LinkedIn mini oyunlar geliştiriyor, şirketler puana göre sıralanacak

LinkedIn mini oyunlar dönemi
Şirket içerisinde aktarılan bilgilere göre yıl içerisinde bulmaca tabanlı mini oyunların oynanabileceği bir güncelleme hazırlığı mevcut. Ortaya çıkan görsellerde Queens, Inference, CrossClimb gibi oyunların geliştirildiği görülüyor.
Oyunlar sadece Premium aboneler için mi olacak ya da geliştiricilerin kendi mini oyunlarını ekledikleri bir mağaza konsepti mi sunulacak şimdilik belli değil. İşin ilginç tarafı çalışanlar kazandıkları puanlarla şirketlerini listede yukarıya taşıma imkânına sahip olacak.
Elbette mesai içerisinde oyun oynamak işletmelerin veya kurumların tasvip ettiği konulardan değil. Puan yarışı git gide bir bağımlılığı da tetikleyebilir. LinkedIn buna nasıl bir çözüm bulacak merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.