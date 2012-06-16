Linux için 'Skype' uygulaması güncellendi





İnternet üzerinden görüntülü veya sesli görüşme yapabilme imkanı sağlayan Skype’ın Linux platformu uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlandı.





Yayınlanan yeni güncelleme ile Beta olmaktan çıkan uygulama yepyeni bir ara yüz ile Linux kullanıcılarının karşısına çıktı. Gelişen Skype alt yapısı ile görüntü ve ses kalitesinin önemli ölçüde arttığı uygulamada kullanıcılara görüşme yaparken yazılı sohbet görüntüleme imkanı da veriliyor. Ayrıca güncelleme ile uygulamada Norveç ve Çek Cumhuriyeti içinde dil desteği sunulmaya başlandı.





Eğer, Linux platformunu kullanıyorsanız yeni bir sohbet ve görüşme arayüzüyle gelen Skype'ın güncellenmiş versiyonuna resmi olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.skype.com/intl/en-us/get-skype/on-your-computer/linux/