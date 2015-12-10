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Linksys yönlendiricilerinde açık tespit edildi

Günlük hayatımızda sürekli başvurduğumuz elektronik cihazlar zaman zaman tehlikeli hale gelebiliyor. Linksys'in bazı yönlendirici modellerinde önemli bir açık ortaya çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Linksys yönlendiricilerinde açık tespit edildi

Bugün bir işletim sistemi veya arayüz gibi yazılım üzerinde çalışan her cihazın hacker saldırısı altında kalması çok muhtemel. Bir dönem sadece bilgisayarların hacklendiğini okurken bugün otomasyon makineleri, nükleer tesisler, akıllı saatler gibi sayısız platform saldırı altında kalabiliyor. Bunlardan birisi de yönlendirici.

KoreLogic tarafından yapılan araştırmaya göre Linksys'in bazı yönlendirici modellerinde önemli bir açık tespit edilmiş ve bu açık ile cihazın ana şifresi uzaktan ele geçirilebiliyor. Söz konusu açık, bir web sunucusundan harici yazılımla dinamik içerik almaya yarayan cgi protokol betikleri üzerinde ortaya çıkıyor. Bu açık nedeniyle saldırganlar yönetici paneline sızarak ana şifreyi bulabiliyor. 

Açık bootloader, sysinfo.cgi, ezwifi_cfg.cgi, qos_info.cgi gibi dosyalarda bulunuyor. Açıktan etkilenen modeller ise EA6100 ve EA6300 arasındakiler. Araştırmada yönlendirici cihazlarının mutlaka bir yama ile desteklenmesi gerektiğini ifade ediyor ancak şimdiye kadar Linksys'ten herhangi bir resmi açıklama gelmiş değil. Çeşitli testler ile yönetici şifresine ulaşmayı başaran araştırmacılar sorunun oldukça ciddi olduğunu belirtiyor ve kullanıcıların cihazlarındaki uzak yönetici erişimini mutlaka kapatması gerektiğini vurguluyor.  

http://www.guru3d.com/news-story/linksys-routers-vulnerable-due-to-multiple-cgi-scripts.html Yorum Yaz
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emre1393 3 yıl
Nsa işidir, Cisco router ları oyup oyup kutusuna geri koyuyorlar diye haber olmuştu.
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PowerPC 3 yıl
airties modemlerde de upnp kapatılamıyor. buyur burdan yak aradım o kadar sonunda iş kapatamıyoruz üzgünüze kadar gitti. arge birimi var becerip bir yazılım çıkaramıyorlar 5650 modemlerine.
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FreeRun 3 yıl
Tplink gibi olmuş bu firma da, tabi yazılım falan yok cihazlar çöpe. Boşuna Asus kullanmıyoruz adamlar her ay yazılım çıkarıyor.
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Regor 3 yıl
Çoğu ev tipi modem/router'larda bu tip açıklar mevcut. Kullanıcılar farkında değil, farkında olsa bile önemsemiyor. En güzeli modem ile router'ı ayrı tutup, router'da OpenWrt gibi açık kaynak yazılımlara yönelmek gerekiyor.
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aozgec 3 yıl
Linksys'in fiyatı yüksek ürünleri açıktan etkilenmiş. bizim ea4200 de sorun yok gibi.
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