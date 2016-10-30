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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Liselerde telefon kullanımına yeni düzenleme

Öğrencilerin telefon kullanım alışkanlıklarına yeni düzenleme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilgili makamlara gönderilen yeni genelge, liselerde bilişim araçlarının kullanımını sınırlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Milli Eğitim Bakanlığı liselere yönelik çeşitli düzenlemeler getiren genelgeyi yayınladı. Yapılan değişiklikle birlikte öğrencilerin ders esnasında cep telefonlarını açık tutması disiplin suçu sayıldı. Özellikle akıllı telefonların ve mobil internetin yaygınlaşmasıyla birlikte ders esnasında da devam eden telefon kullanımına ilişkin olarak böyle bir düzenleme yapıldığı bildiriliyor.
Liselerde telefon kullanımına yeni düzenleme
 
Bakanlığın bir diğer düzenlemesi ise öğrencilerin sosyal medya kullanımı üzerine oldu. Bundan sonra öğretmen ve idarecilere sosyal medyada hakaret etmek veya hakaret mesajlarını beğenmek de disiplin suçu kapsamına alındı. Doğrudan teknoloji kullanımına ilişkin kararla bu şekilde ancak ilgili genelge okul hayatını ilgilendiren kapsamlı bir düzenleme içeriyor. Örneğin özürsüz devamsızlık ve okul araç-gereçlerinin zamanında teslim edilmemesi gibi durumlar disiplin cezası olmaktan çıkartıldı.
Liselerde telefon kullanımına yeni düzenleme
 

 
Öğrenciler de öğretmenlere not verecek 

Öğrencilerin yanı sıra öğretmenlere yönelik yeni bir planlama da söz konusu. Önümüzdeki yıl hayata geçmesi planlanan düzenlemeyle öğretmenlerin performansını sadece çalıştığı okulun idarecileri değil aynı zamanda öğrencileri ve öğrenci velileri de değerlendirecek. Açıklanan bilgilere göre öğretmenlerin mesleki bilgi ve beceri notu, 8 farklı kaynaktan gelen sonuçlara bakılarak verilecek ve uluslararası kriterler göz önünde bulundurulacak. 

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Lionel Fusco 3 yıl en beğenilen
Bedenci 100, Kimyacı 0
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PurofösörGenç 3 yıl
Oturun hocam 0
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Fus Ro Dah 3 yıl
Notlar yukselir artik ogrencilerin.
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DH Misafiri 3 ay
1000-2000 TL YE TELEFON -30-40 TL AYLIK FATURASI OKULDA TELEFON EVDE TELEFON ORTADA DERS YOK İŞLERİ GÜÇLERİ SOHBET 18 YAŞ ALTINA SATIŞI VE KULLANDIRILMASI KESİNLİKLE YASAKLANMALI AİLELER ARTIK YORULDU TELEFON FIRMALARINA VERDİĞİMİZ MİLYONLARCA DOLARDA CABASI O KADAR ZENGİN DEĞİLİZ.
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ByLorem_54 1 yıl
Bir tek benim müzik ve resim öğretmenim ders yapıyordu.
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DH Misafiri 1 yıl
Madem telefon getirmek yasak öğrencilere sebepte dersin akışını bozuyor ulan akıllılar öğretmenlere niye serbest adamın telefon çalıyor benim konsantrasyonum bozuluyor o ne olacak.
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RX 480 2 yıl
Eskiden bu konuda , serbestligi savunurdum ama simdi goruyorum ki bu nesil , akıllanmaz. Picligin , serefsizligin prim yaptigi bir ulkede ne yaparsan yap art niyetle karşılaşırsın
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verag 2 yıl
Fazla akıllı veliler zaten öğretmenleri yeterince yerin dibine sokarlardı buda eklenince cabası olmuş
Artık hiçbir mesleğin saygısı kalmadı
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sdc55 2 yıl
sınıflara jamer olsa otomatik telefon kullanımı engellenmiş olur
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sdc55 2 yıl
kopya 100 olur
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Haplo 3 yıl
Ders esnasında telefonların açık tutulması disiplin suçu sayılabilir fakat öğrencileri sosyal medyadan takip etmek ve okul dışında olan bir platform üzerindeki konuşmalarını disiplin suçu saymak saçmalığın dik âlâsıdır.
Buna rağmen ders esnasında telefonların açık tutulmasına da karşı değilim. Hatta bilgisayar açılmasına da karşı değilim. Bu teknolojiler iki tarafı keskin bıçak gibiler. Ders esnasında not/kayıt tutup, internet üzerinden ders ile ilişkili bilgiler araştırabilirsiniz veya sosyal medyada fink atıp, oyun bile oynayabilirsiniz. Ben bu iyi ya da kötü kullanım tercihin öğrencilere bırakılmasından yanayım. Bu bir sınavdır. Akıllı (kendi yararına kullanan) ile aptalı (kendi zararına kullanan) ayırt etmek için bir sistem olmalı, herkes mezun olacak diye bir şey yok.
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yunus626emre 3 yıl
Zaten disiplin suçuydu
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speed001 3 yıl
Öğrencilerin notları Liselerde yükselir ama YGS de 0 puan çekerek reset factory setting
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