlardan para kazanabilecek. Şirket, YouTube Shorts Fonu’nun yerini alacak yeni gelir paylaşım modelinin daha fazla kazandıracağını söylüyor.

    YouTube Shorts para kazanma şartları 💲

    youtube shorts para kazanma şartları neler Tam Boyutta Gör
    Daha önce duyurulduğu gibi içerik üreticilerin Shorts videolarından para kazanabilmeleri için en az 1000 aboneye sahip olmaları ve 90 gün içinde 10 milyon görüntüleme sayısına ulaşmaları gerekiyor. Ayrıca belli para kazanma modüllerini kabul etmeleri gerekiyor.
    • En az 1000 abone
    • 90 gün içinde en az 10 milyon izlenme
    • Belli para kazanma modüllerini kabul etme

    İzleme sayfasından para kazanma modülü, içerik üreticilerin uzun formatlı videolarında ve YouTube Premium’da sunulan reklamlardan para kazanmalarına olanak tanıyor. Shorts para kazanma modülü, içerik oluşturucuların Shorts akışındaki videolarla YouTube Premium arasında oynayan reklamlardan para kazanmalarına olanak tanıyor. Ticari ürün eki modülü, kanal üyelikleri ve süperler gibi özellikler için.

    Shorts gelir paylaşımı nasıl olacak ❓

    Peki, Shorts gelir paylaşımı nasıl işleyecek? Her ay Shorts videoları arasında çıkan reklamlardan elde edilen gelir toplanacak ve bir kısmı Shorts içerik üreticilerine verilecek, bir kısmı da müzik lisanslama maliyetlerini karşılamak için kullanılacak.

    Toplam gelirin bir kısmı, izlenen kısa videoların görüntülenmesine ve müzik kullanımına göre üretici havuzuna aktarılacak. Shorts videosunda müzik yoksa, izlenmeyle ilişkili tüm gelir, üretici havuzuna aktarılacak. Müzik varsa, kullanılan parça sayısına göre içerik üretici ile müzik ortakları arasında paylaştırılacak. Shorts’tan para kazanan içerik üreticilere üretici havuzundaki toplam video görüntülemelerindeki paylarına göre gelir tahsis edilecek.

    Yalnızca orijinal videolar kabul edilecek ✅

    YouTube’da başkalarının videoları üzerinden para kazanmaya çalışan kişiler için Shorts’ta yer yok. Orijinal olmayan shorts videoları, bir film veya diziden olduğu gibi alınmış görüntüler, YouTube veya başka bir platformdaki diğer içerik üreticilerin videoları, Shorts gelir paylaşımı için uygun değil. Ayrıca otomatik tıklamalar, videoyu ilerleten botlar gibi görüntüleme sayısını artırmak için yapılan hileler de haliyle yasak.

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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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