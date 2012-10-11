Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech, 2+1'lik yeni ses sistemi Z553'ü duyurdu

6 yıl
4b
1
28
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Logitech, 2+1'lik yeni ses sistemi Z553'ü duyurdu
Tam Boyutta Gör
Teknoloji meraklıları ile buluşturduğu başarılı bilgisayar bileşenleriyle sık sık gündeme gelen Logitech, 2+1'lik yeni ses sistemi Z553'ü duyurdu. 
Logitech'in tasarım bakımından silindirden ilham aldığı Z553, 2 adet uydu hoparlörden ve 1 adet subwoofer'dan oluşuyor. Uydu hoparlör 160 mm x 90 mm x 137 mm boyutlarında tasarlanmış. Subwoofer'ın ise yüksekliği 381 mm, çapı 160 mm. 52 mm'lik 2 adet sürücü ile donatılan uydu hoparlörler 10 watt (RMS) ses çıkış gücüne sahip. 178 mm'lik sürücüyü bünyesinde barındıran subwoofer'ın ses çıkış gücü 20 watt (RMS).
Frekans tepki aralığı 55 - 17.000 Hz şeklinde açıklanan ses sisteminde 2 adet AUX girişine, stereo RCA girişine ve kulaklık çıkışına yer verilmiş. Aynı anda üç farklı cihaza bağlanabilen Z553'ün kablolu kumandasından ses, bass kontrolü yapılabiliyor.
26 Ekim'den itibaren satışa sunulması planlanan Logitech Z553'ün 150$ fiyat etiketiyle teknoloji mağazalarındaki yerini alması bekleniyor. Daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Logitech, 2+1'lik yeni ses sistemi Z553'ü duyurdu
Tam Boyutta Gör
Logitech, 2+1'lik yeni ses sistemi Z553'ü duyurdu
Tam Boyutta Gör
Logitech, 2+1'lik yeni ses sistemi Z553'ü duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sefercan0707 4 yıl
Yaa lütfen yardım edin bende 4+1 diana ses sistemi var ama ayrıyetten 4 tane hoparlör ve pirizli bide bağlama adaptörlü bunları dianaya nasıl bağlarım bide buffer var Pioneer in çok güzel ama bilgisayara nasıl bağlarım sadece iki kablo var bufferin arkasında o ladar nasıl bağlarım lütfen yardım ediin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Bende var ve gayet de memnunum ses kalitesi olsun gorunusu olsun.almak isteyenlere oneririm.teknosadan 170 tl ye almistim merak edenler icin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
ürünü Vatan'dan aldım 3 gün önce ürün elime geldi denedim ve bozuk çıktı böyle bir şans olabilirmi geri gönderecem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
5+1 i çıkarıpta subwoofer ı 30 watt üstü olursa x-540 ı satıp alırım :D Şekil çok iyi olmuş bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 6 yıl
tasarım berbat

2+1, 5+1 ... salakça parça parça yapacağına tek bir parça ve ahşaptan yap

elde kalmış malzemeyi kullanıp yeni sistem yaptık diyorlar

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ihsancan 6 yıl
yine tiz sürücüleri yok.
sürücüye ne gerek var caaanım. yüksek frekanslarıda duymayıversinler. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 6 yıl
fazla yer kaplar ve çirkin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wafwaf 6 yıl
Bunu yapan mühendis deli oldu
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bukalemun56 6 yıl
tasarımcının çocukluğuna inmek lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aykutx 6 yıl
Creative t3800 vardı ona benzemiş ama o 3 sürücülü idi galiba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan72 6 yıl
Bunu tasarlayan mühendisi merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KAZUYA MISHIMA 6 yıl
tipsiz bişey olmus ayakları hele dahada tipsiz baykus yavrusunu andırdı bana scs03.resimyukle.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meposion 6 yıl
Dürbün'ü andırıyor :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aseudra 6 yıl meposion
meposion

Dürbün'ü andırıyor :D

Aynen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3964 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, Logitech
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 26. Bölüm "FIFA 13, Street Fighter x Tekken, LigTV Android için ve fazlası " 6 yıl 2si1:Yeni Nesil Haber ve Teknoloji Programı 5. Bölüm! 6 yıl Mobilite: Galaxy SIII Mini, LG Nexus, 10" Nexus tablet, AMD Z-60 APU ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim