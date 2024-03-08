Microsoft iştiraki LinkedIn aboneliklerden rekor gelir elde etti

Tam Boyutta Gör Son yıllarda düzenli abonelik planları iyice ön plana çıkmaya başladı ve firmalara önemli gelirler kazandırıyor. Abonelik fiyatı ne kadar yüksek olursa olsun mutlaka bir karşılığı oluyor ve şaşırtıcı rakamlara ulaşabiliyor.

LinkedIN Premium rekor kırdı

Microsoft’un 2016 yılında satın aldığı LinkedIn iş sosyal medyası, uzun bir süredir Premium abonelik seçeneği sunuyor. 39.99$ başlangıç fiyatı ile pek çok platformdan daha pahalı olsa da ilgi büyük. Yapay zekâ özellikleri de eklenen Premium seçenek geçen yıl 1.7 milyar dolar gelir getirdi.

LinkedIn için yapay zekâ dönemi başladı 11 ay önce eklendi

Bir önceki yıla göre yüzde 25 civarında bir artış gösteren LinkedIn Premium aboneliklerinin bu yıl daha da artması bekleniyor. LinkedIn satın alındığından bu yana 15 milyar dolar gelir getirdi. Bunun 7 milyar doları ise işe alım bölümünden elde edildi. Buna rağmen firma Premium abonelik seçeneğine daha fazla ağırlık verecek.

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