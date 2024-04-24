Türkiye'ye hala temsilci atamayan Twitter'a (X) yeni cezalar yolda

- Bakan Uraloğlu: "Bant daraltma cezası gündemimizde"
- Twitter’ı (X) bekleyen yaptırımlar neler?
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Bakan Uraloğlu: "Bant daraltma cezası gündemimizde"
Bakan Uraloğlu, Twitter’ın temsilci atamadığı için reklam yasağı uygulamasının devam ettiğini ve bant daraltma yasağının da gündemde olduğunu söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen resepsiyonda Twitter’a bant daraltma cezasının verilip verilmeyeceği konusundaki soru üzerine şu yanıtı verdi:
“Hala ‘X’ Türkiye’ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devem ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamında bu dediğiniz de (bant daraltma) gündemimizde.”
Twitter’ı (X) bekleyen yaptırımlar neler?
Twitter’a bugüne kadar temsilci atamadığı için 40 milyon TL idari para cezası ve reklam yasağı uygulaması getirildi. Twitter, Türkiye’deki reklamverenlerden reklam alamıyor. Türkiye’deki kullanıcılara yalnızca yurt dışından aldığı reklamları gösterebiliyor.
Yaptırımın devamında ise Twitter’ı önce yüzde 50 bant daraltma cezası ve ardından yüzde 90’a kadar bant daraltma cezası bekliyor. Bant daraltma cezası uygulanması halinde Twitter’a erişim yavaşlayacak. Yüzde 50 bant daraltma cezası uygulandığında yoğun zamanlarda Twitter’a erişim problemi yaşanacak. Yüzde 90 bant daraltma cezası ise Türkiye’deki pek çok kullanıcının Twitter’a erişememesine neden olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu