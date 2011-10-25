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Lisp programlama dilinin ve yapay zekanın mucidi John McCarthy hayatını kaybetti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Önce Steve Jobs ardından Dennis Ritcihe'nin ölümü ile sarsılan teknoloji dünyası 1960-1980  tarihleri arasında teknolojiye yön vermiş mucitlerden birinin daha ölüm haberini aldı.

Artifical Intelligence - Yapay Zeka kavramını hayatımıza sokan ve yapay zeka hesaplamalarında kullanılmak üzere ilk porgramlama dili olan Lisp'i geliştiren Stanford Üniversitesi profesörü John McCarthy dün itibariyle hayatını kaybetti.

John McCarthy ağırlıklı olarak matematik üzerine çalıştı. Ünlü matematikçi John Nash ile Princeton Üniversitesi'nde dersler veren McCarthy yapay zeka ürünlerinin insanlarla etkileşim kurması gerektiğine inanıyordu. Bu yüzden lambda hesaplama sistemine dayanan Lisp (List Processing) yazılım dilini geliştirdi ve Lisp 1959 sonrasında yapay zeka ürünlerinde kullanılan tek dil oldu.

MIT'de Project MAC adından bir yapay zeka projesi başlatan McCarthy ardından Stanford Üniversitesi'ne geçerek orada da ilk yapay zeka laboratuvarını kurdu. Stanford'da profesörlük yapan McCarthy 2000 yılında emekli olmuştu.

Yapay zeka kullanarak çalışan pek çok cihaz icat eden McCarthy en prestijli bilim ödüllerinden ACM Turing'i 1971 yılında kazanmış, 1991 yılında da Ulusal Bilim Madalyası almıştır.

John McCarthy tarihte ilk kez ABD ve SSCB bilim adamları arasında yapılan bilgisayar satrancı maçını yönetmiş komutları cihazlara telgraf sinyalleriyle iletmeyi başarmıştır.

Günümüzde görünen görünmeyen tüm yapay zeka ürünlerinin arkasında McCarthy imzası bulunmaktadır. Hatta Apple'ın Siri asistanı da varlığını ona borçludur.

McCarthy'nin programcı eşi de Himalayalar'da ölçümler yaptığı esnada uçurumdan düşerek hayatını kaybetmiştir.

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manyakurt 8 yıl en beğenilen
Bunu bile en az bir cümle ile apple'a baglamışsın ya, pes!
1 Yanıt Yanıtla +12
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olağan_şüpheli 8 yıl manyakurt
manyakurt

Bunu bile en az bir cümle ile apple'a baglamışsın ya, pes!

güldüm ama hak verdim. siteyi steve jobs kursa bu kadar apple haberi olmazdı
manyakurtBunu bile en az bir cümle ile apple'a baglamışsın ya, pes!güldüm ama hak verdim. siteyi steve jobs kursa bu ka...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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gfbekir 8 yıl
yeni bir apple kavgasina hosgeldiniz

not: dh yeter artik apple ne verdiyse iki kati
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SEO-Uzmanı 3 yıl
benim şimdi yeni haberim oldu !
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sertacarslan 8 yıl
Toprağı bol olsun.
Bu dünyadan gelmiş geçmiş yüzmilyarlarca insan arasından sıyrılıp tüm insanlığa faydası dokunabilmiş birkaç düzine değerli insandan birini daha kaybettik :(
Bilgiyi geliştiren ustalara saygımızla beraber, bilgiyi bulan öncülere; Türk-yabancı, Müslüman-Hıristiyan hepsine Allah'tan gani gani rahmet diliyorum, inşallah Cennet'i hakederek vefat etmişlerdir.
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manyakurt 8 yıl
carnador
Neyse fazla ağır oldu bu kadarı fazlaydı ne kadar kızgın olsamda sana abartmamam gerekirdi ama onun dışında düşüncelerim sabit yine.

Önemli değil. İyi forumlar.
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interwap 8 yıl
Bu da mı Stanford'lu?
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Virinom 8 yıl
Allah rahmet eylesin yıldızlar birer birer kayıyor.
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F355 Challenge 8 yıl
Üzüldüm.

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Nickim Minaj 8 yıl
Başlığı lise diye okudum
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Réplika 8 yıl
Yapay zekanın babası Lütfi Zadehdir. Fuzzy mantığı kurmuştur.

Bulanık mantıktan kısa bir açıklama:

"Bulanık mantıkta önemli bir diğer kavramda dilsel değişken kavramıdır. Dilsel değişken "sıcak" veya "soğuk" gibi sözcükler ve ifadelerle tanımlanabilen değişkenlerdir. Bir dilsel değişkenin değerleri bulanık kümeler ile ifade edilir. Örneğin oda sıcaklığı dilsel değişkeni için "sıcak", "soğuk" ve "çok sıcak" ifadeleri kullanılabilir. Bu üç ifadenin her biri ayrı ayrı bulanık kümeler ile modellenir."

yapay-zeka.org/...

tr.wikipedia.org/...

tr.wikipedia.org/...




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gfbekir 8 yıl
yeni bir apple kavgasina hosgeldiniz

not: dh yeter artik apple ne verdiyse iki kati
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bocekgrafik 8 yıl
manyakurt

carnador Ne yapsalar göze batıyorlar.. Sirinin varlığı ona borçludur diyorlar olay oluyor demezseler ayrı bir olay.. körü körüne eleştiri ancak! Hep büyük isimleri kaybediyoruz, yeri kolay dolmayacak isim bunlar.. Neyse...Yöneticilere Allah sabır versin sadece bunu bilir bunu söylerim.
Zilyon tane buluşundan, bilyon tane alete varana kadar örnekleri mevcut. Başka örnek mi bulamadı yazarımız acaba. Ki bu tepkim, son haftalarda bariz belli olan apple yanlı yayımlardan kaynaklanan bir birikim. Ayrıca androidden iosa kadar bütün cihazları kullanan hatta yazılım anlamında iki platformda da çalışmaları olan bi insanım. peki ya senin bahanen ?


O has bir Apple fanı abisi, idare et. Apple'a söylenen her lafta üzerine alınıp hep o savunuyor firmayı. Apple'ın avukatı işi bırakınca, görevi Türkiye adına o devralmış
1 Yanıt Yanıtla +1
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Guest-F8946C419 8 yıl bocekgrafik
bocekgrafik

manyakurt

carnador Ne yapsalar göze batıyorlar.. Sirinin varlığı ona borçludur diyorlar olay oluyor demezseler ayrı bir olay.. körü körüne eleştiri ancak! Hep büyük isimleri kaybediyoruz, yeri kolay dolmayacak isim bunlar.. Neyse...Yöneticilere Allah sabır versin sadece bunu bilir bunu söylerim.
Zilyon tane buluşundan, bilyon tane alete varana kadar örnekleri mevcut. Başka örnek mi bulamadı yazarımız acaba. Ki bu tepkim, son haftalarda bariz belli olan apple yanlı yayımlardan kaynaklanan bir birikim. Ayrıca androidden iosa kadar bütün cihazları kullanan hatta yazılım anlamında iki platformda da çalışmaları olan bi insanım. peki ya senin bahanen ?


O has bir Apple fanı abisi, idare et. Apple'a söylenen her lafta üzerine alınıp hep o savunuyor firmayı. Apple'ın avukatı işi bırakınca, görevi Türkiye adına o devralmış


Neyse fazla ağır oldu bu kadarı fazlaydı ne kadar kızgın olsamda sana abartmamam gerekirdi ama onun dışında düşüncelerim sabit yine.
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manyakurt 8 yıl
carnador
Ne yapsalar göze batıyorlar.. Sirinin varlığı ona borçludur diyorlar olay oluyor demezseler ayrı bir olay.. körü körüne eleştiri ancak! Hep büyük isimleri kaybediyoruz, yeri kolay dolmayacak isim bunlar.. Neyse...Yöneticilere Allah sabır versin sadece bunu bilir bunu söylerim.

Zilyon tane buluşundan, bilyon tane alete varana kadar örnekleri mevcut. Başka örnek mi bulamadı yazarımız acaba. Ki bu tepkim, son haftalarda bariz belli olan apple yanlı yayımlardan kaynaklanan bir birikim. Ayrıca android'den ios'a kadar bütün cihazları kullanan hatta yazılım anlamında iki platformda da çalışmaları olan bi insanım. peki ya senin bahanen ?
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