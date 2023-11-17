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    X (Twitter) iş ilanlarını göstermeye başladı: Tesla Türkiye'de açık pozisyonlar da var

    X'in LinkedIn'i hedef alan yeni özelliği yayında. Sosyal medya kullanıcıları artık X (eski adıyla Twitter) üzerinden iş başvurusunda bulunabilecek. Tesla Türkiye'den iş ilanları da var.
    twitter x iş ilanları sitesi Tam Boyutta Gör
    X’in iş arama aracı Ağustos ayında yalnızca doğrulanmış kullanıcılara açılmıştı. Şimdi tüm sosyal medya kullanıcıları X’te yayınlanan iş ilanlarını görebiliyor, dilerse başvuru yapabiliyor. Şu an için iş ilanları yalnızca web üzerinden görüntülenebiliyor ancak yakında iOS ve Android uygulaması üzerinden de kullanıma sunulacak.

    Elon Musk'ın şirketlerinde açık pozisyonlar

    X’in yeni iş arama sitesi, Elon Musk’ın yönetiminde olanlar dahil olmak üzere çok sayıda teknoloji şirketindeki açık pozisyonları gösteriyor. Yurt dışında çalışmayı düşünenler için şu anda SpaceX, Tesla ve Neuralink’in yanı sıra Musk’ın yeni girişimi olan x.ai için farklı pozisyonlar mevcut olduğu gibi, Tesla Türkiye’de de açık pozisyonlar mevcut. Konum, Türkiye olarak ayarlandığında çoğunlukla uzaktan çalışma imkanının sunulduğu Tesla iş ilanları listeleniyor.

    İleride kullanıcılardan veri toplanacak

    X iş ilanları sitesi, Musk’ın ilk duyurusunda söylediğinin aksine çok basit görünümde; Kullanıcılar iş ilanlarına ve açıklamalarına göz atabiliyor ancak başvuruyu tamamlamak için başka siteye yönlendiriliyor. Şirketlerin iş ilanlarını X üzerinde kolayca paylaşmasını sağlayacak iş kartları ise şu anda test aşamasında. Öte yandan şirketin yakın zamanda gizlilik politikasını güncelleyerek iş başvuruları ve öneriler için kullanıcıların çalışma geçmişiyle ilgili verileri toplayacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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