Linux için 'Skype' uygulaması güncellendi

Haber Editörü
İnternet üzerinden görüntülü veya sesli görüşme yapabilme imkanı sağlayan Skype’ın Linux platformu uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlandı.
Yayınlanan yeni güncelleme ile Beta olmaktan çıkan uygulama yepyeni bir ara yüz ile Linux kullanıcılarının karşısına çıktı. Gelişen Skype alt yapısı ile görüntü ve ses kalitesinin önemli ölçüde arttığı uygulamada kullanıcılara görüşme yaparken yazılı sohbet görüntüleme imkanı da veriliyor. Ayrıca güncelleme ile uygulamada Norveç ve Çek Cumhuriyeti içinde dil desteği sunulmaya başlandı.
Eğer, Linux platformunu kullanıyorsanız yeni bir sohbet ve görüşme arayüzüyle gelen Skype'ın güncellenmiş versiyonuna resmi olarak buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.skype.com/intl/en-us/get-skype/on-your-computer/linux/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ReactOS ve Wine tersine mühendislik mantığıyla çalışıyor ama ikisi de çok yetersiz zaten Microsoft'ta bu yüzden karışmıyor yoksa Microsoft'un ufakta olsa bir paylarını çaldıkları anda Microsoft mahkeme kapısına dayanır. Bu kararın pek bunun için emsal taşıyacağını sanmıyorum o yüzden MS tekel olmaya devam eder. Fakat Linux'un karmaşık olduğu da bir gerçek zaten bu sorun giderilse herkes Linux'a yönelir. Asla kaynak kodun kapanmasından yana değilim fakat bir standartlaşma mutlaka lazım en azından belli noktalarda bir ortaklık kurmaları gerekiyor, Linux gerçekten çok sağlam bir çekirdek fakat etrafında oluşan dağıtımların bir şekilde standartlaşması ve denetlenmeleri gerekiyor...
herkes emülatörü biliyor, ama wrapper arasındaki farkı bilmiyor !
emülatör CPU seviyesinde farklı asm kodları getir götür işlemi yapan program çeşitidir.
örneğin 200 MHZ hızındaki farklı bir mimarideki bir işlemciyi ve işletim sistemin x86 de 1é1 referans hızında çalıştırmanız için
neredeyse 10 saat devir yapması gerekir ki
bu da 200mhz için 2000mhz x86 işlemci anlamına gelir ki
performans anlamıyla rezalet ötesi misali bir durum sergiler !
wine sayfasında bile üzerine basa basa wine bir emülatör değildir diye belirtilmiştir
çünkü wine bir wrapper dır
ama wine ve diğer sistemler aynı x86 çekirdek mimarisi üzerinde çalışan program oluşu sayesinde
sadece win32 apilerinin linux apilerine komut çağırma sistemini anlamak anlamıyla ters mühendislik kullanılmış olduğu için
tüm api değişkenleri adreslendiğinde win32 uygulamalarında neredeyse windows'tan bile daha yüksek performans değerlerini ulaşıldı. !
wiki.winehq.org/...
shiftdelete.net/...
ve son olarak wine konusunda insanlar emekleri boşa gider diyerekten api adresleme konusunda fazla uğraşmıyorlar idi
ama bu google davası sayesinde şu an profesyonel kariyer anlamıyla bir çok programcının başta wine projesine yardım yapmaya yavaş yavaş başlıyor !
bu arada api nedir ne değildir diye merak edenler için
en.wikipedia.org/...
linux kernel yani çekirdek olarak belli standartları oturmuş olmasına karşın çevre arabilirim olarak
MS gibi belli bir standart kütüphanesi yok bunun sebebi ise programlamadan anlayan bazı linux geliştiricilerinin
bir noktada kendi standartlarına uygun linux kütüphanesi geliştirme çabası yüzünden neredeyse linux bir çorba salatasına dönüyor desek yeridir. ama şu dönem özellikle
Google, Oracle (java) davasında süpriz sonuç ! ileride Wine ve ReactOS projeleri yüzünden MS'un başı çok ağrıyacak gibi
" Google, Oracle ile girdiği Java davasında kendisinin bile beklemediği bir zafer elde etti. İki hafta önce Java’nın patentlerini ihlal etmediğine karar verilen Google’ın, Java’ya ait uygulama programlama arayüzlerini’de (API) kullanma hakkı olduğuna karar verildi."
kaynakça : yenimedyaduzeni.com/...
bu ne anlama geliyor diyorsanız !
WiNE ve ReactOS projeleri açısından ileride MS dava açarsa bu karar emsal olacağı için !
şu an için bu işin meyvesini google yiyecek, ama uzun vade de WiNE ve ReactOS projelerine tam destek gelebilir :)
reactos.org/...
dahası linux kendi içindeki farklı api standartları yüzünden tek bir kütüphane kullanamadığı için işler çok fazla karıştı gibi ! ama bu sorunda ileride kendi içinde api fonksiyon çağırıp yönlendiren programlar sayesinde aslında 3 nesil yeni programcılığı kapılarını açan bir durum bu ! neyse bunun tam anlamıyla oturması biraz zaman alabilir ama sonuç olarak olay şimdiden ortada ! uzun lafın kısası
dünkü standartlar yarın sıradan fonksiyonlara dönecek gibi kısacası işler en başta çok karışacak ama sonunda son kullanıcılar açısında daha az sorun yaşanılan sistemlere doğru gidilmesi olası gibi !