Instagram'dan sıkılanlar BeReal'e akın ediyor! Peki BeReal nedir, nasıl kullanılır?

Son zamanlarda yıldızı parlayan sosyal medya platformlarından biri de BeReal. Öyle ki aylık 70 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunan Be Real uygulaması, başta Instagram kullanıcıları olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekmiş durumda. Üstelik sadece son kullanıcıların değil, Instagram ve Tiktok'un radarında da BeReal uygulaması var. Peki geleceğin Instagram'ı olarak nitelendirilen Be Real nedir, nasıl kullanılır?
BeReal nedir ❓
Uygulama tarafından günün herhangi bir saatinde atılan "Time to BeReal" bildirimiyle kullanıcılara iki dakikalık süre tanınıyor ve bu süre zarfında kullanıcılardan anlık olarak fotoğraf çekmeleri isteniyor. Kullanıcılar iki dakika içerisinde birden fazla fotoğraf çekebiliyor ancak uygulama, bir fotoğrafın kaç kez yeniden çekildiğini şeffaf bir şekilde gösteriyor. Fotoğraflar ise yalnızca uygulamanın kendi kamera arayüzünden çekiliyor ve fotoğraflara herhangi bir filtre uygulanamıyor. Bu kısıtlama, BeReal'in "anti Instagram" uygulaması olarak nitelendirilmesini sağlarken, aynı zamanda kullanıcıların da birbirlerinin doğal halini görebilmesine imkan tanıyor.
"Kendin ol" mottosuna sahip uygulamada, herkesin günde yalnızca bir fotoğraf paylaşma hakkı bulunuyor. Bildirimin gelmesiyle başlayan iki dakikalık süre zarfında paylaşım yapmayanlar ise diğer kullanıcıların fotoğraflarını görüntüleyemiyor.
BeReal özellikleri 🔽
- Ön ve arka kamerayı aynı anda kullanabilme
- Instagram benzeri arşiv özelliği
- RealMojiler: Klasik emojiler yerine kendi yüzünüzle BeReal'lere tepki verme
- Herkese açık fotoğrafların listelendiği keşfet bölümü
- Tamamen filtresiz fotoğraflar
- Takipçi sayısı yok
- Reklamsız ve ücretsiz
BeReal uygulaması nasıl kullanılır 💡
- BeReal uygulamasını, telefonunuzun işletim sistemine göre Google Play veya AppStore'dan indirin.
- Uygulamayı yükledikten sonra doğum tarihinizi ve telefon numarınızı girin.
- Telefon numaranıza gelen SMS koduyla hesabınızı onaylayın.
- BeReal'den bildirim almaya izin verin.
- Artık BeReal'i arkadaş eklemeye başlayarak kullanabilirsiniz.
Bu rehber yazımızda, TikTok Now ve Instagram'ın samimi hikayeler özelliğine ilham veren BeReal uygulamasının ne işe yaradığına ve nasıl kullanıldığına yakından baktık.
Be Real Uygulaması Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 171Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...