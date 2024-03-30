LinkedIn'de yepyeni bir deneyim: TikTok benzeri bir video sekmesi çok yakında

Tam Boyutta Gör Popüler iş dünyası sosyal medyası LinkedIn, TikTok benzeri dikey videolardan oluşan yeni bir özelliği test ediyor. Bu özellik kamuya açıklanmamıştı. Ancak son günlerde kullanıcılar tarafından fark edilmesi üzerine şirket, yeni bir kısa biçimli video akışını test ettiğini doğruladı.

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LinkedIn, yeni bir kısa biçimli video akışını test ediyor

LinkedIn, platformuna kısa biçimli video akışı özelliğini ekledi. Yeni özellik ilk olarak Austin Null tarafından keşfedildi. Null, LinkedIn'de gezinme çubuğunda yer alan yeni Video sekmesini gösteren bir video paylaştı. Bu sekmeye tıklandığında, kaydırılabilir kısa videolardan oluşan dikey bir akış açılıyor. Kullanıcılar bu akıştan videoları beğenebilir, yorum yapabilir ve paylaşabilir.

Tam Boyutta Gör Henüz test aşamasında olan bu özellik hakkında Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn, videoların kullanıcıların öğrenmek istediği formatlardan biri olduğunu ve bu nedenle yeni bir keşif yolu test ettiklerini açıkladı.

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LinkedIn, TikTok benzeri yeni bir video sekmesi test ediyor