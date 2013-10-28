Livescribe 3, Bluetooth desteği ve özel iOS uygulaması ile satışa sunuldu

Uzun zamandır piyasada yer alan ve kişilerin özel not defteri üzerine yazdıklarını kamera ve mikrofon sistemiyle kayıt altına alarak kullanışlı bir yapı ortaya koyabilen Livescribe akıllı kalemin 3. versiyonu duyuruldu.

Eski versiyonlarına oranla 3. sürümüyle Bluetooth LE kablosuz bağlantı teknolojisi ve özel Livescribe+ uygulaması üzerinden iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPad ve iPod Touch gibi cihazlar ile bağlantı kurabilen Livescribe akıllı kalem, özel defteri üzerine yazılan yazıları eş zamanlı olarak bu cihazlara aktarabiliyor, isteğe bağlı olarak bu cihazların mikrofonları üzerinden yazılara ses kaydı ekleyebiliyor ve el yazılarını düzenlenebilir bir formata çevirebiliyor. Bünyesinde kayıt işlemleri için kızıl ötesi kamera ve ARM tabanlı bir işlemci bulunan kalem, tek şarj ile 14 saat kullanım ömrü sunabiliyor ve micro USB portu üzerinden yeniden kullanım için doldurulabiliyor. Standart versiyonu ile yanında özel uygulama, 50 yaprak defter ve yedek mürekkep kartuşu gelen Livescribe 3, Pro Edition versiyonun da ise 100 yaprak defter, özel uygulama, 2 mürekkep kartuşu, deri kılıf ve bir yıllık Evernote Premium üyeliğiyle geliyor.

Akıllı kalemi Livescribe 3'ün Standart versiyonu 150$, Pro versiyonu ise 200$ fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/10/28/livescribe-3/?ncid=rss_truncated