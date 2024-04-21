YouTube, eski Android cihazlarda pil ömrü ve akıcılık sorunlarına neden olabilir

Tam Boyutta Gör Güncellemeler genellikle kullanıcı deneyimini geliştirirken bazen performans veya güvenilirlik sorunlarına da neden olabilmekte. Bu durum özellikle, eski Galaxy telefon ve tabletlerinde YouTube kullanıcılarına hitap edebilir. Çünkü popüler video izleme platformu YouTube, yeni güncelleme ile bazı değişikliklere gidiyor.

YouTube artık AV1 kod çözücüsü kullanacak

Google, Android için YouTube'ın artık AV1 kod çözücüsü olarak bilinen "libdav1d"i kullanacağını duyurdu. Bu güncelleme, Android 12 ve daha yeni işletim sistemine sahip cihazları kapsayacak şekilde Mart 2024 Google Play Sistem Güncellemesi ile gelecek. Bu, videoların daha düşük bit hızlarında bile daha iyi görünmesini sağlayacak.

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Ancak, her cihaz AV1 kod çözücüsü için yerel donanım desteğine sahip değil. Bu da, eski Galaxy telefonlarında performans sorunları yaşanabileceği anlamına gelmekte. Özellikle, AV1 donanım kod çözme özelliği olmayan cihazlar yazılım kod çözücüsünü kullanmak zorunda kalacaklar. Bu durumda, videoların akıcılığı ve pil kullanımı gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

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YouTube, eski Android cihazlarda batarya sorununa neden olabilir