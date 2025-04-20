Android 16 (One UI 8.0) alacak Samsung telefonlar

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Tam Boyutta Gör Android 15 tabanlı One UI 7.0 dağıtımında çeşitli sorunlarla karşılaşanSamsung,Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesi için hazırlıklara başladı. Bildiğiniz gibi Google, Android 16'ın beta testlerine halihazırda başladı. Bu da yeni sürümün Samsung gibi üreticilere ulaştığı anlamına geliyor. Peki Android 16 hangi Galaxy telefonlara ulaşacak? İşte güncel liste...

Android 15 alacak Samsung telefonlar

Samsung, Android 16 güncelleme takvimini henüz paylaşmadı ancak telefonlarına artık 6 büyük Android güncellemesi sunacağını biliyoruz. Buna göre güncellenen sürüm, Galaxy S, Galaxy A/F,M ve Galaxy Z ve Galaxy Tab serilerinden 70'den fazla cihaza ulaşacak. Android 16 OneUI 8.0 alacak modellere hemen aşağıdan göz atabilirsiniz. Peki OneUI 8.0 neler sunacak?

Samsung’un Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesi, kullanıcı deneyimini iyileştirecek önemli yeniliklerle geliyor. Sistem genelinde kullanılabilen yeni fotoğraf seçici, uygulamalar arası görsel paylaşımı kolaylaştıracak. Bluetooth LE Audio desteğiyle ses paylaşımı gelişirken, çoklu ekran deneyimi de iyileşecek. Kamera tarafında ise hibrit pozlama, renk sıcaklığı ve Ultra HDR gibi özelliklerle sunulacak. Ayrıca arayüz bölümünde de gelişmelerin olacağını söyleyelim.

Android 16 beta güncellemesini ilk alan cihazlar belli oldu 19 sa. önce eklendi

One UI 8.0 ne zaman çıkacak?

Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesinin, Google'ın ana sürümü yayınlamasının ardından çok beklemeden kullanıcılara sunulması planlanıyor. Google'ın Android 16'nın kararlı sürümünü 2025'in ikinci çeyreğinin sonlarında yayınlamayı hedeflediği düşünüldüğünde, Samsung'un One UI 8.0 güncellemesini 2025'in üçüncü çeyreğinde kullanıma sunması muhtemel.

Galaxy S serisi

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE/5G)

Galaxy A14 (LTE/5G)

Galaxy A16 (LTE/5G)

Galaxy A06

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

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