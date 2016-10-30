Liselerde telefon kullanımına yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı liselere yönelik çeşitli düzenlemeler getiren genelgeyi yayınladı. Yapılan değişiklikle birlikte öğrencilerin ders esnasında cep telefonlarını açık tutması disiplin suçu sayıldı. Özellikle akıllı telefonların ve mobil internetin yaygınlaşmasıyla birlikte ders esnasında da devam eden telefon kullanımına ilişkin olarak böyle bir düzenleme yapıldığı bildiriliyor.

Bakanlığın bir diğer düzenlemesi ise öğrencilerin sosyal medya kullanımı üzerine oldu. Bundan sonra öğretmen ve idarecilere sosyal medyada hakaret etmek veya hakaret mesajlarını beğenmek de disiplin suçu kapsamına alındı. Doğrudan teknoloji kullanımına ilişkin kararla bu şekilde ancak ilgili genelge okul hayatını ilgilendiren kapsamlı bir düzenleme içeriyor. Örneğin özürsüz devamsızlık ve okul araç-gereçlerinin zamanında teslim edilmemesi gibi durumlar disiplin cezası olmaktan çıkartıldı.



Öğrenciler de öğretmenlere not verecek

Öğrencilerin yanı sıra öğretmenlere yönelik yeni bir planlama da söz konusu. Önümüzdeki yıl hayata geçmesi planlanan düzenlemeyle öğretmenlerin performansını sadece çalıştığı okulun idarecileri değil aynı zamanda öğrencileri ve öğrenci velileri de değerlendirecek. Açıklanan bilgilere göre öğretmenlerin mesleki bilgi ve beceri notu, 8 farklı kaynaktan gelen sonuçlara bakılarak verilecek ve uluslararası kriterler göz önünde bulundurulacak.