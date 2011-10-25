Lisp programlama dilinin ve yapay zekanın mucidi John McCarthy hayatını kaybetti

Önce Steve Jobs ardından Dennis Ritcihe'nin ölümü ile sarsılan teknoloji dünyası 1960-1980 tarihleri arasında teknolojiye yön vermiş mucitlerden birinin daha ölüm haberini aldı.





Artifical Intelligence - Yapay Zeka kavramını hayatımıza sokan ve yapay zeka hesaplamalarında kullanılmak üzere ilk porgramlama dili olan Lisp'i geliştiren Stanford Üniversitesi profesörü John McCarthy dün itibariyle hayatını kaybetti.





John McCarthy ağırlıklı olarak matematik üzerine çalıştı. Ünlü matematikçi John Nash ile Princeton Üniversitesi'nde dersler veren McCarthy yapay zeka ürünlerinin insanlarla etkileşim kurması gerektiğine inanıyordu. Bu yüzden lambda hesaplama sistemine dayanan Lisp (List Processing) yazılım dilini geliştirdi ve Lisp 1959 sonrasında yapay zeka ürünlerinde kullanılan tek dil oldu.





MIT'de Project MAC adından bir yapay zeka projesi başlatan McCarthy ardından Stanford Üniversitesi'ne geçerek orada da ilk yapay zeka laboratuvarını kurdu. Stanford'da profesörlük yapan McCarthy 2000 yılında emekli olmuştu.





Yapay zeka kullanarak çalışan pek çok cihaz icat eden McCarthy en prestijli bilim ödüllerinden ACM Turing'i 1971 yılında kazanmış, 1991 yılında da Ulusal Bilim Madalyası almıştır.





John McCarthy tarihte ilk kez ABD ve SSCB bilim adamları arasında yapılan bilgisayar satrancı maçını yönetmiş komutları cihazlara telgraf sinyalleriyle iletmeyi başarmıştır.





Günümüzde görünen görünmeyen tüm yapay zeka ürünlerinin arkasında McCarthy imzası bulunmaktadır. Hatta Apple'ın Siri asistanı da varlığını ona borçludur.





McCarthy'nin programcı eşi de Himalayalar'da ölçümler yaptığı esnada uçurumdan düşerek hayatını kaybetmiştir.