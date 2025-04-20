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    Android 16 (One UI 8.0) alacak Samsung telefonlar

    Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesi alacak Samsung telefonlar netleşmeye başladı. Peki Android 16 hangi Galaxy modellerine ulaşacak? İşte güncel liste...

    Android 16 (One UI 8.0) alacak Samsung telefonlar Tam Boyutta Gör
    Android 15 tabanlı One UI 7.0 dağıtımında çeşitli sorunlarla karşılaşanSamsung,Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesi için hazırlıklara başladı. Bildiğiniz gibi Google, Android 16'ın beta testlerine halihazırda başladı. Bu da yeni sürümün Samsung gibi üreticilere ulaştığı anlamına geliyor. Peki Android 16 hangi Galaxy telefonlara ulaşacak? İşte güncel liste...

    Android 15 alacak Samsung telefonlar

    Samsung, Android 16 güncelleme takvimini henüz paylaşmadı ancak telefonlarına artık 6 büyük Android güncellemesi sunacağını biliyoruz. Buna göre güncellenen sürüm, Galaxy S, Galaxy A/F,M ve Galaxy Z ve Galaxy Tab serilerinden 70'den fazla cihaza ulaşacak. Android 16 OneUI 8.0 alacak modellere hemen aşağıdan göz atabilirsiniz. Peki OneUI 8.0 neler sunacak?

    Samsung’un Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesi, kullanıcı deneyimini iyileştirecek önemli yeniliklerle geliyor. Sistem genelinde kullanılabilen yeni fotoğraf seçici, uygulamalar arası görsel paylaşımı kolaylaştıracak. Bluetooth LE Audio desteğiyle ses paylaşımı gelişirken, çoklu ekran deneyimi de iyileşecek. Kamera tarafında ise hibrit pozlama, renk sıcaklığı ve Ultra HDR gibi özelliklerle sunulacak. Ayrıca arayüz bölümünde de gelişmelerin olacağını söyleyelim.

    One UI 8.0 ne zaman çıkacak?

    Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesinin, Google'ın ana sürümü yayınlamasının ardından çok beklemeden kullanıcılara sunulması planlanıyor. Google'ın Android 16'nın kararlı sürümünü 2025'in ikinci çeyreğinin sonlarında yayınlamayı hedeflediği düşünüldüğünde, Samsung'un One UI 8.0 güncellemesini 2025'in üçüncü çeyreğinde kullanıma sunması muhtemel.

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S25
    • Galaxy S25+
    • Galaxy S25 Ultra
    • Galaxy S24
    • Galaxy S24+
    • Galaxy S24 Ultra
    • Galaxy S24 FE
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23+
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy S22
    • Galaxy S22+
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S21 FE

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Fold Special Edition
    • Galaxy Z Fold 6
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Flip 6
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Flip 4

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S10+
    • Galaxy Tab S10 Ultra
    • Galaxy Tab S10 FE
    • Galaxy Tab S10 FE+
    • Galaxy Tab S9 FE
    • Galaxy Tab S9 FE+
    • Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab A9
    • Galaxy Tab A9+

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A73
    • Galaxy A56
    • Galaxy A55
    • Galaxy A54
    • Galaxy A53
    • Galaxy A36
    • Galaxy A35
    • Galaxy A34
    • Galaxy A33
    • Galaxy A25
    • Galaxy A24
    • Galaxy A23
    • Galaxy A15 (LTE/5G)
    • Galaxy A14 (LTE/5G)
    • Galaxy A16 (LTE/5G)
    • Galaxy A06

    Galaxy M serisi

    • Galaxy M56
    • Galaxy M55s
    • Galaxy M55
    • Galaxy M54
    • Galaxy M34
    • Galaxy M53
    • Galaxy M33
    • Galaxy M16
    • Galaxy M15
    • Galaxy M06

    Galaxy F serisi

    • Galaxy F55
    • Galaxy F54
    • Galaxy F34
    • Galaxy F16
    • Galaxy F15
    • Galaxy F06
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