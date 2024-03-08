Microsoft iştiraki LinkedIn aboneliklerden rekor gelir elde etti

LinkedIN Premium rekor kırdı
Microsoft’un 2016 yılında satın aldığı LinkedIn iş sosyal medyası, uzun bir süredir Premium abonelik seçeneği sunuyor. 39.99$ başlangıç fiyatı ile pek çok platformdan daha pahalı olsa da ilgi büyük. Yapay zekâ özellikleri de eklenen Premium seçenek geçen yıl 1.7 milyar dolar gelir getirdi.
Bir önceki yıla göre yüzde 25 civarında bir artış gösteren LinkedIn Premium aboneliklerinin bu yıl daha da artması bekleniyor. LinkedIn satın alındığından bu yana 15 milyar dolar gelir getirdi. Bunun 7 milyar doları ise işe alım bölümünden elde edildi. Buna rağmen firma Premium abonelik seçeneğine daha fazla ağırlık verecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.