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Livescribe 3, Bluetooth desteği ve özel iOS uygulaması ile satışa sunuldu

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Livescribe 3, Bluetooth desteği ve özel iOS uygulaması ile satışa sunuldu
Uzun zamandır piyasada yer alan ve kişilerin özel not defteri üzerine yazdıklarını kamera ve mikrofon sistemiyle kayıt altına alarak kullanışlı bir yapı ortaya koyabilen Livescribe akıllı kalemin 3. versiyonu duyuruldu.
Eski versiyonlarına oranla 3. sürümüyle Bluetooth LE kablosuz bağlantı teknolojisi ve özel Livescribe+ uygulaması üzerinden iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPad ve iPod Touch gibi cihazlar ile bağlantı kurabilen Livescribe akıllı kalem, özel defteri üzerine yazılan yazıları eş zamanlı olarak bu cihazlara aktarabiliyor, isteğe bağlı olarak bu cihazların mikrofonları üzerinden yazılara ses kaydı ekleyebiliyor ve el yazılarını düzenlenebilir bir formata çevirebiliyor. Bünyesinde kayıt işlemleri için kızıl ötesi kamera ve ARM tabanlı bir işlemci bulunan kalem, tek şarj ile 14 saat kullanım ömrü sunabiliyor ve micro USB portu üzerinden yeniden kullanım için doldurulabiliyor. Standart versiyonu ile yanında özel uygulama, 50 yaprak defter ve yedek mürekkep kartuşu gelen Livescribe 3, Pro Edition versiyonun da ise 100 yaprak defter, özel uygulama, 2 mürekkep kartuşu, deri kılıf ve bir yıllık Evernote Premium üyeliğiyle geliyor.
Akıllı kalemi Livescribe 3'ün Standart versiyonu 150$, Pro versiyonu ise 200$ fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
Livescribe 3, Bluetooth desteği ve özel iOS uygulaması ile satışa sunuldu

http://www.engadget.com/2013/10/28/livescribe-3/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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farazicosmos 5 yıl
android uygulamasıda olsa androidde de çalışsa harika olurdu mesela okulda notlarımı alırdım sonra hepsi telefonda onuda el yazısından bilgisayarın düzgün şekline çevirirdim sonra ders biter ben telefonu kalemi alır çıkardım not ya masada kalır yada çöpe giderdi çünkü telefonumda hepsi
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NeilArmstrong 5 yıl
silgi var mı silgi
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teknoforum-bs 5 yıl
İşte teknoloji diye ben buna derim
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Crimson 5 yıl
özel defter olayı olmasaymış iyiymiş, şimdi özel defter özel defter diye en az 30-40$ da ona isterler bittikçe
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Godolphin 5 yıl
Aşırı gereksiz ben buna 200$ artı kdv ödeyeceğime gider güzel bir sekreter tutarım daha iyi.
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The Tenth Doctor 5 yıl
Fiyatı hariç çok güzel bir cihaz :)
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