LinkedIn mini oyunlar geliştiriyor, şirketler puana göre sıralanacak

Tam Boyutta Gör Microsoft’un önemli gelir getiren kalemlerinden LinkedIn sosyal iş ağı ilginç bir güncelleme hazırlığı içerisinde. LinkedIn platformunda artık çalışanlar mini oyunlar oynayabilecek ve şirket hanesine puan olarak yazılacak.

LinkedIn mini oyunlar dönemi

Şirket içerisinde aktarılan bilgilere göre yıl içerisinde bulmaca tabanlı mini oyunların oynanabileceği bir güncelleme hazırlığı mevcut. Ortaya çıkan görsellerde Queens, Inference, CrossClimb gibi oyunların geliştirildiği görülüyor.

LinkedIn Premium şaşırttı 1 hf. önce eklendi

Oyunlar sadece Premium aboneler için mi olacak ya da geliştiricilerin kendi mini oyunlarını ekledikleri bir mağaza konsepti mi sunulacak şimdilik belli değil. İşin ilginç tarafı çalışanlar kazandıkları puanlarla şirketlerini listede yukarıya taşıma imkânına sahip olacak.

Elbette mesai içerisinde oyun oynamak işletmelerin veya kurumların tasvip ettiği konulardan değil. Puan yarışı git gide bir bağımlılığı da tetikleyebilir. LinkedIn buna nasıl bir çözüm bulacak merak konusu.

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