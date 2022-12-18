Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Instagram'dan sıkılanlar BeReal'e akın ediyor! Peki BeReal nedir, nasıl kullanılır?

    Sosyal medyanın anti Instagram'ı olarak nitelendirilen BeReal uygulaması, son dönemde oldukça popülerlik kazandı. Peki BeReal nedir, ne işe yarar? İşte yanıtı:  
    Oy Ver

    Son zamanlarda yıldızı parlayan sosyal medya platformlarından biri de BeReal. Öyle ki aylık 70 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunan Be Real uygulaması, başta Instagram kullanıcıları olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekmiş durumda. Üstelik sadece son kullanıcıların değil, Instagram ve Tiktok'un radarında da BeReal uygulaması var. Peki geleceğin Instagram'ı olarak nitelendirilen Be Real nedir, nasıl kullanılır?

    BeReal nedir ❓

    bereal uygulaması nedir Tam Boyutta Gör
    BeReal; kullanıcıların rastgele "Time to BeReal" bildirimi almasıyla başlayan 2 dakikalık süre içerisinde anlık fotoğraf paylaştığı sosyal medya uygulamasıdır.

    Uygulama tarafından günün herhangi bir saatinde atılan "Time to BeReal" bildirimiyle kullanıcılara iki dakikalık süre tanınıyor ve bu süre zarfında kullanıcılardan anlık olarak fotoğraf çekmeleri isteniyor. Kullanıcılar iki dakika içerisinde birden fazla fotoğraf çekebiliyor ancak uygulama, bir fotoğrafın kaç kez yeniden çekildiğini şeffaf bir şekilde gösteriyor. Fotoğraflar ise yalnızca uygulamanın kendi kamera arayüzünden çekiliyor ve fotoğraflara herhangi bir filtre uygulanamıyor. Bu kısıtlama, BeReal'in "anti Instagram" uygulaması olarak nitelendirilmesini sağlarken, aynı zamanda kullanıcıların da birbirlerinin doğal halini görebilmesine imkan tanıyor. 

    "Kendin ol" mottosuna sahip uygulamada, herkesin günde yalnızca bir fotoğraf paylaşma hakkı bulunuyor. Bildirimin gelmesiyle başlayan iki dakikalık süre zarfında paylaşım yapmayanlar ise diğer kullanıcıların fotoğraflarını görüntüleyemiyor. 

    BeReal özellikleri 🔽

    bereal özellikleri Tam Boyutta Gör
    2020 yılında piyasaya sürülen Fransız sosyal medya uygulaması BeReal, 60 milyondan fazla indirme sayısına ve aylık 73 milyon aktif kullanıcıya sahip. BeReal'in öne çıkan özellikleri ise şöyle:
    • Ön ve arka kamerayı aynı anda kullanabilme
    • Instagram benzeri arşiv özelliği
    • RealMojiler: Klasik emojiler yerine kendi yüzünüzle BeReal'lere tepki verme
    • Herkese açık fotoğrafların listelendiği keşfet bölümü
    • Tamamen filtresiz fotoğraflar
    • Takipçi sayısı yok
    • Reklamsız ve ücretsiz

    BeReal uygulaması nasıl kullanılır 💡

    bereal kullanılışı Tam Boyutta Gör
    BeReal kullanımı oldukça basit. Bunun için sırasıyla aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
    1. BeReal uygulamasını, telefonunuzun işletim sistemine göre Google Play veya AppStore'dan indirin.
    2. Uygulamayı yükledikten sonra doğum tarihinizi ve telefon numarınızı girin.
    3. Telefon numaranıza gelen SMS koduyla hesabınızı onaylayın.
    4. BeReal'den bildirim almaya izin verin.
    5. Artık BeReal'i arkadaş eklemeye başlayarak kullanabilirsiniz. 

    Bu rehber yazımızda, TikTok Now ve Instagram'ın samimi hikayeler özelliğine ilham veren BeReal uygulamasının ne işe yaradığına ve nasıl kullanıldığına yakından baktık.

    Be Real Uygulaması Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 171

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 4 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 4 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 5 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 5 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    OMEN 4H0H3EA
    OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız