Haber Editörü
Teknoloji meraklıları ile buluşturduğu başarılı bilgisayar bileşenleriyle sık sık gündeme gelen Logitech, 2+1'lik yeni ses sistemi Z553'ü duyurdu.
Logitech'in tasarım bakımından silindirden ilham aldığı Z553, 2 adet uydu hoparlörden ve 1 adet subwoofer'dan oluşuyor. Uydu hoparlör 160 mm x 90 mm x 137 mm boyutlarında tasarlanmış. Subwoofer'ın ise yüksekliği 381 mm, çapı 160 mm. 52 mm'lik 2 adet sürücü ile donatılan uydu hoparlörler 10 watt (RMS) ses çıkış gücüne sahip. 178 mm'lik sürücüyü bünyesinde barındıran subwoofer'ın ses çıkış gücü 20 watt (RMS).
Frekans tepki aralığı 55 - 17.000 Hz şeklinde açıklanan ses sisteminde 2 adet AUX girişine, stereo RCA girişine ve kulaklık çıkışına yer verilmiş. Aynı anda üç farklı cihaza bağlanabilen Z553'ün kablolu kumandasından ses, bass kontrolü yapılabiliyor.
26 Ekim'den itibaren satışa sunulması planlanan Logitech Z553'ün 150$ fiyat etiketiyle teknoloji mağazalarındaki yerini alması bekleniyor. Daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
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2+1, 5+1 ... salakça parça parça yapacağına tek bir parça ve ahşaptan yap
elde kalmış malzemeyi kullanıp yeni sistem yaptık diyorlar
sürücüye ne gerek var caaanım. yüksek frekanslarıda duymayıversinler. :)
Aynen.