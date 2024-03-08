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    Anlık Bildirim

    Microsoft iştiraki LinkedIn aboneliklerden rekor gelir elde etti

    Microsoft’un yapay zekâ özellikleriyle desteklediği LinkedIn Premium aboneliği büyük ilgi görüyor. Yıllık abonelik gelirinin 2 milyar doları aşması bekleniyor.  
    LinkedIn Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda düzenli abonelik planları iyice ön plana çıkmaya başladı ve firmalara önemli gelirler kazandırıyor. Abonelik fiyatı ne kadar yüksek olursa olsun mutlaka bir karşılığı oluyor ve şaşırtıcı rakamlara ulaşabiliyor.

    LinkedIN Premium rekor kırdı

    Microsoft’un 2016 yılında satın aldığı LinkedIn iş sosyal medyası, uzun bir süredir Premium abonelik seçeneği sunuyor. 39.99$ başlangıç fiyatı ile pek çok platformdan daha pahalı olsa da ilgi büyük. Yapay zekâ özellikleri de eklenen Premium seçenek geçen yıl 1.7 milyar dolar gelir getirdi.

    Bir önceki yıla göre yüzde 25 civarında bir artış gösteren LinkedIn Premium aboneliklerinin bu yıl daha da artması bekleniyor. LinkedIn satın alındığından bu yana 15 milyar dolar gelir getirdi. Bunun 7 milyar doları ise işe alım bölümünden elde edildi. Buna rağmen firma Premium abonelik seçeneğine daha fazla ağırlık verecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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