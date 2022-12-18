Instagram'dan sıkılanlar BeReal'e akın ediyor! Peki BeReal nedir, nasıl kullanılır?

Son zamanlarda yıldızı parlayan sosyal medya platformlarından biri de BeReal. Öyle ki aylık 70 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunan Be Real uygulaması, başta Instagram kullanıcıları olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekmiş durumda. Üstelik sadece son kullanıcıların değil, Instagram ve Tiktok'un radarında da BeReal uygulaması var. Peki geleceğin Instagram'ı olarak nitelendirilen Be Real nedir, nasıl kullanılır?

BeReal nedir ❓

Tam Boyutta Gör BeReal; kullanıcıların rastgele "Time to BeReal" bildirimi almasıyla başlayan 2 dakikalık süre içerisinde anlık fotoğraf paylaştığı sosyal medya uygulamasıdır.

Uygulama tarafından günün herhangi bir saatinde atılan "Time to BeReal" bildirimiyle kullanıcılara iki dakikalık süre tanınıyor ve bu süre zarfında kullanıcılardan anlık olarak fotoğraf çekmeleri isteniyor. Kullanıcılar iki dakika içerisinde birden fazla fotoğraf çekebiliyor ancak uygulama, bir fotoğrafın kaç kez yeniden çekildiğini şeffaf bir şekilde gösteriyor. Fotoğraflar ise yalnızca uygulamanın kendi kamera arayüzünden çekiliyor ve fotoğraflara herhangi bir filtre uygulanamıyor. Bu kısıtlama, BeReal'in "anti Instagram" uygulaması olarak nitelendirilmesini sağlarken, aynı zamanda kullanıcıların da birbirlerinin doğal halini görebilmesine imkan tanıyor.

"Kendin ol" mottosuna sahip uygulamada, herkesin günde yalnızca bir fotoğraf paylaşma hakkı bulunuyor. Bildirimin gelmesiyle başlayan iki dakikalık süre zarfında paylaşım yapmayanlar ise diğer kullanıcıların fotoğraflarını görüntüleyemiyor.