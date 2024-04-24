Türkiye'ye hala temsilci atamayan Twitter'a (X) yeni cezalar yolda

Tam Boyutta Gör Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilci atama zorunluluğu bulunuyor. 2020’de yürürlüğe giren sosyal medya yasasına göre platformların çeşitli yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter’ın (X) ülkemizde henüz temsilci atamadığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu: "Bant daraltma cezası gündemimizde"

Bakan Uraloğlu, Twitter’ın temsilci atamadığı için reklam yasağı uygulamasının devam ettiğini ve bant daraltma yasağının da gündemde olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen resepsiyonda Twitter’a bant daraltma cezasının verilip verilmeyeceği konusundaki soru üzerine şu yanıtı verdi:

“Hala ‘X’ Türkiye’ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devem ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamında bu dediğiniz de (bant daraltma) gündemimizde.”

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Twitter’ı (X) bekleyen yaptırımlar neler?

Twitter’a bugüne kadar temsilci atamadığı için 40 milyon TL idari para cezası ve reklam yasağı uygulaması getirildi. Twitter, Türkiye’deki reklamverenlerden reklam alamıyor. Türkiye’deki kullanıcılara yalnızca yurt dışından aldığı reklamları gösterebiliyor.

Yaptırımın devamında ise Twitter’ı önce yüzde 50 bant daraltma cezası ve ardından yüzde 90’a kadar bant daraltma cezası bekliyor. Bant daraltma cezası uygulanması halinde Twitter’a erişim yavaşlayacak. Yüzde 50 bant daraltma cezası uygulandığında yoğun zamanlarda Twitter’a erişim problemi yaşanacak. Yüzde 90 bant daraltma cezası ise Türkiye’deki pek çok kullanıcının Twitter’a erişememesine neden olacak.

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Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter'a (X) yeni cezalar yolda